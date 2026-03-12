Oliver Kahn hat sich mit deutlichen Worten zur Machtstruktur beim FC Bayern München geäußert – und dabei insbesondere die Rolle von Uli Hoeneß kritisch hinterfragt. Der frühere Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters zweifelt daran, dass der seit Jahren angekündigte Rückzug der langjährigen Bayern-Bosse tatsächlich bald Realität wird.
Oliver Kahn stichelt gegen Uli Hoeneß und den FC Bayern: "Gefunden hat man niemanden"
Bei Sky spielte der ehemalige Nationaltorhüter auf wiederholte Aussagen aus dem Umfeld des Vereins an. "Man hört dann: 'Wir werden uns irgendwann zurückziehen, wenn die richtigen Leute gefunden sind.' Das Ganze zieht sich jetzt viele, viele Jahre hin", sagte Kahn. Und fügte spitz hinzu: "Und gefunden hat man ja jetzt scheinbar immer noch niemanden."
Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge prägen den Klub seit Jahrzehnten und gehören weiterhin dem mächtigen Aufsichtsrat an. Hoeneß, der zudem Ehrenpräsident ist, hatte mehrfach erklärt, sich erst dann vollständig zurückziehen zu wollen, wenn der Verein organisatorisch optimal aufgestellt sei. Kritik, wonach er und Rummenigge sich weiterhin stark einmischten, wies Hoeneß zuletzt zurück. "Das stimmt überhaupt nicht", sagte er im vergangenen Herbst bei einer Veranstaltung in München.
Kahn sieht die strukturelle Neuaufstellung beim FC Bayern dennoch als schleppenden Prozess. Zwar habe der Klub mit Rouven Kasper einen neuen Marketingvorstand verpflichtet, doch insgesamt gehe es bei der Neuausrichtung "immer noch im Schneckentempo" voran.
Kahn kennt die Bayern-Strukturen genau
Der 56-Jährige kennt die internen Abläufe aus eigener Erfahrung. Zwischen Januar 2020 und Juni 2021 war er Teil des Vorstands und anschließend sogar Vorstandsvorsitzender. Trotz der elften deutschen Meisterschaft in Folge trennten sich die Münchner im Mai 2023 von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.
Sportlich sieht der frühere Weltklasse-Torhüter den Klub aktuell allerdings stark. Nach dem deutlichen 6:1 im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo lobte er die Qualität des Kaders: "Du kannst im Grunde spielen lassen, wen du willst – und die Qualität fällt kaum oder teilweise gar nicht ab.“
Für Kahn spielt der FC Bayern derzeit "fast schon wie ein Uhrwerk". Trotzdem bleibt er vorsichtig – zu viel reibungsloser Erfolg könne auch Risiken bergen.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- 14. März: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 18. März: FC Bayern vs. Atalanta Bergamo (Champions League)
- 21. März: FC Bayern vs. Union Berlin (Bundesliga)
- 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.