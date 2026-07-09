Fenerbahce holte Mor 2022 und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus, der nun ausgelaufen ist, sodass er ablösefrei wechseln kann. Für den Topklub aus Istanbul war der Offensivspieler jedoch im Januar 2024 letztmalig im Einsatz. In der vergangenen Saison verpasste er aufgrund von Verletzungen die Hinserie - und für die Rückserie wurde er von Fenerbahce gar nicht mehr für den Spielbetrieb gemeldet.

NEC Nijmegen war in der letzten Spielzeit die große Überraschung in der niederländischen Eredivisie. Das Team von Trainer Dick Schreuder landete mit spektakulärem Offensivfußball hinter Meister PSV und Feyenoord Rotterdam auf dem dritten Tabellenplatz und darf deshalb an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen.