Oliver Kahn stichelt gegen Uli Hoeneß und den FC Bayern: "Gefunden hat man niemanden"

Bei Sky spielte der ehemalige Nationaltorhüter auf wiederholte Aussagen aus dem Umfeld des Vereins an. "Man hört dann: 'Wir werden uns irgendwann zurückziehen, wenn die richtigen Leute gefunden sind.' Das Ganze zieht sich jetzt viele, viele Jahre hin", sagte Kahn. Und fügte spitz hinzu: "Und gefunden hat man ja jetzt scheinbar immer noch niemanden."

Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge prägen den Klub seit Jahrzehnten und gehören weiterhin dem mächtigen Aufsichtsrat an. Hoeneß, der zudem Ehrenpräsident ist, hatte mehrfach erklärt, sich erst dann vollständig zurückziehen zu wollen, wenn der Verein organisatorisch optimal aufgestellt sei. Kritik, wonach er und Rummenigge sich weiterhin stark einmischten, wies Hoeneß zuletzt zurück. "Das stimmt überhaupt nicht", sagte er im vergangenen Herbst bei einer Veranstaltung in München.

Kahn sieht die strukturelle Neuaufstellung beim FC Bayern dennoch als schleppenden Prozess. Zwar habe der Klub mit Rouven Kasper einen neuen Marketingvorstand verpflichtet, doch insgesamt gehe es bei der Neuausrichtung "immer noch im Schneckentempo" voran.