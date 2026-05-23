Olise wacht rechtzeitig auf, ein Münchner kassiert die 5: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart

Lennart Karl: Kam in der 76. für Musiala, nennenswerte Szenen hatte er keine mehr. Keine Bewertung.

Leon Goretzka: Ersetzte in der 90. Pavlovic. Keine Bewertung.

Hiroki Ito: In der Nachspielzeit für Stanisic eingewechselt. Keine Bewertung.

Tom Bischof: Kam kurz vor Schluss für Kimmich. Keine Bewertung.

Raphael Guerreiro: Ersetzte noch Olise. Keine Bewertung.