Operation am Montag: Real Madrid muss monatelang auf Star verzichten

Real Madrid muss in den kommenden Monaten ohne Linksverteidiger Ferland Mendy auskommen. Der Franzose zog sich eine Muskelverletzung zu, die operiert werden muss.

Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Über die Ausfalldauer gibt es jedoch unterschiedliche Angaben: Während die Zeitung El Mundo von vier bis fünf Monaten spricht, spekuliert Cadena COPE über eine Pause von bis zu einem Jahr. Für die Planungen der Königlichen ist die Blessur, die eine Operation am Montag erforderlich macht, in jedem Fall ein schwerer Rückschlag.