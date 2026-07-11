Neue Details zum Werben des FC Bayern um Erling Haaland vor einigen Jahren kommen ans Licht – inklusive der gravierenden Auswirkungen, die diese auf das Verhältnis zum damaligen FCB-Torjäger Robert Lewandowski hatte.
Ohne mit der Wimper zu zucken! Ex-Bayern-Boss Hasan Salihamidzic belog Robert Lewandowski wegen Erling Haaland
Die Bayern gehörten zu jenen Vereinen, die sich zur Saison 2021/22 um Haaland bemühten. Dieser stand damals noch beim Bundesligarivalen Borussia Dortmund unter Vertrag, durfte jedoch dank einer Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro in jenem Sommer wechseln.
Der deutsche Rekordmeister war mit Robert Lewandowski im Sturmzentrum eigentlich gut aufgestellt. Die Chance, den rund zwölf Jahre jüngeren Norweger zu holen, wollte sich Bayerns damaliger Sportvorstand Hasan Salihamidzic jedoch offensichtlich nicht entgehen lassen.
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Vertrauensbruch zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern
Im Buch "Lewandowski. Prawdziwy" schildert Biograf Sebastian Staszewski die Situation so: "Hasan Salihamidzic rief den Berater von Haaland an. (...) Pini Zahavi (Lewandowskis Berater), der seine Spione hatte, und Lewandowski erfuhren schnell davon. Obwohl es Robert verletzte, schien es ihn nicht zu stören; er blieb er selbst, erzielte weiter Tore. (...) In Wirklichkeit machte ihm das Spielen in der Allianz Arena jedoch immer weniger Spaß."
Damals lief der Vertrag des Polen an der Säbener Straße noch bis 2023. Es ging also darum, die mittelfristige Zukunft zu bestimmen. "Als Zahavi Salihamidzic während eines Gesprächs in der Lounge eines kleinen Flughafens für Privatjets fragte, ob es stimme, dass Bayern Haaland kaufen wolle, leugnete er es, ohne mit der Wimper zu zucken", heißt es. " Doch sowohl Zahavi als auch Lewandowski wussten Bescheid, denn sie hatten den Vater von Haaland, Alf-Inge, in einem Nachtclub getroffen und so erfahren, dass bereits Gespräche im Gange waren."
Damit war der Vertrauensbruch begangen und Lewandowski in seinem Willen bestärkt, sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Er sagte: "Das war der größte Fehler Bayerns. Ihre Bosse haben mich belogen. Nach so vielen Jahren verdiente ich Ehrlichkeit und Respekt. Hätten sie mir ihre Pläne einfach offen mitgeteilt, hätte ich ihnen wahrscheinlich sogar dazu geraten. Aber sie taten es nicht. Und ich war schon viel zu alt, um so behandelt zu werden."
Lewandowski war also vergrault, später entschied er sich für einen Wechsel zum FC Barcelona. Für die Bayern war das ein Problem, denn aus der Haaland-Verpflichtung wurde ebenfalls nichts. Er entschied sich, ein lukrativeres Angebot von Manchester City anzunehmen. Die Münchener reagierten laut Lewy-Biograf mit einem "Akt der Verzweiflung" und wollten ihren Goalgetter für eine Verlängerung um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Spielzeit mit Geld zuschütten: "Inklusive Boni hätte das Abkommen ihm nahezu 30 Millionen Euro pro Saison eingebracht."
Robert Lewandowski zieht es in die MLS
Lewandowski lehnte ab und wechselte schließlich nach einem wochenlangen Transfertheater für 45 Millionen Euro Ablöse zu Barca, wo er vier Jahre Jahre lang erfolgreich spielte. In diesem Sommer heuerte er ablösefrei bei Chicago Fire in der MLS an. Haaland, der Jahre später in einer Dokumentation Verständnis für Lewandowskis Frust äußerte ("Mangel an Respekt"), steht weiter bei City unter Vertrag und sorgt aktuell mit Norwegen bei der WM für Furore.
Die Bayern entschieden sich 2022 derweil, keinen neuen Hochkaräter für das Sturmzentrum zu verpflichten. Stattdessen wurde Liverpools Sadio Mane der Königstransfer. Ein Jahr später kaufte der FCB schließlich für knapp 100 Millionen Euro Harry Kane.
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Erling Haalands Karrierestationen:
Klub Zeitraum Bryne FK 2006 - 2017 Molde FK 2017 - 2019 Red Bull Salzburg 2019 - 2020 Borussia Dortmund 2020 - 2022 Manchester City 2022 - heute
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