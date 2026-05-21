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Ohne Nominierung zur WM: In Julian Nagelsmanns Kader hätte es beinahe eine faustdicke Überraschung gegeben

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curacao
Deutschland
Curacao
N. Tresoldi
J. Nagelsmann

Bei einigen Fans und Experten war Nicolo Tresoldi ein Kandidat für den deutschen WM-Kader. Auch bei Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann verzichtet bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf einen klassischen Stoßstürmer. Das wäre beinahe anders gekommen.

  • Im Rahmen seiner Pressekonferenz zur Kadernominierung der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Endrunde am Donnerstag erklärte der Bundestrainer, dass es Youngster Nicolo Tresoldi, der noch kein A-Länderspiel absolviert hat und auch noch nicht nominiert wurde, beinahe in sein 26 Mann starkes Aufgebot geschafft hätte.

    "Er war wirklich lange supernah dran", erklärte Nagelsmann zu dem 21 Jahre alten Senkrechtstarter vom belgischen Spitzenverein Club Brügge. Tresoldi sei ein Spieler, "der im Strafraum dieses besondere Näschen hat". Dennoch habe es für ihn diesmal noch nicht gereicht, wenngleich Nagelsmann in Aussicht stellte, dass Tresoldis "Zeit kommen wird".

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  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi spielte in dieser Saison groß auf

    Tresoldi stammt aus der Jugend von Hannover 96. Vergangenen Sommer wechselte er für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Brügge und schlug dort voll ein. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 56 Pflichtspielen 19 Treffer und sieben Assists. Sein Vertrag gilt noch bis 2029. Brügge verlangt für den begehrten Torjäger angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse für einen vorzeitigen Abschied in diesem Sommer.

    Auf Nationalmannschaftsebene wäre Tresoldi theoretisch für Argentinien, Italien und Deutschland spielberechtigt. Bis dato lief er jedoch nur für den DFB auf. Aktuell spielt er für die U21, in der ihm in 24 Länderspielen schon zwölf Treffer gelangen.

    Nagelsmann nannte Tresoldis Namen am Donnerstag aus eigenem Antrieb. Zudem seien auch Niclas Füllkrug (von West Ham United an Milan ausgeliehen) und Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach Kandidaten für das Sturmzentrum gewesen. Während Füllkrugs Leistungen zuletzt wenig berauschend waren, habe bei Kleindienst dessen Fitness nach langer Verletzungspause den Ausschlag gegeben.

    Das finale Argument "gegen" Tresoldi sei gewesen, dass dann einer der anderen Stürmer hätte weichen müssen. Kai Havertz, Nick Woltemade und Deniz Undav seien aber aus unterschiedlichen Gründen vorne gewesen, so der Bundestrainer.

  • Der deutsche Kader bei der WM 2026 im Überblick

    PositionSpielerVerein
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim
    TorManuel NeuerFC Bayern München
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensiveFelix PavlovicFC BayernMünchen
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United
    OffensiveNadiem AmiriMainz 05
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United
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