Wie der FC Bayern München auf seiner Homepage berichtet, ist bei dem deutschen Nationalspieler Jamal Musiala ein "Routine-Eingriff" vorgenommen worden.
OP stand in Zusammenhang mit seiner schweren Verletzung: Bayern Münchens Jamal Musiala musste sich nach deutschem WM-Aus einer Operation unterziehen
FC Bayern: Jamal Musiala wurde wohl Metallplatte im linken Fuß entfernt
Diese Maßnahme war schon lange für diesen Sommer vorgesehen und wurde nun nach der Rückkehr des 23-Jährigen von der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada durchgeführt.
Die Operation stand im Zusammenhang mit Musialas schwerer Verletzung, die er sich im Sommer 2025 bei der Klub-WM in den USA zuzog. Damals erlitt Musiala bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit Torhüter Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch und zudem eine Luxation sowie Bänderrisse am Sprunggelenk.
Wie die Bild berichtet, wurde Musiala damals wie heute in der Unfallklinik in Murnau behandelt. Der jüngste Eingriff fand laut dem Bericht am vergangenen Donnerstag statt. Dabei soll Musiala eine Metallplatte entfernt worden sein, die er im linken Fuß getragen hatte.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala soll Bayern zum Pflichtspielauftakt zur Verfügung stehen
Der FC Bayern berichtet, dass Musialas Saisonvorbereitung nicht beeinträchtig sei und der Dribbelkünstler zum Auftakt der Pflichtspiele Stand jetzt zur Verfügung stehe.
Aufgrund der Verletzung verpasste Musiala mehr als die Hälfte der vergangenen Saison, die die Bayern mit dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal abschlossen.
Musiala kam dabei in nur 24 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte fünf Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Bei der gerade laufenden Weltmeisterschaft war er dennoch bei Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst gesetzt und stand in den drei Gruppenspielen in der Startformation. Beim Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wurde Musiala eingewechselt.
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