Mittelfeldtalent Noah Darvich wird den VfB Stuttgart offenbar vorübergehend verlassen und innerhalb der Bundesliga verliehen.
Obwohl Sebastian Hoeneß ihm endlich Einsätze in Aussicht stellte: Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wechselt wohl zu einem Bundesligakonkurrenten
Leihe nach Elversberg? Noah Darvich wohl auch bei Werder Bremen und Co. Thema
Wie der kicker berichtet, zeichnet sich eine Leihe Darvichs an Aufsteiger SV Elversberg ab. Namhaftere Interessenten würden damit leer ausgehen.
So sollen sich unter anderem auch Werder Bremen, Darvichs Jugendklub SC Freiburg sowie der VfL Wolfsburg und Hertha BSC um den 19-Jährigen bemüht haben, der bisher noch kein Pflichtspiel für das Bundesligateam des VfB absolviert hat.
Gegenüber Absteiger Wolfsburg und der Hertha spricht logischerweise auch die künftige Ligazugehörigkeit für Elversberg, gegenüber Werder und Freiburg das im Saarland deutlich weniger erwartungsaufgeladene Vereinsumfeld. Bei der SVE, die nach dem knapp verpassten Aufstieg 2025 nun ein Jahr später den sensationellen Sprung in die höchste deutsche Spielklasse geschafft hat, könne sich Darvich "in einem unaufgeregten Umfeld" weiterentwickeln, schreibt der kicker.
- Getty Images Sport
Noah Darvich wartet noch auf sein erstes Pflichtspiel für die erste Mannschaft des VfB Stuttgart
Darvich hatte sich in der abgelaufenen Saison mit konstant starken Leistungen für die zweite Mannschaft des VfB in der 3. Liga in den Fokus mehrerer Erst- und Zweitligisten gespielt. Zehn Tore und sechs Assists gelangen dem Welt- und Europameister von 2023 mit der deutschen U17, der im offensiven Mittelfeld sowohl zentral als Zehner als auch über die Flügel agieren kann. Auch als Achter ist Darvich einsetzbar.
Für einen Einsatz im A-Team der Stuttgarter reichte es trotz der erfreulichen Entwicklung und Lobeshymnen von Profi-Trainer Sebastian Hoeneß bisher nicht. Ende August 2025 stand er am 2. Spieltag das einzige Mal im Bundesligakader des VfB.
"Noah wäre bereit, hat zuletzt eine richtig gute Entwicklung genommen", attestierte Hoeneß dem Mittelfeldjuwel Ende Februar gegenüber Bild. Nachdem man Darvich vergangenen Sommer verpflichtet hatte sei es planmäßig ein erstes Ziel gewesen, im Drittliga-Team "den Unterschied zu machen. Damit fängt er jetzt an und zeigt, dass er bereit ist. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er bringt sehr viel mit, was ihn für höhere Aufgaben qualifiziert. Er muss genau diesen Weg weitergehen", so Hoeneß.
Langfristig dürfte der VfB durchaus mit Darvich planen, dessen Vertrag bis 2029 datiert ist. Bei der wohl bevorstehenden Leihe nach Elversberg hat der deutsche Junioren-Nationalspieler sicher auch im Hinterkopf, dass sich die Saarländer in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet haben, ein hervorragendes Sprungbrett für junge Talente zu sein, die bei größeren Adressen noch nicht so sehr zum Zug kommen.
Fisnik Asllani, Paul Wanner oder Nick Woltemade sind hier die prominentesten Beispiele, David Mokwa könnte aktuell das nächste sein. Der 22-jährige Stürmer kam im Winter als Nachfolger von Younes Ebnoutalib, den die SVE aus der Regionalliga geholt und ein Jahr später an Eintracht Frankfurt verkauft hatte, nach Elversberg. Bei der TSG Hoffenheim war Mokwa der Sprung ins Bundesliga-Team verwehrt geblieben, in Elversberg ging er den nächsten Schritt. Sechs Tore gelangen ihm in der Zweitligarückrunde, unter anderem schnürte er einen Doppelpack beim 3:0 gegen Preußen Münster am letzten Spieltag, das den Aufstieg ins Oberhaus perfekt machte.
Noah Darvich führte 2023 Deutschlands U17 als Kapitän zu EM- und WM-Titel
Darvich, bei Deutschlands WM- und EM-Titel der U17 jeweils Kapitän seiner Mannschaft, hat in seiner jungen Karriere derweil schon eine weitere ganz besondere Erfahrung hinter sich. Mit damals 16 Jahren entschied er sich im Sommer 2023 dazu, den SC Freiburg in Richtung FC Barcelona zu verlassen.
Bei Barca erhoffte er sich, über die zweite Mannschaft bei einem internationalen Spitzenklub den Sprung nach ganz oben zu schaffen, kehrte nach zwei Jahren allerdings doch wieder nach Deutschland zurück.
"Barcelona war ein großes Abenteuer. Es war wie im Film. Ich durfte zusammen mit Kindheitsidolen spielen und trainieren", sagte Darvich im Zuge seines Wechsels zum VfB. Er trainierte immer wieder mit der ersten Mannschaft um Superstars wie Pedri oder Raphinha, kam in Testspielen auch hier und da zum Einsatz. Alltag blieb in seinen zwei Spielzeiten bei Barca jedoch das B-Team in der dritten spanischen Liga, bei dem er letztlich auch kein Stammspieler mehr war.
Stuttgart überwies vergangenen Sommer dann eine Million Euro Ablöse für Darvich nach Barcelona. Man sehe "nicht zuletzt aufgrund seines jungen Alters noch deutliches Entwicklungspotenzial, so dass wir von einem sehr positiven Weg von Noah im VfB-Trikot überzeugt sind", betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth seinerzeit. Möglicherweise startet Darvich nach einer Leihe an Elversberg in der Saison 2027/28 dann so richtig beim VfB durch.
- Getty Images Sport
Noah Darvich: Seine Zahlen in der Saison 2025/26
Spiele
29
Tore
10
Assists
6