Panne oder riesiger Marketing-Stunt? Chelsea-Star leakt EA Sports FC 27 und wird von Streamingplattform gesperrt

Palmer nahm die Sperre anschließend mit Humor. In seiner Instagram-Story markierte er Twitch und EA und schrieb: "Ich habe den Leuten doch nur gegeben, was sie wollten … bitte hebt die Sperre auf." Auf einen weiteren Beitrag zu seiner Sperre reagierte er später knapp: "Wir sind bald wieder da."

Diese Aussagen lassen zumindest den Verdacht aufkommen, dass es sich bei der ganzen Aktion um einen PR-Stunt gehandelt haben könnte.

Während des Streams hatte Palmer ohnehin noch Gesprächsbedarf mit EA. Besonders seine neuen Spielwerte sorgten für Unmut. Als er bemerkte, dass seine Gesamtbewertung von 87 auf 85 gefallen war, sagte er: "Ich muss mal mit EA reden. Die haben mir zwei Punkte abgezogen. Ich hatte in der letzten Saison zehn Monate lang nur ein Bein - was soll ich denn machen?"