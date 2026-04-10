Pep Guardiola ist begeistert: "Die beste Entscheidung, die ich in dieser Saison getroffen habe"

Auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Kracher gegen den FC Chelsea am Wochenende wurde der Spanier auf seinen Entschluss angesprochen, Bernardo Silva (31) die Binde zu geben. "Das war die beste Entscheidung, die ich in dieser Saison getroffen habe", schwärmte Guardiola und hob die Fähigkeiten des portugiesischen Nationalspielers als Führungsspieler hervor: "Seine Vorgänger waren auch gut. Manchmal sagen Politiker so etwas wie: 'Das Land steht an erster Stelle', aber dann steht es doch nie an erster Stelle. Aber bei Bernardo ist es so."

Es sei in guten Zeiten leicht, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen, so Guardiola, "in schwierigen Phasen jedoch muss man auch persönlich zurückstecken und den Verein und die Mannschaft an erste Stelle setzen. Das kann nicht jeder."

Er schilderte: "Er ist nicht der Größte oder Muskulöseste, erzielt keine 50 Tore und liefert keine 50 Vorlagen pro Saison. Das sind die Spieler, die im Rampenlicht stehen und über die alle reden. Aber in den schwierigsten Momenten und auf der größten Bühne ist er da. Ich sage oft: In den großen Spielen geht es nicht darum, gut oder schlecht zu spielen, sondern man selbst zu sein – ohne Angst. Bernie verkörpert diese Tugenden seit Tag eins, als er aus Monaco kam."