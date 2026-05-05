Ohrfeige für Mitspieler? Neuer Wirbel um Antonio Rüdiger bei Real Madrid

Einem Bericht des Journalisten Miguel Latigo Serrano bei Onda Cero zufolge habe sich der deutsche Nationalspieler Außenverteidiger Alvaro Carreras vorgeknöpft und diesem sogar eine Ohrfeige verpasst. Das entspricht jedoch nicht den Tatsachen, wie SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfuhr. Zwar habe es eine Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen gegeben, allerdings gänzlich ohne Handgreiflichkeiten. Der Vorfall habe sich zudem nicht wie berichtet im April, sondern bereits im Februar ereignet haben.

Auch The Athletic berichtete über einen Vorfall, bei dem sich Rüdiger mit einem namentlich nicht genannten Mitspieler eine heftige Auseinandersetzung geliefert haben soll, die vom 33-Jährigen ausgegangen sei. Der Innenverteidiger habe sich später für sein Verhalten entschuldigt und die Mannschaft mitsamt den Familien zum Essen eingeladen.

Es ist jedoch bei weitem nicht der erste Vorfall in dieser Saison, durch den Rüdiger in Verruf gerät. Nach dem spektakulären Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern in der Champions League erhob Josip Stanisic durchaus bemerkenswerte Vorwürfe gegen den Deutschen für dessen Verhalten auf dem Platz. Getafe-Verteidiger Diego Rico erneuerte erst vor wenigen Wochen seine Kritik am brutalen und gefährlichen Einsteigen Rüdigers gegen ihn, mit dem er "die Grenzen überschritten" habe: "Er wollte mir das Gesicht einschlagen."

Und all diese Vorfälle kommen in einer Zeit, in der Rüdiger im Vorfeld der anstehenden WM 2026 auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann unter verschärfter Beobachtung steht.