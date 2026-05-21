Julian Nagelsmann verzichtet bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf einen klassischen Stoßstürmer. Das wäre beinahe anders gekommen.
Ohne Nominierung zur WM: In Julian Nagelsmanns Kader hätte es beinahe eine faustdicke Überraschung gegeben
Im Rahmen seiner Pressekonferenz zur Kadernominierung der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Endrunde am Donnerstag erklärte der Bundestrainer, dass es Youngster Nicolo Tresoldi, der noch kein A-Länderspiel absolviert hat und auch noch nicht nominiert wurde, beinahe in sein 26 Mann starkes Aufgebot geschafft hätte.
"Er war wirklich lange supernah dran", erklärte Nagelsmann zu dem 21 Jahre alten Senkrechtstarter vom belgischen Spitzenverein Club Brügge. Tresoldi sei ein Spieler, "der im Strafraum dieses besondere Näschen hat". Dennoch habe es für ihn diesmal noch nicht gereicht, wenngleich Nagelsmann in Aussicht stellte, dass Tresoldis "Zeit kommen wird".
- Getty Images Sport
Nicolo Tresoldi spielte in dieser Saison groß auf
Tresoldi stammt aus der Jugend von Hannover 96. Vergangenen Sommer wechselte er für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Brügge und schlug dort voll ein. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 56 Pflichtspielen 19 Treffer und sieben Assists. Sein Vertrag gilt noch bis 2029. Brügge verlangt für den begehrten Torjäger angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse für einen vorzeitigen Abschied in diesem Sommer.
Auf Nationalmannschaftsebene wäre Tresoldi theoretisch für Argentinien, Italien und Deutschland spielberechtigt. Bis dato lief er jedoch nur für den DFB auf. Aktuell spielt er für die U21, in der ihm in 24 Länderspielen schon zwölf Treffer gelangen.
Nagelsmann nannte Tresoldis Namen am Donnerstag aus eigenem Antrieb. Zudem seien auch Niclas Füllkrug (von West Ham United an Milan ausgeliehen) und Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach Kandidaten für das Sturmzentrum gewesen. Während Füllkrugs Leistungen zuletzt wenig berauschend waren, habe bei Kleindienst dessen Fitness nach langer Verletzungspause den Ausschlag gegeben.
Das finale Argument "gegen" Tresoldi sei gewesen, dass dann einer der anderen Stürmer hätte weichen müssen. Kai Havertz, Nick Woltemade und Deniz Undav seien aber aus unterschiedlichen Gründen vorne gewesen, so der Bundestrainer.
Der deutsche Kader bei der WM 2026 im Überblick
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Manuel Neuer FC Bayern München Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensive Felix Pavlovic FC BayernMünchen Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Jamal Musiala FC Bayern München Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United