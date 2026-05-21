Ohne Nominierung zur WM: In Julian Nagelsmanns Kader hätte es beinahe eine faustdicke Überraschung gegeben

Tresoldi stammt aus der Jugend von Hannover 96. Vergangenen Sommer wechselte er für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Brügge und schlug dort voll ein. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 56 Pflichtspielen 19 Treffer und sieben Assists. Sein Vertrag gilt noch bis 2029. Brügge verlangt für den begehrten Torjäger angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse für einen vorzeitigen Abschied in diesem Sommer.

Auf Nationalmannschaftsebene wäre Tresoldi theoretisch für Argentinien, Italien und Deutschland spielberechtigt. Bis dato lief er jedoch nur für den DFB auf. Aktuell spielt er für die U21, in der ihm in 24 Länderspielen schon zwölf Treffer gelangen.

Nagelsmann nannte Tresoldis Namen am Donnerstag aus eigenem Antrieb. Zudem seien auch Niclas Füllkrug (von West Ham United an Milan ausgeliehen) und Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach Kandidaten für das Sturmzentrum gewesen. Während Füllkrugs Leistungen zuletzt wenig berauschend waren, habe bei Kleindienst dessen Fitness nach langer Verletzungspause den Ausschlag gegeben.

Das finale Argument "gegen" Tresoldi sei gewesen, dass dann einer der anderen Stürmer hätte weichen müssen. Kai Havertz, Nick Woltemade und Deniz Undav seien aber aus unterschiedlichen Gründen vorne gewesen, so der Bundestrainer.