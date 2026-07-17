Alle sechs Spieler haben demnach "keine Zukunft" mehr bei den Hessen und sollen den Klub noch in diesem Sommer verlassen, um weitere Transfereinnahmen in die Kassen der Eintracht zu spülen.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest) und Simoni (1. FC Kaiserslautern) kamen von Leihgeschäften aus der zurückliegenden Saison zurück nach Frankfurt, ihre Ausbootung kommt daher alles andere überraschend.

Bei Batshuayi wiederum ist das aktuelle Arbeitspapier nur noch bis 2027 datiert - dieser Sommer ist für die SGE somit die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme für den Angreifer, der in den Plänen von Neu-Trainer Adi Hütter keine Rolle mehr spielt, einfahren zu können.