Obwohl ihm Como keine Steine in den Weg legen würde, hat Trainer Cesc Fabregas seinem Ex-Klub FC Chelsea eine Absage erteilt. Vor dem Ligaspiel gegen den FC Genua betonte der Spanier, dass er keine Absichten habe, den italienischen Erstligisten in naher Zukunft zu verlassen.
Obwohl ihm sein Präsident keine Steine in den Weg legen würde: Ehemaliger Starspieler erteilt Chelsea knallharte Absage für Trainerjob
Fabregas: "Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken"
"Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen", sagte Fabregas auf einer Pressekonferenz und stellte klar: "Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben."
Nach der plötzlichen Entlassung von Liam Rosenior, der auf Enzo Maresca gefolgt war, stehen die Blues im Saisonendspurt ohne Trainer da. Interimistisch übernahm bis auf Weiteres der bisherige Jugendcoach Calum McFarlane (40) den vakanten Posten. Neben Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard und Jose Mourinho wurde zuletzt auch Fabregas gehandelt.
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Como-Präsident gab Fabregas grünes Licht für Chelsea-Wechsel
Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler, der das Blues-Trikot viereinhalb Jahre lang trug, steht seit 2024 an Comos Seitenlinie und formte aus dem Zweitligisten einen Europapokal-Teilnehmer. In der laufenden Spielzeit ist sogar die Champions-League-Qualifikation für den aktuellen Tabellenfünften möglich. Erst am Freitag hatte er von Präsident Mirwan Suwarso zudem eine öffentliche Freigabe für einen Wechsel nach London erhalten.
"Man will, dass seine Angestellten so lange wie möglich bei einem bleiben, aber am Ende des Tages gehört er uns nicht. Wenn er will, kann er zu Chelsea gehen", erklärte der Como-Boss gegenüber City AM. Doch Fabregas scheint wohl keinen Gedanken an eine Luftveränderung zu verschwenden, sein Vertrag ist noch bis 2028 datiert.
Auch Leipzig und Leverkusen wollten Fabregas schon
Fabregas hatte dem Vernehmen nach bereits in der vergangenen Spielzeit bei mehreren Topklubs, darunter RB Leipzig und Bayer Leverkusen, auf der Liste gestanden. Doch schon damals ließ er sich nicht von etwaigen Lockrufen locken.
Der Verein vom Comer See hat nach 33 Spieltagen 58 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Platz vier, auf dem Juventus Turin rangiert, beträgt fünf Zähler. Unter der Woche war die Fabregas-Truppe denkbar knapp im Halbfinale der Coppa Italia an Inter Mailand gescheitert. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann die Nerazzurri vor heimischer Kulisse mit 3:2.