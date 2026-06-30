Obwohl Vincent Kompany ein großer Fan von ihm ist: Verliert der FC Bayern einen Mittelfeldspieler an Eintracht Frankfurt?

Die Bild berichtet von "weit fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen der SGE und dem 20-Jährigen, den Bayern in den vergangenen eineinhalb Jahren an Zweitligist Hannover 96 verliehen hatte.

Nach einer starken abgelaufenen Saison von Aseko zog Hannover zwar die Kaufoption, der FCB machte aber von einer verrechnet lediglich 1,5 Millionen Euro schweren Rückkaufklausel Gebrauch und holte das Mittelfeldtalent damit vorerst zurück an die Säbener Straße, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Nun könnte Aseko aber umgehend weiterziehen und den nächsten Karriereschritt bei einem Münchener Bundesligarivalen gehen.

Laut Bild soll sogar eine mündliche Einigung zwischen dem deutschen U21-Nationalspieler und der Eintracht schon kurz bevorstehen. Ein Vierjahresvertrag bis 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr steht dabei im Raum, in Frankfurt sei man trotz namhafter weiterer Interessenten aus dem Ausland zuversichtlich, dass sich Aseko für die Hessen entscheidet.

Unter anderem die AS Rom und Brighton & Hove Albion sollen ebenfalls bei dem gebürtigen Berliner anklopfen. Aseko war 2025/26 einer der absoluten Schlüsselspieler bei 96 und hatte sich so in den Fokus gespielt. In 32 Zweitligaeinsätzen erzielte er drei Tore und lieferte sechs Assists.



