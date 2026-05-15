"Ohne dass ich eine Meinung abgebe": Bayern-Trainer Vincent Kompany will sich an Diskussion um DFB-Rückkehr von Manuel Neuer nicht beteiligen

Indirekt tat es der Belgier aber dann doch. Der FC Bayern habe in Neuer schließlich "den besten deutschen Torwart". Ob dieser auch mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) muss? Diese Frage wird Nagelsmann spätestens am Donnerstag bei seiner Kadernominierung in Frankfurt/Main beantworten. Laut verschiedener Medien wird zumindest über den Namen Neuer diskutiert.

In München wird der 40-Jährige seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängern, auch wenn es vom Verein noch keine offizielle Bestätigung gibt. "Wir reden und es sieht gut aus, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden", sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag.