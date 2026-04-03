"Ohne Erfahrung und Weiterbildung geht es nicht": Ehemaliger FCB-CEO zweifelt an Eignung von Thomas Müller als künftiger Klub-Boss des FC Bayern München

"Ich kenne Thomas schon eine Weile. Es gibt nichts Negatives, was man über ihn sagen kann. Ein sehr offener Typ, immer gesprächsbereit mit klaren Ansichten", meinte Kahn, grenzte dann aber ein: "Selbst wenn du Weltmeister bist und alles gewonnen hast: Als Verantwortlicher eines Klubs brauchst du andere Fähigkeiten. Die sind heute komplexer denn je. Ich bin der Meinung, ohne Erfahrung und Weiterbildung geht es nicht. Und ich rede hier nicht von irgendeinem Online-Studium nebenbei."

Heutzutage müsse ein Verein einer Größe des FC Bayern München "selbst Programme und Ideen entwickeln", so der 56-Jährige. "Was ist der richtige Weg für jemanden in so einer Rolle? Wie wird er wann in welchem Bereich eingebunden? Zu glauben, man holt irgendwann einen ehemaligen Spieler, wegen seiner Vergangenheit: Das greift zu kurz."

Noch heute sei es die Traum-Vorstellung vieler Vereine, ehemalige Profis als Funktionär zu installieren, an der Spitze eines gesamten Klubs zu stehen sei allerdings eine andere Art der Herausforderung: "Ein ehemaliger Spieler als CEO ist eher selten", so Kahn.