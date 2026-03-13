Wie „Diario Sport“ enthüllte, habe sich Moussa Sissoko, der Berater des 28-jährigen Stürmers, kürzlich in Madrid mit Citys Sportdirektor Hugo Viana getroffen. Dabei soll es um eine mögliche Zukunft des Ballon-d'Or-Gewinners in Manchester gegangen sein. Dembeles ertrag bei PSG läuft zwar noch bis 2028 läuft, soll sein Berater Berichten zufolge andere Optionen prüfen, da die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit PSG nicht positiv verlaufen sein sollen.
Ousmane Dembele zu Manchester City? Fabrizio Romano will die Wahrheit kennen über den Besuch des Beraters bei den Citizens
Nun möchte Transgerguru Fabrizio Romano allerdings die Wahrheit hinter dem Treffen Sissokos mit City herausgefunden haben. Er sagt: Es sei dabei nicht um Dembele gegangen! „Bei dem Treffen zwischen Agent Moussa Sissoko und Hugo Viana von Manchester City ging es nicht um einen möglichen Transfer von Ousmane Dembélé“, schrieb Romano in den sozialen Medien. Er betonte zudem, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt keine Gespräche oder Kontakte“ zwischen dem Premier-League-Meister und dem Umfeld des Spielers gebe.
Die Verjüngungskur von PSG ist in vollem Gange
Während die Situation um Dembele weiterhin unklar ist, arbeitet PSG an den Vertragsverlängerungen anderer Schlüsselspieler. Le Parisien berichtet, dass Vertragsverlängerungen für Fabian Ruiz, Bradley Barcola und Cheftrainer Luis Enrique ganz oben auf der Agenda des Vereins stünden. Während der Vertrag mit Ruiz Berichten zufolge bereits unter Dach und Fach sein soll und der mit Barcola kurz vor dem Abschluss stünde, wurde mit Luis Enrique demnach eine „Art Grundsatzvereinbarung“ getroffen, wonach er den Verein bis 2030 leiten soll.