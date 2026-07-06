OP stand in Zusammenhang mit seiner schweren Verletzung: Bayern Münchens Jamal Musiala musste sich nach deutschem WM-Aus einer Operation unterziehen

Diese Maßnahme war schon lange für diesen Sommer vorgesehen und wurde nun nach der Rückkehr des 23-Jährigen von der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada durchgeführt.

Die Operation stand im Zusammenhang mit Musialas schwerer Verletzung, die er sich im Sommer 2025 bei der Klub-WM in den USA zuzog. Damals erlitt Musiala bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit Torhüter Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch und zudem eine Luxation sowie Bänderrisse am Sprunggelenk.

Wie die Bild berichtet, wurde Musiala damals wie heute in der Unfallklinik in Murnau behandelt. Der jüngste Eingriff fand laut dem Bericht am vergangenen Donnerstag statt. Dabei soll Musiala eine Metallplatte entfernt worden sein, die er im linken Fuß getragen hatte.