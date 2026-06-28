Obwohl er nur in der 2. Liga spielte! Manchester City macht Transfer von Sturmjuwel für 25 Millionen Euro perfekt

Ein direktes Debüt im Star-Ensemble der Citizens ist für den Youngster vorerst jedoch nicht vorgesehen. Um Spielpraxis auf höchstem Niveau zu garantieren, steht Detourbet unmittelbar vor einer einjährigen Leihe zur AS Monaco in die Ligue 1.

Für das vielversprechende Talent bedeutet dieser Transfer den vorläufigen Höhepunkt einer steilen Entwicklung in seiner Heimat. Detourbet, der sämtliche Jugendmannschaften seines Ausbildungsklubs durchlaufen hatte, avancierte in der abgelaufenen Spielzeit zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren für den Wiederaufstieg von Troyes.