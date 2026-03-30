Obwohl Sebastian Kehl mit ihm schon Gespräche geführt haben soll: Muss der BVB um einen Leistungsträger bangen?

Sollte Kehls Nachfolger Ole Book die Gespräche fortführen, würde Antons Jahressalärs seinen Leistungen entsprechend angepasst werden. Er könnte der nächste in der Reihe nach Felix Nmecha (2030) und Nico Schlotterbeck sein, dessen Verbleib schon so gut wie besiegelt sein soll. Laut Sky werde die Vertragsunterschrift Schlotterbecks unmittelbar nach der Länderspielpause erfolgen.

In Folge dessen würde Schlotterbeck in Dortmund zum Topverdiener aufsteigen und dem Vernehmen nach künftig 14 Millionen Euro pro Saison kassieren. Sollte auch Anton bleiben, kann der BVB vorerst auf eine feste Achse in der Innenverteidigung setzen. Den dritten Part der von Kovac präferierten Dreierkette könnten Talent Luca Reggiani oder Ramy Bensebaini einnehmen.

Niklas Süle wird den Verein derweil ablösefrei verlassen, Emre Can fehlt aufgrund seiner Kreuzbandverletzung noch einige Monate. Youngster Filippo Mane fällt ebenfalls länger aus. Daher ist auch nicht ausgeschlossen, dass Book noch eine Verstärkung für die Defensive verpflichtet.