Obwohl ihm sein Präsident keine Steine in den Weg legen würde: Ehemaliger Starspieler erteilt Chelsea knallharte Absage für Trainerjob

"Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen", sagte Fabregas auf einer Pressekonferenz und stellte klar: "Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben."

Nach der plötzlichen Entlassung von Liam Rosenior, der auf Enzo Maresca gefolgt war, stehen die Blues im Saisonendspurt ohne Trainer da. Interimistisch übernahm bis auf Weiteres der bisherige Jugendcoach Calum McFarlane (40) den vakanten Posten. Neben Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard und Jose Mourinho wurde zuletzt auch Fabregas gehandelt.