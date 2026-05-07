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FERLAND MENDY REAL MADRID IMAGO / ZUMA Press
Daniel Buse

Operation am Montag: Real Madrid muss monatelang auf Star verzichten

La Liga
Real Madrid
F. Mendy

Schlechte Nachrichten für die Königlichen: Ihnen steht ein Verteidiger lange nicht zu Verfügung.

Real Madrid muss in den kommenden Monaten ohne Linksverteidiger Ferland Mendy auskommen. Der Franzose zog sich eine Muskelverletzung zu, die operiert werden muss.

Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Über die Ausfalldauer gibt es jedoch unterschiedliche Angaben: Während die Zeitung El Mundo von vier bis fünf Monaten spricht, spekuliert Cadena COPE über eine Pause von bis zu einem Jahr. Für die Planungen der Königlichen ist die Blessur, die eine Operation am Montag erforderlich macht, in jedem Fall ein schwerer Rückschlag. 

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    Fünf Oberschenkelverletzungen in einem Jahr für Ferland Mendy

    Mendy hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im LaLiga-Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona (2:0) zugezogen. Noch in der Anfangsphase ging es bei einem Sprint ohne Gegnereinwirkung für Mendy schief, der in der 14. Minute gegen Fran Garcia ausgewechselt wurde. 

    Es war bereits die fünfte Oberschenkelverletzung für den französischen Nationalspieler in dieser Saison, der in Barcelona zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit zwei Liga-Partien in Folge bestritt. 

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    Alvaro Carreras erhält zunächst Vorzug vor Ferland Mendy

    Bei Real erhielt auf der Linksverteidiger-Position seit dem Sommer Neuzugang Alvaro Carreras unter dem neuen Trainer Xabi Alonso meist den Vorzug vor Mendy. Im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München stellte Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa dann überraschend Mendy im Rückspiel in die Startelf, nachdem Carreras im ersten Duell mit dem FCB große Probleme mit Bayerns Superstar Michael Olise gehabt hatte. 

    Mendy schlug sich im Rückspiel gegen die Münchner besser als sein Mannschaftskollege und durfte deshalb in den vergangenen Wochen auch öfter von Beginn an ran. 

    Insgesamt kommt Mendy in dieser Saison aber nur auf magere 452 Einsatzminuten für die Königlichen. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2028. Vor sieben Jahren war er für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen. 

  • Die Saison 25/26 von Ferland Mendy bei Real Madrid:

    • Spiele: 9
    • Einsatzminuten: 452
    • Tore: 0
    • Assists: 0

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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