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Yosua Arya

Obwohl er seinen Stammplatz verloren hat: Teurer Starspieler soll beim FC Barcelona bleiben

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Barcelona verhandelt mit Manchester United, um die Leihe von Marcus Rashford zu verlängern. Trainer Hansi Flick soll der Verlängerung Berichten zufolge grünes Licht gegeben haben. Noch ist der Angreifer den Blaugrana aber viel zu teuer.

  • Barcelonas Trainer Flick soll zugestimmt haben, Marcus Rashford für eine weitere Saison in Barcelona zu halten. Der Trainer ist nach wie vor vom Wert des Stürmers für sein taktisches Konzept überzeugt, obwohl Rashford in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, sich einen Stammplatz zu sichern.

    Rashford hat mit seinem 13. Saisontor beim 2:0 gegen Getafe zuletzt zu Barcelonas dominanter Ligasaison beigetragen. Laut Berichten will der Spieler selbst in Katalonien bleiben und nicht in die Premier League zurückkehren.

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    FC Barcelona kann die Kaufoption nicht ziehen

    Der FC Barcelona wird allerdings die im ursprünglichen Vertrag enthaltene Kaufoption über 30 Millionen Euro nicht ziehen. Stattdessen bevorzugt der Club eine zweite Leihe, um seine Finanzen im Griff zu behalten und zugleich die Offensive stark zu halten. Bestünde Manchester United auf einem endgültigen Transfer, würde Barcelona wohl eine deutliche Preissenkung anstreben. Der Transfer-Experte Florian Plettenberg von Sky Deutschland schilderte den aktuellen Stand der Verhandlungen.

    „Meines Wissens drängt Barcelona auf eine zweite Ausleihe von Marcus Rashford“, schrieb Plettenburg in X. „Die Gespräche mit Manchester United laufen. Barcelona will derzeit die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht ziehen – idealerweise eine zweite Ausleihe, andernfalls will man den Preis herunterhandeln. In jedem Fall soll Rashford bleiben. Von Hansi Flick genehmigt.“

  • Der Verein will den Vertrag verlängern und ändert damit seinen Kurs. Rashfords geringere Rolle im Frühjahr sorgte für Spekulationen, dass sein Zeit beim Club bald endet, weil er sich gegen feste Stammspieler nicht durchsetzte. Flick hält Rashfords körperliche Voraussetzungen und Vielseitigkeit aber weiterhin für wertvoll, um den Kader in den vielen Wettbewerben zu rotieren.

    In 45 Spielen dieser Saison erzielte Rashford 13 Tore und 13 Vorlagen, obwohl er immer wieder aus der Startelf raus- und wieder reingerutscht ist. Barcelona erwartet, dass eine komplette Saisonvorbereitung unter Flicks Anleitung dem Stürmer hilft, zu der konstanten Form zurückzufinden, die er in seinen ersten Monaten beim Club zeigte. Der Spieler will weiter beweisen, dass er zum langfristigen Projekt am Camp Nou passt.

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    United steht vor einem Transferdilemma

    Manchester United steht vor einer Entscheidung über sein Eigengewächs, dessen Vertrag bald endet. Der Verein will sofort Geld für Verstärkungen im Sommer einnehmen, deshalb plant er einen endgültigen Verkauf, um einen Einbruch des Marktwerts zu vermeiden. Berichten zufolge zögert United, einer weiteren Ausleihe ohne Kaufverpflichtung zuzustimmen.

    Die Beteiligten verhandeln derzeit und suchen einen Kompromiss, der Uniteds Kapitalbedarf und Barcelonas begrenztes Budget berücksichtigt. Für Rashford ist ein Verbleib in der La Liga das wahrscheinlichste Szenario, weil er in den unmittelbaren Plänen von Old Trafford keine Rolle spielt. Beide Clubs wollen sich vor Beginn der Sommertransferperiode einigen, damit sie ihre Transferbudgets festlegen können.

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