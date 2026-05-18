Bei Bayern-Leihgabe Joao Palhinha deutet sich offenbar eine romantische Rückkehr an.
Obwohl Roberto De Zerbi ihn gerne halten würde: Bayern-Leihgabe Joao Palhinha hat offenbar ein anderes Wunschziel
Joao Palhinha: Kann Sporting die Ablösevorstellungen des FC Bayern stemmen?
Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, nahmen zuletzt Gespräche zwischen Palhinha - noch bis Saisonende vom FC Bayern an Tottenham Hotspur verliehen - und seinem Ex-Klub Sporting Lissabon Fahrt auf.
Dem Bericht zufolge würde Palhinha gerne zu Sporting zurückkehren, für das er einst bereits in der Jugend spielte. Ein Dreijahresvertrag wird für den Fall eines Transfers als wahrscheinlichstes Szenario genannt, Palhinha könnte bei Sporting im zentralen Mittelfeld möglicherweise Kapitän Morten Hjulmand ersetzen. Der Däne gilt als Kandidat für einen Wechsel zu einem absoluten europäischen Topklub im Sommer.
Als größte Hürde nennt A Bola die Ablöseforderung der Bayern. Beim FCB, der Palhinha 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham verpflichtete, steht der Portugiese noch bis 2028 unter Vertrag. Eine Zukunft an der Säbener Straße hat er nicht, dennoch kann der deutsche Meister angesichts von zwei Jahren Restvertragsdauer durchaus noch gutes Geld mit Palhinha einnehmen.
Laut A Bola denkt Sporting neben einer festen Verpflichtung auch darüber nach, Palhinha möglicherweise inklusive Kaufoption von Bayern auszuleihen. Zuletzt hieß es, dass sich auch Stadtrivale Benfica um den Mittelfeldmann bemühen will.
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Bald zurück bei Sporting? Palhinhas Wechsel zu Bayern ging völlig schief
Tottenham würde Palhinha indes gerne halten und hat auch eine Kaufoption über 30 Millionen Euro. Ginge es nach dem neuen Spurs-Trainer Roberto De Zerbi, würde diese sicher gezogen werden, allerdings präferiert Palhinha dem Vernehmen nach eine Rückkehr nach Lissabon.
Das gelte auch für den Fall, dass Tottenham eine völlig verkorkste Saison mit dem Klassenerhalt in der Premier League noch versöhnlich abschließt. Palhinha ist bei den Spurs zumeist Stammkraft, in bisher 43 Einsätzen für die Engländer gelangen ihm sechs Tore und drei Assists.
Palhinhas Wechsel zu Bayern war im Nachhinein derweil ziemlich unglücklich. Im Sommer 2023 wollte Ex-FCB-Trainer Thomas Tuchel den portugiesischen Nationalspieler unbedingt nach München holen, ein Transfer scheiterte aber in letzter Sekunde. Ein Jahr später holte Bayern Palhinha doch noch, da war Tuchel aber schon weg und dessen Nachfolger Vincent Kompany konnte mit Palhinha nicht viel anfangen. Nach nur einem Jahr an der Säbener Straße zog der 30-Jährige daher zu Tottenham weiter.
Für Sportings erste Mannschaft hat Palhinha bis dato 95 Pflichtspiele absolviert. 2022 verließ er Lissabon in Richtung Fulham, wo er sich auf Premier-League-Niveau einen Namen machte.
Joao Palhinha: Seine bisherigen Zahlen für Sporting
Spiele
95
Tore
7
Assists
0
Titel
Portugiesischer Meister (2021), Portugiesischer Supercup-Sieger (2022), 2x Portugiesischer Ligapokalsieger (2021, 2022)