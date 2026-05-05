Bei Real Madrid ist es zu einem hitzigen Zwischenfall gekommen. Im Fokus dabei einmal mehr: Antonio Rüdiger.
Ohrfeige für Mitspieler? Neuer Wirbel um Antonio Rüdiger bei Real Madrid
Einem Bericht des Journalisten Miguel Latigo Serrano bei Onda Cero zufolge habe sich der deutsche Nationalspieler Außenverteidiger Alvaro Carreras vorgeknöpft und diesem sogar eine Ohrfeige verpasst. Das entspricht jedoch nicht den Tatsachen, wie SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfuhr. Zwar habe es eine Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen gegeben, allerdings gänzlich ohne Handgreiflichkeiten. Der Vorfall habe sich zudem nicht wie berichtet im April, sondern bereits im Februar ereignet haben.
Auch The Athletic berichtete über einen Vorfall, bei dem sich Rüdiger mit einem namentlich nicht genannten Mitspieler eine heftige Auseinandersetzung geliefert haben soll, die vom 33-Jährigen ausgegangen sei. Der Innenverteidiger habe sich später für sein Verhalten entschuldigt und die Mannschaft mitsamt den Familien zum Essen eingeladen.
Es ist jedoch bei weitem nicht der erste Vorfall in dieser Saison, durch den Rüdiger in Verruf gerät. Nach dem spektakulären Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern in der Champions League erhob Josip Stanisic durchaus bemerkenswerte Vorwürfe gegen den Deutschen für dessen Verhalten auf dem Platz. Getafe-Verteidiger Diego Rico erneuerte erst vor wenigen Wochen seine Kritik am brutalen und gefährlichen Einsteigen Rüdigers gegen ihn, mit dem er "die Grenzen überschritten" habe: "Er wollte mir das Gesicht einschlagen."
Und all diese Vorfälle kommen in einer Zeit, in der Rüdiger im Vorfeld der anstehenden WM 2026 auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann unter verschärfter Beobachtung steht.
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Rüdiger beim DFB-Team unter Beobachtung: "Das geht nicht!"
Nachdem Rüdiger sich während des Pokalfinals gegen den FC Barcelona in der vergangenen Saison (2:3 n.V.) einen kompletten Ausraster geleistet, den Schiedsrichter beleidigt und mit einer Tape-Rolle beworfen hatte, machten Nagelsmann und auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler klare Ansagen.
"Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte Nagelsmann damals. "Das geht nicht. Schon gar nicht als deutscher Nationalspieler", betonte Völler: "Toni ist ein klasse Spieler - aber Klasse muss er als Nationalspieler auch bei seinem Verhalten zeigen. Er fordert zu Recht Respekt für sich ein, diesen Respekt muss er ohne Ausnahme auch anderen entgegenbringen."
Rüdiger hatte sich in den Monaten danach einsichtig und gar reumütig gegeben. "Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin. Ich nehme seriös und sachlich vorgetragene Kritik ernst, weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", sagte er noch im März der FAZ: "Ich will kein Unruheherd sein, sondern Stabilität und Sicherheit geben."
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Real Madrid am Abgrund: Mbappe zunehmend isoliert?
Doch nicht nur Rüdiger sorgt aktuell bei Real Madrid dem Vernehmen nach für das genaue Gegenteil. "Die Kabine der Königlichen ist zu einem wahren Pulverfass geworden", schrieb etwa die Mundo Deportivo zuletzt und berichtete unter anderem da schon von einem nicht näher beschriebenen Vorfall mit Rüdiger und von einem Zoff zwischen dem scheidenden Trainer Alvaro Arbeloa und Dani Ceballos.
Auch von einem Vorfall mit Kylian Mbappe berichtet nun The Athletic. Der französische Superstar soll mit einem Staffmitglied aneinandergeraten sein und dieses beleidigt haben. Die L'Equipe berichtete darüber hinaus kürzlich, dass immer mehr Spieler vom Auftreten und den Privilegien des 27 Jahre alten Offensivstars genervt seien.
Die Nerven liegen bei Los Blancos am Ende einer unterm Strich desaströsen und turbulenten Saison blank. Real wird die Spielzeit ohne Titelgewinn beenden und könnte am kommenden Wochenende gar die ultimative Demütigung erfahren, indem der FC Barcelona ausgerechnet im Clasico gegen die Königlichen den Meistertitel klarmacht. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Unentschieden, Real hat bei noch vier Spieltagen einen Rückstand von elf Punkten.
Die Konsequenzen daraus dürften weitreichend sein. Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Toni Kroos zu den Königlichen in einer Funktionärsrolle spekuliert. Zudem gilt Jose Mourinho laut The Athleticals Wunschlösung von Präsident Florentino Perez auf dem Trainerposten.