Offenbar hohe Hürden für Transfer von "Wunschspieler": Muss der FC Bayern München drei Spieler ziehen lassen?

Zum einen müssten die Bayern genügend Transfereinnahmen generieren, um die von den Magpies stattliche Ablöseforderung jenseits der 85 Millionen Euro überhaupt stemmen zu können. Dafür, so heißt es, müssten die drei Leihspieler Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Bryan Zaragoza (AS Roma) allesamt von ihren derzeitigen Klubs fest unter Vertrag genommen werden.

Bei Palhinha könnten die Münchner mit rund 30 Millionen Euro rechnen, für Boey und Zaragoza würden immerhin noch 15 beziehungsweise 13 Millionen Euro auf das "Festgeldkonto" an der Säbener Straße fließen. Ohne diese Einnahmen sei eine Verpflichtung des Engländers demnach sehr unrealistisch.

Darüber hinaus wäre auch Sportvorstand Max Eberl in der Bringschuld, schließlich müsste dieser den Deal vorher beim mächtigen Aufsichtsrat des Rekordmeisters absegnen lassen. Da das Konsortium um das ehemalige Führungs-Duo Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vor allem bei kostspieligen Transfers eher vorsichtig konservativ agiert, dürfte sich dieser Besuch ebenfalls als knifflige Aufgabe entpuppen.