Der FC Barcelona hat offenbar Angreifer Joao Pedro vom FC Chelsea als Alternative zu Atletico Madrids Julian Alvarez ins Auge gefasst. Doch ein Transfer scheint wohl kompliziert zu werden. Wie aus übereinstimmenden Medienberichten der spanischen Zeitungen Mundo Deportivound Sport hervorgeht, haben die Katalanen beschlossen, ihre Aufmerksamkeit vorerst nicht mehr auf den argentinischen Weltmeister zu richten.
Obwohl offenbar "null Interesse" an einem Abgang besteht! Barcelonas Deco reist nach London für Deal mit Alternative zu Julian Alvarez
In den Führungsetagen des Camp Nou ist man demnach zur Einsicht gelangt, dass sich eine Verpflichtung des Atletico-Stars in diesem Sommer als schlicht zu schwierig erweisen könnte. Die Jagd auf den nächsten Hochkaräter ist allerdings längst eröffnet - und führt in die Premier League.
So soll Chelsea-Stürmer Pedro zur absoluten Priorität des hochverschuldeten Traditionsklubs aufgestiegen sein. Barcelonas Sportdirektor Deco hat demnach bereits konkrete Gespräche um den brasilianischen Nationalspieler aufgenommen.
Der 1,86 Meter große Angreifer ist zwar ein Stürmer mit einem komplett anderen Spielstil als Alvarez, doch bei Barca ist man davon überzeugt, dass der Knipser dem Verein extrem viel bieten könnte. Der entscheidende Knackpunkt bei den internen Gedankenspielen: Pedro galt in den ersten Planungen vor allem als deutlich günstiger im Vergleich zum Paket, das für Alvarez fällig werden würde. Erste zarte Kontakte zwischen den Parteien gab es laut Mundo Deportivo bereits Mitte April.
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Chelsea: "Null Interesse" an Pedro-Verkauf
Doch laut der englischen Daily Mail ist ein Transfer in diesem Sommer nahezu ausgeschlossen. Die Blues sollen demnach "null Interesse" haben, ihren internen Top-Torschützen nach nur einem Jahr wieder ziehen zu lassen.
Während katalanische Medien optimistisch behaupten, dass Barcelona davon ausgeht, einen Deal für rund 70 Millionen Euro über die Bühne bringen zu können, sieht die Realität an der Stamford Bridge anders aus. Chelsea hat laut Mundo Deportivo wenig Lust, den Brasilianer für eine Ablösesumme in dieser Größenordnung abzugeben. Die Londoner Preisvorstellung liege für den Torjäger, den sie intern als einen ihrer absolut besten Spieler betrachten, vielmehr bei 100 Millionen Euro.
Deco will offenbar persönlich in London verhandeln
Ein Teil des Problems für Barcelona könnte zudem darin liegen, dass der Verein bereit gewesen sein soll, bis zu 100 Millionen Euro für Alvarez auf den Tisch zu legen. Chelsea weiß somit ganz genau, dass Barca finanziell durchaus in der Lage ist, über die kolportierten 70 Millionen Euro hinauszugehen.
Um den Poker anzukurbeln, ist Sportdirektor Deco am Freitag in London eingetroffen. Nach wochenlangem Kontakt mit dem Berater des Spielers lautet Decos Hauptanliegen nun, sich direkt mit den Chelsea-Bossen an einen Tisch zu setzen, um deren Standpunkt zu einem Wechsel in Erfahrung zu bringen.
Die Blues bestreiten am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Manchester City, weshalb auch Pedros Berater angereist ist, um sich das Spiel live im Stadion anzusehen. Ein entscheidender Faktor im Transfer-Poker könnte auch sein, ob Chelsea in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, was sehr unwahrscheinlich ist.
Bei einem Verpassen der Königsklasse stünden die Londoner womöglich unter höherem Druck, Spieler zu verkaufen, um ihre Finanzen auszubalancieren. Für Pedro wäre die Nichtqualifikation für den wichtigsten europäischen Wettbewerb ein weiteres Argument, einen Wechsel zu fordern.
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Joao Pedro hat bei Chelsea keine Ausstiegsklausel
Dass Chelsea den Knipser nicht kampflos ziehen lässt, unterstreichen die Zahlen: Der Angreifer war erst im vergangenen Sommer für rund 64 Millionen Euro nach London gewechselt und besitzt im langfristigen Arbeitspapier bis 2033 an der Stamford Bridge keine Ausstiegsklausel.
In bislang 51 Pflichtspielen für Chelsea erzielte der Brasilianer 23 Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.