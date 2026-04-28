Obwohl er seinen Stammplatz verloren hat: Teurer Starspieler soll beim FC Barcelona bleiben

Barcelonas Trainer Flick soll zugestimmt haben, Marcus Rashford für eine weitere Saison in Barcelona zu halten. Der Trainer ist nach wie vor vom Wert des Stürmers für sein taktisches Konzept überzeugt, obwohl Rashford in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, sich einen Stammplatz zu sichern.

Rashford hat mit seinem 13. Saisontor beim 2:0 gegen Getafe zuletzt zu Barcelonas dominanter Ligasaison beigetragen. Laut Berichten will der Spieler selbst in Katalonien bleiben und nicht in die Premier League zurückkehren.