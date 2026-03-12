Goal.com
Live
Malen Bologna Roma Europa LeagueGetty Images
Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Pellegrini antwortet Bernardeschi, dann halten die Pfosten Roma und Bologna auf: 1:1, alles entscheidet sich im Rückspiel

Erleben Sie das Rennen noch einmal live.

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander und trennen sich im Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden: Im Hinspiel im Dall'Ara-Stadion teilen sich die beiden Mannschaften das Ergebnis. Auf den Führungstreffer der Rossoblù durch einen Linksschuss von Bernardeschi nach einer großartigen Einzelleistung von Rowe antwortete Lorenzo Pellegrini mit dem Ausgleichstreffer, indem er aus kurzer Distanz die Vorlage von Malen verwertete (was einige Proteste seitens der Emilianer hervorrief).

Die Entscheidung fällt also in genau sieben Tagen im Rückspiel im Olimpico (das aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft in der Hauptstadt ausgetragen wird).

  • DIE TABELLE

    BOLOGNA-ROM 1:1

    TORSCHÜTZEN: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Trainer: Italiano

    ROM (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Trainer: Gasperini

    SCHIEDSRICHTER: Jablonski

    VERWARNTE SPIELER: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    AUSGESCHLOSSENE SPIELER: -

    • Werbung

  • ZIELE UND WICHTIGSTE MASSNAHMEN

  • ERLEBEN SIE DIE LIVE-ÜBERTRAGUNG NOCH EINMAL AUF NOW

    Diese Seite enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Abonnement abschließen, erhalten wir eine Provision.

    Entdecken Sie die besten AngeboteAbonnieren Sie NOW

  • BETRIFFT DIE DATEN DES RENNENS

Italien Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Italien Serie A
Como crest
Como
COM
AS Rom crest
AS Rom
ROM
0