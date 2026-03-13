Ousmane Dembele zu Manchester City? Fabrizio Romano will die Wahrheit kennen über den Besuch des Beraters bei den Citizens

Nun möchte Transgerguru Fabrizio Romano allerdings die Wahrheit hinter dem Treffen Sissokos mit City herausgefunden haben. Er sagt: Es sei dabei nicht um Dembele gegangen! „Bei dem Treffen zwischen Agent Moussa Sissoko und Hugo Viana von Manchester City ging es nicht um einen möglichen Transfer von Ousmane Dembélé“, schrieb Romano in den sozialen Medien. Er betonte zudem, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt keine Gespräche oder Kontakte“ zwischen dem Premier-League-Meister und dem Umfeld des Spielers gebe.