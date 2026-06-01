Vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stehen noch mehrere Testspiele an. Auch Österreich ist dabei und trifft auf Tunesien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion in Wien.GOAL zeigt, wo die Partie live im TV und Livestream läuft.
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Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?
Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?
Im Gegensatz zu vielen anderen Testspielen zeigt DAZN die Partie Österreich gegen Tunesien nicht live. In Deutschland gibt es daher keine klassische Option, das Spiel im Fernsehen zu verfolgen.
ServusTV zeigt das Spiel des ÖFB-Teams gegen die Nordafrikaner exklusiv. Der Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an, der in Deutschland jedoch nur mit einem VPN-Zugang verfügbar ist.
Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Wichtigste Infos
- Event: Testspiel
- Paarung: Türkei vs. Nordmazedonien
- Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien
- Anpfiff: 20.45 Uhr
- Übertragung TV:ServusTV (nur in Österreich)
- Übertragung Livestream:ServusTVOn (nur in Österreich)
Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die WM-Gruppen
- WM-Gruppe F:
Tunesien Niederlande Schweden Japan
- WM-Gruppe J:
Österreich Argentinien Algerien Jordanien
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Österreich vs. Tunesien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Kader ÖFB-Team
Position Name Verein Tor Patrick PentzBrøndby IF Alexander Schlager FC Red Bull Salzburg Florian WiegeleViktoria Pilsen Abwehr David AffengruberFC Elche David AlabaReal Madrid Kevin DansoTottenham Hotspur Marco Friedl
Werder Bremen
Philipp LienhartSC Freiburg Phillipp Mwene1. FSV Mainz 05 Stefan Posch
1. FSV Mainz 05
Alexander PrassTSG 1899 Hoffenheim Michael SvobodaFC Venedig Mittelfeld Christoph BaumgartnerRB Leipzig Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund
Florian Grillitsch
Sporting Braga
Konrad LaimerFC Bayern München Marcel SabitzerBorussia Dortmund Xaver Schlager
RB Leipzig
Romano Schmid
Werder Bremen
Alessandro Schöpf Wolfsberger AC Nicolas Seiwald
RB Leipzig
Paul Wanner
PSV Eindhoven
Patrick WimmerVfL Wolfsburg Sturm Marko ArnautovicRoter Stern Belgrad Michael GregoritschFC Augsburg Saša Kalajdzic LASK