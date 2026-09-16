Palmer gewährte seinen Fans mit dem Leak während seines Livestreams bereits vor dem offiziellen Start der Early-Access-Phase einen nicht genehmigten Einblick in den neuen Titel. Twitch reagierte prompt.
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Panne oder riesiger Marketing-Stunt? Chelsea-Star leakt EA Sports FC 27 und wird von Streamingplattform gesperrt
Der 24-Jährige ging am Dienstagnachmittag live und zeigte Tausenden Zuschauern mehr als eine Stunde lang "Ultimate Team"-Päckchen und Matches. Problematisch: Der offizielle Early Access startet erst am 18. September, der weltweite Release folgt am 25. September. Die Entwickler reagierten entsprechend schnell, beendeten den Stream und entfernten die gezeigten Inhalte von Palmers Twitch-Kanal.
Für einen kuriosen Moment sorgte dabei der offizielle EA-Sports-FC-Account, der sich während des Streams im Chat meldete: "Ähm, Cole, wollten wir das nicht erst etwas später machen? Wir sind um 18 Uhr britischer Zeit live!"
- Getty
Palmer nimmt Sperre mit Humor - und beschwert sich bei EA wegen seiner Werte
Palmer nahm die Sperre anschließend mit Humor. In seiner Instagram-Story markierte er Twitch und EA und schrieb: "Ich habe den Leuten doch nur gegeben, was sie wollten … bitte hebt die Sperre auf." Auf einen weiteren Beitrag zu seiner Sperre reagierte er später knapp: "Wir sind bald wieder da."
Diese Aussagen lassen zumindest den Verdacht aufkommen, dass es sich bei der ganzen Aktion um einen PR-Stunt gehandelt haben könnte.
Während des Streams hatte Palmer ohnehin noch Gesprächsbedarf mit EA. Besonders seine neuen Spielwerte sorgten für Unmut. Als er bemerkte, dass seine Gesamtbewertung von 87 auf 85 gefallen war, sagte er: "Ich muss mal mit EA reden. Die haben mir zwei Punkte abgezogen. Ich hatte in der letzten Saison zehn Monate lang nur ein Bein - was soll ich denn machen?"
"EA ist manchmal echt verrückt": Palmer stichelt weiter
Auch seine Sprintwertung von 76 konnte der Chelsea-Star nicht nachvollziehen: "Ich verstehe nicht, wie Morgan Rogers schneller sein soll als ich, aber EA ist manchmal echt verrückt."
Palmers Aussagen zu seiner Fitness beziehen sich auf eine frustrierende Pause in der vergangenen Saison. Eine Leistenverletzung und ein gebrochener Zeh hielten den Spielmacher lange vom Spielfeld fern und begrenzten seinen Einfluss in den ersten Monaten der Saison.
Während Palmer also noch auf die Freischaltung seines Twitch-Accounts wartet, gilt seine Aufmerksamkeit längst wieder dem Geschehen auf dem Rasen. Dort hat der 24-Jährige gemeinsam mit Rogers einen starken Saisonstart hingelegt. Nun gilt es für Palmer, diese Form zu bestätigen und Chelsea auch unter Neu-Trainer Xabi Alonso weiter auf Kurs zu halten.
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