Nagelsmann habe jetzt "diesen vollen Druck, den Kader für die WM zusammenzustellen", sagte Kompany vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln und ergänzte: "Ich werde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen, ohne dass ich da eine Meinung abgebe."
"Ohne dass ich eine Meinung abgebe": Bayern-Trainer Vincent Kompany will sich an Diskussion um DFB-Rückkehr von Manuel Neuer nicht beteiligen
Indirekt tat es der Belgier aber dann doch. Der FC Bayern habe in Neuer schließlich "den besten deutschen Torwart". Ob dieser auch mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) muss? Diese Frage wird Nagelsmann spätestens am Donnerstag bei seiner Kadernominierung in Frankfurt/Main beantworten. Laut verschiedener Medien wird zumindest über den Namen Neuer diskutiert.
In München wird der 40-Jährige seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängern, auch wenn es vom Verein noch keine offizielle Bestätigung gibt. "Wir reden und es sieht gut aus, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden", sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".