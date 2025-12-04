Oktagon 82, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für das MMA Event mit Kerim Engizek bestellen

Die Tickets für Oktagon 82, dem ersten großen MMA-Event des Jahres im PSB Bank Dome in Düsseldorf, bekommt Ihr ganz einfach über Eventim. Den Titelkampf zischen Engizek und Jotko könnt Ihr mit dem billigsten Ticket schon ab 59 Euro live vor Ort verfolgen. Insgesamt gibt es bei den Standardtickets zwölf verschiedene Kategorien, die teuersten Sitzplätze kosten 249 Euro.

Ihr könnt Euch aber auch zu Weihnachten so richtig was gönnen und Euch VIP-Karten für das Spektakel holen. Auch hier gibt es wieder drei verschiedenen Stufen, nämlich Silver, Gold und Platinum. Die Preise belaufen sich zwischen 349 Euro und 799 Euro.

Um Euch Tickets für Oktagon 82 zu holen, solltet Ihr aber nicht zu lange warten. Laut Eventim besteht eine hohe Nachfrage für das Event. Ihr müsst für diese Veranstaltung außerdem mindestens 18 Jahre alt sein. Der Einlass erfolgt um 17 Uhr.