Obwohl Sebastian Hoeneß ihm endlich Einsätze in Aussicht stellte: Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wechselt wohl zu einem Bundesligakonkurrenten

Darvich hatte sich in der abgelaufenen Saison mit konstant starken Leistungen für die zweite Mannschaft des VfB in der 3. Liga in den Fokus mehrerer Erst- und Zweitligisten gespielt. Zehn Tore und sechs Assists gelangen dem Welt- und Europameister von 2023 mit der deutschen U17, der im offensiven Mittelfeld sowohl zentral als Zehner als auch über die Flügel agieren kann. Auch als Achter ist Darvich einsetzbar.

Für einen Einsatz im A-Team der Stuttgarter reichte es trotz der erfreulichen Entwicklung und Lobeshymnen von Profi-Trainer Sebastian Hoeneß bisher nicht. Ende August 2025 stand er am 2. Spieltag das einzige Mal im Bundesligakader des VfB.

"Noah wäre bereit, hat zuletzt eine richtig gute Entwicklung genommen", attestierte Hoeneß dem Mittelfeldjuwel Ende Februar gegenüber Bild. Nachdem man Darvich vergangenen Sommer verpflichtet hatte sei es planmäßig ein erstes Ziel gewesen, im Drittliga-Team "den Unterschied zu machen. Damit fängt er jetzt an und zeigt, dass er bereit ist. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er bringt sehr viel mit, was ihn für höhere Aufgaben qualifiziert. Er muss genau diesen Weg weitergehen", so Hoeneß.

Langfristig dürfte der VfB durchaus mit Darvich planen, dessen Vertrag bis 2029 datiert ist. Bei der wohl bevorstehenden Leihe nach Elversberg hat der deutsche Junioren-Nationalspieler sicher auch im Hinterkopf, dass sich die Saarländer in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet haben, ein hervorragendes Sprungbrett für junge Talente zu sein, die bei größeren Adressen noch nicht so sehr zum Zug kommen.

Fisnik Asllani, Paul Wanner oder Nick Woltemade sind hier die prominentesten Beispiele, David Mokwa könnte aktuell das nächste sein. Der 22-jährige Stürmer kam im Winter als Nachfolger von Younes Ebnoutalib, den die SVE aus der Regionalliga geholt und ein Jahr später an Eintracht Frankfurt verkauft hatte, nach Elversberg. Bei der TSG Hoffenheim war Mokwa der Sprung ins Bundesliga-Team verwehrt geblieben, in Elversberg ging er den nächsten Schritt. Sechs Tore gelangen ihm in der Zweitligarückrunde, unter anderem schnürte er einen Doppelpack beim 3:0 gegen Preußen Münster am letzten Spieltag, das den Aufstieg ins Oberhaus perfekt machte.