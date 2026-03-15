Der aktuell vom FC Barcelona an den FC Girona verliehene Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat im Rahmen von Barcas Präsidentschaftswahl am Sonntag einen ziemlich bitteren Moment erlebt.
Peinliches Warten im Camp Nou! Marc-Andre ter Stegen muss beim FC Barcelona einen ganz bitteren Moment wegstecken
Marc-Andre ter Stegen stand nicht im Wählerverzeichnis des FC Barcelona
Ter Stegen erschien am Sonntagvormittag im Camp Nou, um im dortigen Wahllokal seine Stimme abzugeben. Da er noch bis 2028 beim spanischen Meister unter Vertrag steht, wäre er dafür im Normalfall berechtigt, obwohl er aktuell nicht für das Team von Trainer Hansi Flick spielt.
Doch der deutsche Keeper, der wie zahlreiche andere der insgesamt 105.000 Mitglieder entweder Amtsinhaber Joan Laporta oder Herausforderer Victor Font wählen wollte, durfte sein Kreuz nicht machen. Das Problem: Ter Stegens Name stand nicht im Wählerverzeichnis. Im Internet kursierende Videos zeigen, dass der 33-Jährige trotz intensiver Suche in dem Register schlichtweg nicht zu finden war.
Ter Stegen wartete noch rund zehn Minuten im Wahllokal und hoffte, dass sich die Situation klären und er doch noch würde wählen dürfen. Doch dem war nicht so und letztlich musste der 44-fache deutsche Nationalspieler wieder von dannen ziehen, ohne seine Stimme abgegeben zu haben.
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Verweigerte Abstimmung: War Marc-Andre ter Stegen selbst schuld?
Einem Bericht von ESPN zufolge war die verweigerte Abstimmung kein ärgerliches Versehen, sondern lag in einem Versäumnis von ter Stegen begründet. Der Torhüter hat demnach schlichtweg verpasst, seine Mitgliedschaft bei Barca zu aktualisieren. Das Update wäre nötig gewesen, um im Wählerverzeichnis zu stehen.
Die kuriose Abstimmungsverweigerung passt in das unglückliche Bild, in das ter Stegens Karriere in den vergangenen Monaten gerückt wurde. Bei Barca hatte er nach langwierigen Verletzungsproblemen seinen Stammplatz an Neuzugang Joan Garcia verloren, der vor der Saison von Stadtrivale Espanyol kam. Um Spielpraxis zu sammeln und sich den Traum vom Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer möglicherweise doch noch erfüllen zu können, ließ sich ter Stegen im Januar innerhalb von LaLiga an Girona verleihen.
Dort übernahm er den Stammplatz im Kasten, nach nur zwei Einsätzen folgte Anfang Februar aber der nächste große Rückschlag. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fällt ter Stegen voraussichtlich noch bis Mitte April aus - sich danach noch für das deutsche WM-Tor zu empfehlen, wird fast unmöglich sein. "Das Buch ist noch nicht ganz geschlossen, aber es steht außer Frage, dass es sehr knapp werden wird, denn man muss nicht nur die letzte Auszeit berücksichtigen, sondern auch die Zeit davor. Er hat fast ein Jahr lang kaum gespielt – das ist extrem wenig", machte Bundestrainer Julian Nagelsmann ter Stegen zuletzt im kicker-Interview wenig Hoffnung.
Marc-Andre ter Stegen hat schon über 400 Spiele für den FC Barcelona absolviert
Ter Stegen, seit 2014 in Katalonien, war im vergangenen Jahrzehnt eine der prägenden Figuren bei Barca. 423 Spiele hat er bisher für die Blaugrana absolviert, gewann mit ihnen unter anderem die Champions League (2015) sowie sechs spanische Meistertitel.
Neben ter Stegen tauchten selbstredend zahlreiche prominente Gesichter am Sonntag in Barcas Wahllokalen auf. Unter anderem erschien am Mittag Mittelfeldlegende Xavi, um seine Stimme abzugeben.
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Die nächsten Spiele des FC Barcelona
- 18. März: Barcelona vs. Newcastle (Champions League)
- 22. März: Barcelona vs. Rayo Vallecano (LaLiga)
- 4. April: Atletico Madrid vs. Barcelona (LaLiga)