Der BVB muss womöglich um einen Abgang von Waldemar Anton bangen. Es soll hochkarätiges Interesse an dessen Diensten bestehen. Wie Sky berichtet, haben sich gleich mehrere europäische Klubs aus England und Spanien nach dem Nationalspieler erkundigt. Namentlich genannt werden Manchester United, Aston Villa und Atletico Madrid.
Obwohl Sebastian Kehl mit ihm schon Gespräche geführt haben soll: Muss der BVB um einen Leistungsträger bangen?
Kehl führte vor der Trennung angeblich Gespräche mit Anton
Anton gehört zweifellos zu den größten Leistungsträgern bei Borussia Dortmund in dieser Saison. In Nico Schlotterbecks langer Abwesenheit in der Hinrunde war er der klare Abwehrchef von Trainer Nico Kovac und war auch nach dessen Rückkehr ein Fels in der Brandung. Außerdem leistete sich der 29-Jährige kaum Fehler.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der frisch geschiedene Sportdirektor Sebastian Kehl dem Bericht zufolge mit Anton schon erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt habe, um das grundsätzliche Interesse über eine Ausdehnung seines noch bis 2028 laufenden Arbeitspapiers abzuklopfen.
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BVB: Fragezeichen in der Innenverteidigung
Sollte Kehls Nachfolger Ole Book die Gespräche fortführen, würde Antons Jahressalärs seinen Leistungen entsprechend angepasst werden. Er könnte der nächste in der Reihe nach Felix Nmecha (2030) und Nico Schlotterbeck sein, dessen Verbleib schon so gut wie besiegelt sein soll. Laut Sky werde die Vertragsunterschrift Schlotterbecks unmittelbar nach der Länderspielpause erfolgen.
In Folge dessen würde Schlotterbeck in Dortmund zum Topverdiener aufsteigen und dem Vernehmen nach künftig 14 Millionen Euro pro Saison kassieren. Sollte auch Anton bleiben, kann der BVB vorerst auf eine feste Achse in der Innenverteidigung setzen. Den dritten Part der von Kovac präferierten Dreierkette könnten Talent Luca Reggiani oder Ramy Bensebaini einnehmen.
Niklas Süle wird den Verein derweil ablösefrei verlassen, Emre Can fehlt aufgrund seiner Kreuzbandverletzung noch einige Monate. Youngster Filippo Mane fällt ebenfalls länger aus. Daher ist auch nicht ausgeschlossen, dass Book noch eine Verstärkung für die Defensive verpflichtet.
Leistungsdaten und Statistiken von Waldemar Anton für den BVB in dieser Saison
- Spiele: 37
- Tore: 3
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 3.297
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.