Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, trainierten zum Trainingsauftakt der SGE Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu und Michy Batshuayi abgesondert vom restlichen Team.
Personeller Kahlschlag bei Bundesliga-Klub! Sechs Spieler haben "keine Zukunft" mehr im Verein
Alle sechs Spieler haben demnach "keine Zukunft" mehr bei den Hessen und sollen den Klub noch in diesem Sommer verlassen, um weitere Transfereinnahmen in die Kassen der Eintracht zu spülen.
Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest) und Simoni (1. FC Kaiserslautern) kamen von Leihgeschäften aus der zurückliegenden Saison zurück nach Frankfurt, ihre Ausbootung kommt daher alles andere überraschend.
Bei Batshuayi wiederum ist das aktuelle Arbeitspapier nur noch bis 2027 datiert - dieser Sommer ist für die SGE somit die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme für den Angreifer, der in den Plänen von Neu-Trainer Adi Hütter keine Rolle mehr spielt, einfahren zu können.
- GEPA
Eintracht Frankfurt auf Transferüberschuss angeweisen
Im Falle von Futkeu zog Frankfurt seine Rückkaufklausel und holte den Stürmer nach nur einem Jahr bei der SpVgg Greuther Fürth, bei der er mit 19 Treffern und fünf Assists zu den Shootingstars der 2. Liga gehörte, zurück in den Klub.
Allerdings soll man bei der Eintracht zu dem Entschluss gekommen sein, mit dem 23-Jährigen nicht in die kommende Spielzeit gehen zu wollen - stattdessen soll Futkeu für gutes Geld an einen anderen Verein verkauft werden.
Ohnehin ist die SGE nach einer durchwachsenen Saison dazu verdammt, einen größeren Transferüberschuss zu generieren, um die laufenden Kosten zu decken. Als Tabellenachter verpasste man die Qualifikation für das internationale Geschäft.
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