Im Buch "Lewandowski. Prawdziwy" schildert Biograf Sebastian Staszewski die Situation so: "Hasan Salihamidzic rief den Berater von Haaland an. (...) Pini Zahavi (Lewandowskis Berater), der seine Spione hatte, und Lewandowski erfuhren schnell davon. Obwohl es Robert verletzte, schien es ihn nicht zu stören; er blieb er selbst, erzielte weiter Tore. (...) In Wirklichkeit machte ihm das Spielen in der Allianz Arena jedoch immer weniger Spaß."

Damals lief der Vertrag des Polen an der Säbener Straße noch bis 2023. Es ging also darum, die mittelfristige Zukunft zu bestimmen. "Als Zahavi Salihamidzic während eines Gesprächs in der Lounge eines kleinen Flughafens für Privatjets fragte, ob es stimme, dass Bayern Haaland kaufen wolle, leugnete er es, ohne mit der Wimper zu zucken", heißt es. " Doch sowohl Zahavi als auch Lewandowski wussten Bescheid, denn sie hatten den Vater von Haaland, Alf-Inge, in einem Nachtclub getroffen und so erfahren, dass bereits Gespräche im Gange waren."

Damit war der Vertrauensbruch begangen und Lewandowski in seinem Willen bestärkt, sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Er sagte: "Das war der größte Fehler Bayerns. Ihre Bosse haben mich belogen. Nach so vielen Jahren verdiente ich Ehrlichkeit und Respekt. Hätten sie mir ihre Pläne einfach offen mitgeteilt, hätte ich ihnen wahrscheinlich sogar dazu geraten. Aber sie taten es nicht. Und ich war schon viel zu alt, um so behandelt zu werden."

Lewandowski war also vergrault, später entschied er sich für einen Wechsel zum FC Barcelona. Für die Bayern war das ein Problem, denn aus der Haaland-Verpflichtung wurde ebenfalls nichts. Er entschied sich, ein lukrativeres Angebot von Manchester City anzunehmen. Die Münchener reagierten laut Lewy-Biograf mit einem "Akt der Verzweiflung" und wollten ihren Goalgetter für eine Verlängerung um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Spielzeit mit Geld zuschütten: "Inklusive Boni hätte das Abkommen ihm nahezu 30 Millionen Euro pro Saison eingebracht."