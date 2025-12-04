Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Kerim Engizek IMAGO / Branislav Racko
GOAL

Oktagon 82, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für das MMA Event mit Kerim Engizek bestellen

Mitte Januar kommt es zum nächsten großen MMA-Event in Deutschland, wenn Oktagon 82 über die Bühne geht. Wo Ihr Tickets für das Spektakel bekommt, lest Ihr hier bei GOAL.

Am 17. Januar wird das MMA-Jahr um 18 Uhr mit Oktagon 82 eröffnet in Düsseldorf. Der Mittelgewichts-Champion und gebürtige Düsseldorfer Kerim Engizek trifft im Hauptkampf auf Krzysztof Jotko. Bei dem Duell geht es nicht nur um 300.000 Euro Preisgeld, sondern auch um den Titel im Mittelgewicht.

Wie Ihr an Tickets kommt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

    Die Tickets für Oktagon 82, dem ersten großen MMA-Event des Jahres im PSB Bank Dome in Düsseldorf, bekommt Ihr ganz einfach über Eventim. Den Titelkampf zischen Engizek und Jotko könnt Ihr mit dem billigsten Ticket schon ab 59 Euro live vor Ort verfolgen. Insgesamt gibt es bei den Standardtickets zwölf verschiedene Kategorien, die teuersten Sitzplätze kosten 249 Euro

    Ihr könnt Euch aber auch zu Weihnachten so richtig was gönnen und Euch VIP-Karten für das Spektakel holen. Auch hier gibt es wieder drei verschiedenen Stufen, nämlich Silver, Gold und Platinum. Die Preise belaufen sich zwischen 349 Euro und 799 Euro.

    Um Euch Tickets für Oktagon 82 zu holen, solltet Ihr aber nicht zu lange warten. Laut Eventim besteht eine hohe Nachfrage für das Event. Ihr müsst für diese Veranstaltung außerdem mindestens 18 Jahre alt sein. Der Einlass erfolgt um 17 Uhr.

    • Event: Oktagon 82
    • Datum: 17. Januar 2026
    • Uhrzeit: 18 Uhr
    • Ort: PSB Bank Dome, Düsseldorf
    • Tickets: Eventim

  • Oktagon 82, Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko: Überblick

    Kerim EngizekKrzysztof Jotko
    18 cmGröße185 cm
    MittelgewichtGewichtMittelgewicht
    34Alter36
    24-4-0Bilanz (S-N-U)28-6-0
    TürkeiNationalitätPolen
    UFD GymGymPlanet Eater