Peinliches Warten im Camp Nou! Marc-Andre ter Stegen muss beim FC Barcelona einen ganz bitteren Moment wegstecken

Einem Bericht von ESPN zufolge war die verweigerte Abstimmung kein ärgerliches Versehen, sondern lag in einem Versäumnis von ter Stegen begründet. Der Torhüter hat demnach schlichtweg verpasst, seine Mitgliedschaft bei Barca zu aktualisieren. Das Update wäre nötig gewesen, um im Wählerverzeichnis zu stehen.

Die kuriose Abstimmungsverweigerung passt in das unglückliche Bild, in das ter Stegens Karriere in den vergangenen Monaten gerückt wurde. Bei Barca hatte er nach langwierigen Verletzungsproblemen seinen Stammplatz an Neuzugang Joan Garcia verloren, der vor der Saison von Stadtrivale Espanyol kam. Um Spielpraxis zu sammeln und sich den Traum vom Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer möglicherweise doch noch erfüllen zu können, ließ sich ter Stegen im Januar innerhalb von LaLiga an Girona verleihen.

Dort übernahm er den Stammplatz im Kasten, nach nur zwei Einsätzen folgte Anfang Februar aber der nächste große Rückschlag. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fällt ter Stegen voraussichtlich noch bis Mitte April aus - sich danach noch für das deutsche WM-Tor zu empfehlen, wird fast unmöglich sein. "Das Buch ist noch nicht ganz geschlossen, aber es steht außer Frage, dass es sehr knapp werden wird, denn man muss nicht nur die letzte Auszeit berücksichtigen, sondern auch die Zeit davor. Er hat fast ein Jahr lang kaum gespielt – das ist extrem wenig", machte Bundestrainer Julian Nagelsmann ter Stegen zuletzt im kicker-Interview wenig Hoffnung.