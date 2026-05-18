Obwohl Roberto De Zerbi ihn gerne halten würde: Bayern-Leihgabe Joao Palhinha hat offenbar ein anderes Wunschziel

Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, nahmen zuletzt Gespräche zwischen Palhinha - noch bis Saisonende vom FC Bayern an Tottenham Hotspur verliehen - und seinem Ex-Klub Sporting Lissabon Fahrt auf.

Dem Bericht zufolge würde Palhinha gerne zu Sporting zurückkehren, für das er einst bereits in der Jugend spielte. Ein Dreijahresvertrag wird für den Fall eines Transfers als wahrscheinlichstes Szenario genannt, Palhinha könnte bei Sporting im zentralen Mittelfeld möglicherweise Kapitän Morten Hjulmand ersetzen. Der Däne gilt als Kandidat für einen Wechsel zu einem absoluten europäischen Topklub im Sommer.

Als größte Hürde nennt A Bola die Ablöseforderung der Bayern. Beim FCB, der Palhinha 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham verpflichtete, steht der Portugiese noch bis 2028 unter Vertrag. Eine Zukunft an der Säbener Straße hat er nicht, dennoch kann der deutsche Meister angesichts von zwei Jahren Restvertragsdauer durchaus noch gutes Geld mit Palhinha einnehmen.

Laut A Bola denkt Sporting neben einer festen Verpflichtung auch darüber nach, Palhinha möglicherweise inklusive Kaufoption von Bayern auszuleihen. Zuletzt hieß es, dass sich auch Stadtrivale Benfica um den Mittelfeldmann bemühen will.