Emre Mor, der zuletzt bei Fenerbahce unter Vertrag stand, steht angeblich vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Das berichtet Voetbal International. Demnach habe Mor beim Probetraining überzeugt und auch in zwei Testspielen gegen De Treffers und den MSV Duisburg einen guten Eindruck hinterlassen. Deshalb wolle NEC dem 28-Jährigen einen Zweijahresvertrag vorlegen.
Ohne Spielpraxis in der Vorsaison: Ex-BVB-Talent Emre Mor kann trotzdem bei Champions-League-Verein unterschreiben
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Emre Mor zweieinhalb Jahre lang ohne Spiel für Fenerbahce
Fenerbahce holte Mor 2022 und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus, der nun ausgelaufen ist, sodass er ablösefrei wechseln kann. Für den Topklub aus Istanbul war der Offensivspieler jedoch im Januar 2024 letztmalig im Einsatz. In der vergangenen Saison verpasste er aufgrund von Verletzungen die Hinserie - und für die Rückserie wurde er von Fenerbahce gar nicht mehr für den Spielbetrieb gemeldet.
NEC Nijmegen war in der letzten Spielzeit die große Überraschung in der niederländischen Eredivisie. Das Team von Trainer Dick Schreuder landete mit spektakulärem Offensivfußball hinter Meister PSV und Feyenoord Rotterdam auf dem dritten Tabellenplatz und darf deshalb an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen.
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BVB hat nach einem Jahr schon von Emre Mor genug
Emre Mor ist in Dänemark geboren und stammt aus der Jugendabteilung des FC Nordsjaelland. Nach nur 13 Profispielen kaufte ihn 2016 Borussia Dortmund für rund zehn Millionen Euro Ablöse. Beim BVB fiel Mor durch seine eigensinnige Spielweise negativ auf, sodass der Klub ihn nur ein Jahr später für 13 Millionen Euro an Celta Vigo weiterverkaufte. Bei den Galiziern überzeugte Mor ebenfalls nicht - und auch nicht bei Leihstationen wie Galatasaray, Olympiakos und Karagümrük.
Nachdem er bis zur U19 für Dänemark aufgelaufen war, wechselte Mor zur türkischen Nationalmannschaft, für die er 15 A-Länderspiele absolvierte (ein Tor).
Die Saison 2016/17 von Emre Mor bei Borussia Dortmund:
- Spiele: 19
- Einsatzminuten: 695
- Tore: 1
- Assists: 2
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