Persönliche Konsequenzen: Italiens Sportchef Gianluigi Buffon und Verbandspräsident Gravina treten nach WM-Blamage zurück

Am Dienstag hatte Italien auch die dritte WM-Endrunde in Folge verpasst, der viermalige Weltmeister unterlag Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen. Wie Buffon mitteilte, habe er seinen Rücktritt intern schon eine Minute nach dem Ende des Spiels angeboten. "Man hat mich gebeten, noch etwas abzuwarten, damit alle die nötigen Überlegungen anstellen können", schrieb der 48-Jährige: "Nun, da Präsident Gravina zurückgetreten ist, fühle ich mich frei, das zu tun, was ich für verantwortungsvoll halte."

Trotz der Überzeugung und des großen Teamgeistes sei es nicht gelungen, das Hauptziel Weltmeisterschaft zu erreichen, fuhr Buffon fort. Er hatte seit September 2024 neben seiner Rolle als Delegationsleiter auch als Sportdirektor gearbeitet.