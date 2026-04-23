Obwohl sie zwar Fotografen verletzten! UEFA sieht von harter Strafe gegen Fans des FC Bayern München ab

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beließ es bei einer Geldstrafe für den deutschen Rekordmeister, nachdem im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Madrilenen (4:3) in der Vorwoche beim Sturm mehrerer Fans in den Innenraum unter anderem zwei Fotografen verletzt worden waren.

Insgesamt müssen die Bayern 89.625 Euro Strafe zahlen, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte. Für die "Zuschauerunruhen" werden 40.000 Euro fällig, 30.000 Euro müssen für die Übermittlung einer aus Sicht der UEFA "für eine Sportveranstaltung ungeeigneten Botschaft" gezahlt werden. Dazu kommen Sanktionen für das Blockieren öffentlicher Durchgänge (14.000 Euro) sowie das Werfen von Gegenständen (5625 Euro).