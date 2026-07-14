Opfer von Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson? Neuzugang könnte den FC Chelsea nach wenigen Tagen wieder verlassen

Gänzlich überzeugt ist die sportliche Leitung Chelseas um den neuen Trainer Xabi Alonso (44) von den Fähigkeiten des Angreifers aber offensichtlich nicht. Hinter dem gesetzten Joao Pedro kämpft Emegha mit Liam Delap (23, Vertrag bis 2031) und dem zuvor an den FC Bayern ausgeliehenen Nicolas Jackson (25, Vertrag bis 2033) um die Gunst Alonsos. Mindestens ein Spieler aus dem Trio soll laut The Athletic abgegeben werden. Womöglich sogar mehr, denn es sei auch möglich, dass Chelsea noch einen Stürmer kauft.

Alonso bestätigte im Rahmen seines Amtsantritts, dass Jackson, der lange als Verkaufskandidat galt, eine Chance bekommen werde. Der Senegalese werde an der Vorbereitungstour in Asien teilnehmen und dort die Gelegenheit bekommen, Eigenwerbung zu betreiben: "Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Alonso.

Emegha gilt derweil als große Sturmhoffnung und ist seit dem Herbst 2025 niederländischer Nationalspieler. Allerdings wurde er in der vergangenen Saison von mehreren hartnäckigen Verletzungen aus der Bahn geworfen und absolvierte für Straßburg nur 18 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore und zwei Assists gelangen.

Racing hatte den ehemaligen Stürmer von Sparta Rotterdam und Royal Antwerpen dank des Geldes von Eigentümer BlueCo 2023 für 13 Millionen Euro Ablöse von Sturm Graz verpflichtet. Wie hoch die Ablöse beim Wechsel zu Chelsea in diesem Sommer war, ist nicht bekannt.