Pellegrini antwortet Bernardeschi, dann halten die Pfosten Roma und Bologna auf: 1:1, alles entscheidet sich im Rückspiel

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander und trennen sich im Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden: Im Hinspiel im Dall'Ara-Stadion teilen sich die beiden Mannschaften das Ergebnis. Auf den Führungstreffer der Rossoblù durch einen Linksschuss von Bernardeschi nach einer großartigen Einzelleistung von Rowe antwortete Lorenzo Pellegrini mit dem Ausgleichstreffer, indem er aus kurzer Distanz die Vorlage von Malen verwertete (was einige Proteste seitens der Emilianer hervorrief).

Die Entscheidung fällt also in genau sieben Tagen im Rückspiel im Olimpico (das aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft in der Hauptstadt ausgetragen wird).