Deutschland hat nach dem WM-Titel 2014 die dritte desaströse Weltmeisterschaft hintereinander gespielt. Vorrundenaus 2018 in Russland. Vorrundenaus 2022 in Katar. Und nun in den USA die beschämende Sechzehntelfinal-Pleite im Elfmeterschießen gegen eine durchschnittliche Mannschaft aus Paraguay.
Offenbarungseid auf allen Ebenen! Der DFB muss sich nach dem WM-Desaster von Julian Nagelsmann trennen - sein idealer Nachfolger steht bereit
2018 durfte Joachim Löw weitermachen, ehe er sich nach einer enttäuschenden EM 2021 schließlich doch noch verabschiedete. 2022 durfte Hansi Flick weitermachen, ehe er aufgrund eines anhaltenden Negativtrends ein Jahr später entlassen wurde. Der DFB sollte den gleichen Fehler nicht ein drittes Mal machen und sich diesmal umgehend nach der WM-Blamage von Bundestrainer Julian Nagelsmann trennen.
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Nagelsmann hat in erstaunlichem Tempo sämtlichen Kredit verspielt
Nagelsmann übernahm im Herbst 2023 und sorgte mit seiner damals erfrischenden Art und klugen Personalentscheidungen innerhalb kürzester Zeit für Aufbruchstimmung. Mit der EM 2024 schenkte er Deutschland das erste gelungene Turnier nach acht Jahren. Mannschaft, Trainer und Fans bildeten eine Einheit. Unmittelbar nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Spanien rief der Bundestrainer den WM-Titel 2026 als Ziel aus.
Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, aber damals war Nagelsmann der beliebteste Bundestrainer seit Löw zu dessen Glanzzeiten. In den darauffolgenden zwei Jahren verspielte er in erstaunlichem Tempo jedoch jeglichen öffentlichen Kredit. All seine kurzfristigen und langfristigen Fehler kulminierten im Tiefpunkt von Foxborough am 29. Juni 2026.
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Unnötiges Comeback von Neuer, Schlingerkurs bei Kimmich
Stichwort Kommunikation: Unverständlicherweise hielt Nagelsmann alle paar Wochen bei Pressekonferenzen und in Interviews ausführliche Einzelkritiken zu Spielern ab, in denen er vor lauter Geltungsdrang etliche unglückliche bis unwahre Aussagen tätigte und Versprechen abgab, die er nicht einhielt. Etwa über Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka oder Deniz Undav. Bei kritischen Nachfragen gab sich Nagelsmann regelmäßig unsouverän und besserwisserisch, so auch während der WM.
Stichwort Personal: Nach dem gelungenen Comeback von Toni Kroos bei der EM 2024 holte er diesmal trotz unzähliger Dementis letztlich doch noch den 40-jährigen Manuel Neuer zurück. Ein harter Schlag für den in der Qualifikation grundsoliden Oliver Baumann. Vor allem aber ein Schritt, der verheerend moderiert wurde und sich letztlich nicht gelohnt hat. Neuer hat bei dieser WM nichts geleistet, was Baumann nicht auch hätte leisten können.
Dazu kommt der Positions-Schlingerkurs bei Joshua Kimmich. Bezeichnend, dass sein Kapitän sogar beim Aus gegen Paraguay zwischen rechts hinten und dem zentralen Mittelfeld wechselte.
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Spielerisch enttäuschte Deutschland mehr als bei der WM 2022
Die Leistung gegen Paraguay war ein Offenbarungseid auf allen Ebenen - mit Ansage. Das DFB-Team entwickelte sich seit der EM nicht weiter und spielte bei der WM abgesehen von der berauschenden zweiten Halbzeit gegen Fußballzwerg Curacao stets weit unter den eigenen Möglichkeiten. Offensiv ideenlos, defensiv anfällig. Und zwar gegen durchschnittliche Gegner wie die Elfenbeinküste, Ecuador und Paraguay. Rein spielerisch enttäuschte es letztlich sogar mehr als bei der desaströsen WM 2022, als zudem immerhin ein Remis gegen Spanien gelang.
Es ehrt die Spieler, dass sie nach dem Aus unisono die Schuld auf sich und Nagelsmann gleichzeitig aus der Verantwortung nahmen. Letztlich ist es aber die Aufgabe des Trainers, seiner Mannschaft einen funktionierenden Matchplan zu vermitteln. Das schaffte Nagelsmann trotz zweifellos hochtalentierter Einzelspieler nicht einmal im Ansatz. Dazu misslang sein Turniercoaching mit fragwürdigen Einwechslungen gegen Ecuador sowie mit der unnötigen Startelf-Nominierung von Superjoker Deniz Undav gegen Paraguay.
Für den Bundestrainer am bittersten: All diese Missstände wurden im Fernsehen nonstop von seinem idealen Nachfolger analysiert. Unmittelbar nach der Blamage gegen Paraguay wich Jürgen Klopp Fragen zu einer möglichen Zukunft als Bundestrainer noch aus. Noch. Klopp ist bei Red Bull sowieso völlig falsch aufgehoben und würde bei der Nationalmannschaft sofort neue Euphorie entfachen. Trotz seines Bekenntnisses zum DFB, seines Vertrags bis 2028 und trotz aller Solidaritätsbekundungen aus der Mannschaft und von Sportdirektor Rudi Völler: Der DFB sollte sich sofort von Nagelsmann trennen und Klopp zum neuen Bundestrainer machen.