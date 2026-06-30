Eintracht Frankfurt bemüht sich offenbar intensiv um Mittelfeldspieler Noel Aseko vom FC Bayern München, der es auch Vincent Kompany durchaus angetan haben soll.
Obwohl Vincent Kompany ein großer Fan von ihm ist: Verliert der FC Bayern einen Mittelfeldspieler an Eintracht Frankfurt?
Eintracht Frankfurt buhlt wohl intensiv um Noel Aseko
Die Bild berichtet von "weit fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen der SGE und dem 20-Jährigen, den Bayern in den vergangenen eineinhalb Jahren an Zweitligist Hannover 96 verliehen hatte.
Nach einer starken abgelaufenen Saison von Aseko zog Hannover zwar die Kaufoption, der FCB machte aber von einer verrechnet lediglich 1,5 Millionen Euro schweren Rückkaufklausel Gebrauch und holte das Mittelfeldtalent damit vorerst zurück an die Säbener Straße, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Nun könnte Aseko aber umgehend weiterziehen und den nächsten Karriereschritt bei einem Münchener Bundesligarivalen gehen.
Laut Bild soll sogar eine mündliche Einigung zwischen dem deutschen U21-Nationalspieler und der Eintracht schon kurz bevorstehen. Ein Vierjahresvertrag bis 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr steht dabei im Raum, in Frankfurt sei man trotz namhafter weiterer Interessenten aus dem Ausland zuversichtlich, dass sich Aseko für die Hessen entscheidet.
Unter anderem die AS Rom und Brighton & Hove Albion sollen ebenfalls bei dem gebürtigen Berliner anklopfen. Aseko war 2025/26 einer der absoluten Schlüsselspieler bei 96 und hatte sich so in den Fokus gespielt. In 32 Zweitligaeinsätzen erzielte er drei Tore und lieferte sechs Assists.
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Noel Aseko beim FC Bayern als Goretzka-Ersatz im Gespräch
Bei Bayern soll es Gedankenspiele geben, den Kaderplatz des abgewanderten Leon Goretzka mit Aseko nachzubesetzen. FCB-Trainer Vincent Kompany gilt als großer Fan des Mittelfeldmannes, ließ ihn vor seiner Leihe nach Hannover auch schon regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit trainieren.
2022 war Aseko von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, lief 22-mal für die U19 des Rekordmeisters und 30-mal für die Zweitvertretung in der Regionalliga auf.
In Frankfurt wären Asekos Aussichten, sich rasch in der Bundesliga zu etablieren, sicherlich besser als im Luxuskader der Bayern. Laut Bild ist er einer der absoluten Wunschspieler des Tabellenachten der abgelaufenen Saison für diesen Sommer. Im Falle einer Verpflichtung wäre er bei der Eintracht als wichtige Komponente im Mittelfeldzentrum eingeplant, heißt es.
Sollte Bayern sich gegen einen Verbleib und für einen Verkauf Asekos entscheiden, sind mindestens zehn bis zwölf Millionen Euro Ablöse im Gespräch. Das gute Verhältnis zwischen FCB-Sportvorstand Max Eberl und seinem Frankfurter Pendant Markus Krösche, die auch kurz vor der Abwicklung des Transfers von Nathaniel Brown in Richtung München stehen, könnte einem möglichen Aseko-Wechsel nach Frankfurt zugute kommen.
Noel Aseko: Seine Zahlen in der abgelaufenen Saison
Einsätze
33
Tore
3
Assists
6
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.