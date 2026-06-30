Offenbarungseid auf allen Ebenen! Der DFB muss sich nach dem WM-Desaster von Julian Nagelsmann trennen - sein idealer Nachfolger steht bereit

Stichwort Kommunikation: Unverständlicherweise hielt Nagelsmann alle paar Wochen bei Pressekonferenzen und in Interviews ausführliche Einzelkritiken zu Spielern ab, in denen er vor lauter Geltungsdrang etliche unglückliche bis unwahre Aussagen tätigte und Versprechen abgab, die er nicht einhielt. Etwa über Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka oder Deniz Undav. Bei kritischen Nachfragen gab sich Nagelsmann regelmäßig unsouverän und besserwisserisch, so auch während der WM.

Stichwort Personal: Nach dem gelungenen Comeback von Toni Kroos bei der EM 2024 holte er diesmal trotz unzähliger Dementis letztlich doch noch den 40-jährigen Manuel Neuer zurück. Ein harter Schlag für den in der Qualifikation grundsoliden Oliver Baumann. Vor allem aber ein Schritt, der verheerend moderiert wurde und sich letztlich nicht gelohnt hat. Neuer hat bei dieser WM nichts geleistet, was Baumann nicht auch hätte leisten können.

Dazu kommt der Positions-Schlingerkurs bei Joshua Kimmich. Bezeichnend, dass sein Kapitän sogar beim Aus gegen Paraguay zwischen rechts hinten und dem zentralen Mittelfeld wechselte.