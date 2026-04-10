Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (55) ist sehr zufrieden mit der Wahl seines Kapitäns nach dem Abgang von Ex-Mannschaftsführer Kevin De Bruyne (34) im vergangenen Sommer.
Pep Guardiola ist begeistert: "Die beste Entscheidung, die ich in dieser Saison getroffen habe"
Auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Kracher gegen den FC Chelsea am Wochenende wurde der Spanier auf seinen Entschluss angesprochen, Bernardo Silva (31) die Binde zu geben. "Das war die beste Entscheidung, die ich in dieser Saison getroffen habe", schwärmte Guardiola und hob die Fähigkeiten des portugiesischen Nationalspielers als Führungsspieler hervor: "Seine Vorgänger waren auch gut. Manchmal sagen Politiker so etwas wie: 'Das Land steht an erster Stelle', aber dann steht es doch nie an erster Stelle. Aber bei Bernardo ist es so."
Es sei in guten Zeiten leicht, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen, so Guardiola, "in schwierigen Phasen jedoch muss man auch persönlich zurückstecken und den Verein und die Mannschaft an erste Stelle setzen. Das kann nicht jeder."
Er schilderte: "Er ist nicht der Größte oder Muskulöseste, erzielt keine 50 Tore und liefert keine 50 Vorlagen pro Saison. Das sind die Spieler, die im Rampenlicht stehen und über die alle reden. Aber in den schwierigsten Momenten und auf der größten Bühne ist er da. Ich sage oft: In den großen Spielen geht es nicht darum, gut oder schlecht zu spielen, sondern man selbst zu sein – ohne Angst. Bernie verkörpert diese Tugenden seit Tag eins, als er aus Monaco kam."
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Pep Guardiola: "Manchmal will ich einfach Chef spielen"
Guardiola entschied sich vor dieser Spielzeit zum ersten Mal in seiner Laufbahn dafür, den Kapitän selbst zu bestimmen und diesen nicht von seinen Spielern wählen zu lassen. Das Ergebnis des Vorjahres mit De Bruyne als Mannschaftsführer hatte ihm nicht geschmeckt. Guardiola sagte dazu bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA: "Ich bin der Trainer. In dieser Saison, zum ersten Mal in meiner Karriere, habe ich entschieden, wer Kapitän wird. Das hat mir nicht gefallen letzte Saison. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen. Manchmal will ich einfach Chef spielen."
Allerdings muss sich Guardiola für die kommende Saison erneut nach einem neuen Kapitän umsehen. Seit dem vergangenen Wochenende ist klar, dass Silva die Skyblues nach neun Jahren mit auslaufendem Vertrag verlässt und sich eine neue Herausforderung sucht. Mögliche Kandidaten für die Nachfolge als Träger der Binde dürften unter anderem die drei aktuellen Vizekapitäne Ruben Dias, Rodri und Erling Haaland sein.
Eigentlich sei er ja "wütend" auf seinen Edeltechniker Silva, sagte Guardiola, denn offiziell weiß er noch nichts von dessen Abschied: "Vor einem Monat habe ich gesagt: 'Wenn du eine Entscheidung triffst, musst du sie mir zuerst mitteilen.' Und das hat er noch nicht getan. Also weiß ich gar nicht, was los ist."
Bernardo Silvas Zukunft ist offen
Silva kam im Sommer 2017 für 50 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco und erlebte in Manchester eine ultra-erfolgreiche Zeit. Unter anderem gewann der Mittelfeldspieler mit den Cityzens sechs Meisterschaften in der Premier League und einmal die Champions League.
Wohin es ihn nun zieht, ist noch offen. Juventus soll Interesse zeigen, auch beim FC Barcelona wird er immer wieder gehandelt. Zudem sollen Klubs aus Saudi-Arabien mit hohen Summen locken. Und außerdem hat Silva mehrfach öffentlich den Wunsch geäußert, während seiner Laufbahn nochmal für seinen Jugendklub Benfica zu spielen. Dort hatte er einst den Durchbruch als Profi nicht geschafft.
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Manchester City: Die Kapitäne unter Pep Guardiola
Spieler Zeitraum Vincent Kompany 2016 bis 2019 David Silva 2019 bis 2020 Fernandinho 2020 bis 2022 Ilkay Gündogan 2022 bis 2023 Kyle Walker 2023 bis 2024 Kevin De Bruyne 2024 bis 2025 Bernardo Silva seit 2025