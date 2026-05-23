Nach einer äußerst zähen ersten Halbzeit sorgte Harry Kane mit einem Dreierpack (55., 80. und 90.+2) für die Entscheidung.
Olise wacht rechtzeitig auf, ein Münchner kassiert die 5: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Jonas Urbig
Vertrat den an Wadenproblemen laborierenden Manuel Neuer - schon zum insgesamt 20. Mal in dieser Saison. Sehr eingebunden ins Münchner Kombinationsspiel, dabei aber zunächst ungewohnt unsicher. Urbig hatte beispielsweise Glück, dass sein Fehlpass in Minute 4 folgenlos blieb. Bald stabilisierte er sich aber. In der 17. parierte Urbig einen Distanzschuss von Maximilian Mittelstädt. Note: 3,5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Konrad Laimer
Begann wieder auf rechts. Defensiv ordentlich, seinen gewohnten Offensivdrang blieb Laimer lange schuldig, ehe er in der 61. nach einem parierten Diaz-Schuss plötzlich völlig freistehend zum Abschluss kam - und statt ins leere Tor drüber schoss. Fahrlässiger kann man eine Topchance kaum vergeben. Note: 4.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Dayot Upamecano
Sehr stabiler Auftritt in der Innenverteidigung. Note: 2,5.
- AFP
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Jonathan Tah
Siehe Upamecano: Die Münchner Innenverteidigung stand tadellos. Note: 2,5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Josip Stanisic
Vergleichbarer Auftritt wie der von Laimer. In der 37. scheiterte Stanisic mit einem wuchtigen Distanzschuss an VfB-Keeper Alexander Nübel. Note: 3,5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Joshua Kimmich
Trug in Neuers Abwesenheit die Kapitänsbinde und gab einen extrem tiefen Spielmacher. Im Aufbau agierte Kimmich oft als hinterster Mann zwischen den beiden Innenverteidigern. Entscheidende Akzente setzte er von dort aber kaum. Kanes 1:0 leitete Kimmich mit dem kurz gespielten Freistoß auf Olise ein. Note: 3,5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Aleksandar Pavlovic
Warf sich sehr aggressiv in die Zweikämpfe und sorgte so für eine physische Note, spielerisch jedoch eher wirkungslos. Note: 3,5.
- Getty Images Sport
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Michael Olise
Fand auf dem rechten Flügel lange überhaupt nicht ins Spiel. Aber Olise wachte rechtzeitig auf! Vor dem so wichtigen 1:0 holte er mit einem starken Antritt im Mittelfeld erst einen Freistoß heraus. Kurz gespielt, landete der Ball wieder bei ihm, woraufhin er ihn in die Mitte flankte, wo Kane einköpfelte. Mit einer Außenristflanke provozierte Olise Angelo Stillers Handspiel, das zum Elfmeter führte, den Kane zum 3:0 verwandelte. Note: 2.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Jamal Musiala
Spielte das erste große Finale seiner Karriere - und tauchte dabei völlig unter. In der 76. Minute als erster Münchner ausgewechselt. Note: 5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Luis Diaz
Wurde in der schwachen ersten Halbzeit des FC Bayern mehrmals in die Tiefe geschickt, machte aber zu wenig aus diesen Situationen - auch, weil die nötigen Anspielstationen fehlten und er sich letztlich meist halbwegs alternativlos festlief. In der 30. und 61. scheiterte Diaz mit Abschlüssen an Nübel. Kanes 2:0 bereitete er vor. Insgesamt ein Aktivposten. Note: 2.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Harry Kane
Nach einigen Finalpleiten mit Tottenham Hotspur und der englischen Nationalmannschaft gewann Kane erstmals in seiner Karriere ein großes Endspiel - und zwar dank: Harry Kane. Per Kopf traf er zum 1:0, nach einer spektakulären Drehung per Flachschuss zum 2:0 und per Elfmeter zum 3:0. Zwischendurch scheiterte Kane noch mit einem Distanzschuss an der Latte. Wenn sich Kimmich im Aufbau zwischen die beiden Innenverteidiger fallen ließ, rückte Kane als zusätzliche Anspielstation ins Mittelfeld. Note: 1.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Einwechselspieler
Lennart Karl: Kam in der 76. für Musiala, nennenswerte Szenen hatte er keine mehr. Keine Bewertung.
Leon Goretzka: Ersetzte in der 90. Pavlovic. Keine Bewertung.
Hiroki Ito: In der Nachspielzeit für Stanisic eingewechselt. Keine Bewertung.
Tom Bischof: Kam kurz vor Schluss für Kimmich. Keine Bewertung.
Raphael Guerreiro: Ersetzte noch Olise. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.