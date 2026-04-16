Offener Zoff zwischen Jude Bellingham und Vinicius Junior: Real Madrid gibt in München ein jämmerliches Bild ab

Und das gab in München bei aller Qualität ein jämmerliches Bild ab. Ein Team? Von wegen! Als sich Bellingham bei Stürmerstar Vinicius Junior beschwerte, dass der ihn bei einem Konter übersehen habe, keifte der Brasilianer zurück: "Was willst du? Halt den Mund!" Doch das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gezeter nach Spielschluss wegen der (regelkonformen) Gelb-Roten Karte gegen Eduardo Camavinga.

Jungstar Arda Güler beleidigte Schiedsrichter Vincic und sah erst Gelb, dann Rot. Vize-Kapitän Dani Carvajal sprang von der Bank auf und keifte in Richtung des Unparteiischen: "Es ist deine Schuld, deine verdammte Schuld!" Die Presse stimmte ein. "Welch Ungerechtigkeit!", titelte Marca, bei AS hieß es: "...bis der Schiedsrichter entschied".

Auch Arbeloa ergab sich in Selbstmitleid. "Es tut weh, es schmerzt. Vor allem die Art und Weise", meinte der angeschlagene Coach. Den Platzverweis "versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren." Aber natürlich werde er Real "bis zum letzten Tag" dienen.