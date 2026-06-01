Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Österreich - Tunesien
Österreich
Tunesien
Freundschaftsspiele
Weltmeisterschaft

Zur Vorbereitung auf die WM trifft Österreich am heutigen Montag im Rahmen eines Testspiels auf Tunesien. Doch wo läuft die Partie des ÖFB-Teams live im TV und Livestream? Hier gibt es alle Informationen.

Vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stehen noch mehrere Testspiele an. Auch Österreich ist dabei und trifft auf Tunesien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion in Wien. 

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

GOAL zeigt, wo die Partie live im TV und Livestream läuft.

  • Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

    Im Gegensatz zu vielen anderen Testspielen zeigt DAZN die Partie Österreich gegen Tunesien nicht live. In Deutschland gibt es daher keine klassische Option, das Spiel im Fernsehen zu verfolgen. 

    ServusTV zeigt das Spiel des ÖFB-Teams gegen die Nordafrikaner exklusiv. Der Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an, der in Deutschland jedoch nur mit einem VPN-Zugang verfügbar ist. 

    • Werbung

  • Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Wichtigste Infos

    • Event: Testspiel
    • Paarung: Türkei vs. Nordmazedonien
    • Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien
    • Anpfiff: 20.45 Uhr
    • Übertragung TV:ServusTV (nur in Österreich)
    • Übertragung Livestream:ServusTVOn (nur in Österreich)

  • Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die WM-Gruppen

    • WM-Gruppe F:
    Tunesien
    Niederlande
    Schweden
    Japan
    • WM-Gruppe J:
    Österreich
    Argentinien
    Algerien
    Jordanien
  • Austria v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Kader ÖFB-Team

    PositionNameVerein
    TorPatrick Pentz
    Brøndby IF
    Alexander SchlagerFC Red Bull Salzburg
    Florian Wiegele
    Viktoria Pilsen
    AbwehrDavid Affengruber
    FC Elche
    David Alaba 
    Real Madrid
    Kevin Danso
    Tottenham Hotspur
    Marco Friedl

    Werder Bremen

    Philipp Lienhart
    SC Freiburg
    Phillipp Mwene
    1. FSV Mainz 05
    Stefan Posch

    1. FSV Mainz 05

    Alexander Prass
    TSG 1899 Hoffenheim
    Michael Svoboda
    FC Venedig
    MittelfeldChristoph Baumgartner
    RB Leipzig
    Carney Chukwuemeka

    Borussia Dortmund

    Florian Grillitsch

    Sporting Braga

    Konrad Laimer
    FC Bayern München
    Marcel Sabitzer
    Borussia Dortmund
    Xaver Schlager

    RB Leipzig

    Romano Schmid

    Werder Bremen

    Alessandro SchöpfWolfsberger AC
    Nicolas Seiwald

    RB Leipzig

    Paul Wanner

    PSV Eindhoven

    Patrick Wimmer
    VfL Wolfsburg 
    SturmMarko Arnautovic
    Roter Stern Belgrad
    Michael Gregoritsch
    FC Augsburg
    Saša KalajdzicLASK

Freundschaftsspiele
Österreich crest
Österreich
AUT
Tunesien crest
Tunesien
TUN