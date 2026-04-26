Offiziell bestätigt: FC Bayern fehlt Mittelfeldspieler im Champions-League-Kracher gegen PSG verletzt

Da Guerreiro kein Stammspieler ist, schmerzt sein Ausfall die Bayern nicht allzu sehr. Allerdings könnte er - falls er schnell wieder fit ist - im Saisonfinale als Rotationsspieler eine wichtige Rolle einnehmen. So stand Guerreiro in der Bundesliga zuletzt viermal in Folge in der Startelf und hätte möglicherweise auch an den drei verbliebenen Ligaspieltagen häufig begonnen. In der Champions League kam der 32-Jährige in den beiden Viertelfinalspielen gegen Real Madrid jedoch jeweils nicht zum Einsatz.

Guerreiro war 2023 von Borussia Dortmund nach München gewechselt. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag bei Bayern wird nicht verlängert, wie der deutsche Rekordmeister schon Ende März vermeldete. Damit verlässt Guerreiro den FCB im Sommer ablösefrei; wohin es den 65-maligen portugiesischen Nationalspieler zieht, ist noch offen. Spekuliert wird über einen Wechsel zu Juventus Turin oder Benfica.

In der laufenden Saison saß Guerreiro häufig 90 Minuten lang auf der Bank, kam aber dennoch immer wieder zu seinen Einsätzen. Wettbewerbsübergreifend stehen 2025/26 bisher 27 Einsätze für ihn zu Buche, in denen ihm sechs Tore und drei Assists gelangen.