Obwohl offenbar "null Interesse" an einem Abgang besteht! Barcelonas Deco reist nach London für Deal mit Alternative zu Julian Alvarez

In den Führungsetagen des Camp Nou ist man demnach zur Einsicht gelangt, dass sich eine Verpflichtung des Atletico-Stars in diesem Sommer als schlicht zu schwierig erweisen könnte. Die Jagd auf den nächsten Hochkaräter ist allerdings längst eröffnet - und führt in die Premier League.

So soll Chelsea-Stürmer Pedro zur absoluten Priorität des hochverschuldeten Traditionsklubs aufgestiegen sein. Barcelonas Sportdirektor Deco hat demnach bereits konkrete Gespräche um den brasilianischen Nationalspieler aufgenommen.

Der 1,86 Meter große Angreifer ist zwar ein Stürmer mit einem komplett anderen Spielstil als Alvarez, doch bei Barca ist man davon überzeugt, dass der Knipser dem Verein extrem viel bieten könnte. Der entscheidende Knackpunkt bei den internen Gedankenspielen: Pedro galt in den ersten Planungen vor allem als deutlich günstiger im Vergleich zum Paket, das für Alvarez fällig werden würde. Erste zarte Kontakte zwischen den Parteien gab es laut Mundo Deportivo bereits Mitte April.