Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, könnte der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung des Offensivspielers von Newcastle United nur dann realisieren, wenn zuvor einige Voraussetzungen gegeben sind.
Offenbar hohe Hürden für Transfer von "Wunschspieler": Muss der FC Bayern München drei Spieler ziehen lassen?
Zum einen müssten die Bayern genügend Transfereinnahmen generieren, um die von den Magpies stattliche Ablöseforderung jenseits der 85 Millionen Euro überhaupt stemmen zu können. Dafür, so heißt es, müssten die drei Leihspieler Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Bryan Zaragoza (AS Roma) allesamt von ihren derzeitigen Klubs fest unter Vertrag genommen werden.
Bei Palhinha könnten die Münchner mit rund 30 Millionen Euro rechnen, für Boey und Zaragoza würden immerhin noch 15 beziehungsweise 13 Millionen Euro auf das "Festgeldkonto" an der Säbener Straße fließen. Ohne diese Einnahmen sei eine Verpflichtung des Engländers demnach sehr unrealistisch.
Darüber hinaus wäre auch Sportvorstand Max Eberl in der Bringschuld, schließlich müsste dieser den Deal vorher beim mächtigen Aufsichtsrat des Rekordmeisters absegnen lassen. Da das Konsortium um das ehemalige Führungs-Duo Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vor allem bei kostspieligen Transfers eher vorsichtig konservativ agiert, dürfte sich dieser Besuch ebenfalls als knifflige Aufgabe entpuppen.
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Gordon offenbar bereit für einen Transfer zum FC Bayern München
Gespräche zwischen Gordon und Vertretern der Münchner soll es indes bereits gegeben haben. Der 25-Jährige sei dem Vernehmen nach interessiert an einem Transfer und bereit für den Schritt in die Bundesliga zu den Bayern, auch wenn ihm die vielen Hürden einer Realisierung bewusst wären.
Die Daily Mail berichtet jüngst, dass mittlerweile auch zwischen den beiden Klubs erste Sondierungsgespräche stattfinden würden. Zu intensiven Verhandlungen sei es nach Angaben des Blattes aber noch nicht gekommen. Mutmaßlich geht es nun zunächst darum, abzuklopfen, wie viel Newcastle für die Dienste von Gordon genau verlangen würde.
Zuletzt hieß es, dass die Magpies erst ab einer Summe von 86 Millionen Euro gesprächsbereit seien, obgleich der Klub sich darüber bewusst sei, dass Gordon im kommenden Sommer eine neue Herausforderung suche und der FC Bayern ihn durchaus reize.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.