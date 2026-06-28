Wie der französische Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC offiziell vermeldet, wechselt das 19-jährige Eigengewächs Mathys Detourbet mit sofortiger Wirkung zu Manchester City. Die Skyblues lassen sich die Dienste des variablen Flügelstürmers einiges kosten. Dem Vernehmen nach überweist der englische Meister inklusive diverser vertraglich verankerter Bonuszahlungen eine Gesamtablösesumme in Höhe von rund 25 Millionen Euro an den französischen Partnerklub, der ebenfalls unter dem Dach der City Football Group agiert.
Obwohl er nur in der 2. Liga spielte! Manchester City macht Transfer von Sturmjuwel für 25 Millionen Euro perfekt
Ein direktes Debüt im Star-Ensemble der Citizens ist für den Youngster vorerst jedoch nicht vorgesehen. Um Spielpraxis auf höchstem Niveau zu garantieren, steht Detourbet unmittelbar vor einer einjährigen Leihe zur AS Monaco in die Ligue 1.
Für das vielversprechende Talent bedeutet dieser Transfer den vorläufigen Höhepunkt einer steilen Entwicklung in seiner Heimat. Detourbet, der sämtliche Jugendmannschaften seines Ausbildungsklubs durchlaufen hatte, avancierte in der abgelaufenen Spielzeit zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren für den Wiederaufstieg von Troyes.
- AFP
Detourbet war wohl auch in Deutschland begehrt
Der französische U19-Nationalspieler absolvierte in der vergangenen Saison der Ligue 2 insgesamt 33 Partien für den Traditionsverein. Dabei unterstrich der spielstarke Linksaußen seine Qualitäten nachhaltig und steuerte drei eigene Treffer sowie sechs Torvorlagen zum Erfolg bei.
In Monaco soll der 19-Jährige nun den nächsten Entwicklungsschritt im Profifußball vollziehen, bevor eine dauerhafte Rückkehr nach Manchester ein Thema wird. Der Angreifer soll unter genauer Beobachtung mehrerer europäischer Vereine gestanden haben. Im vergangenen Dezember hieß es etwa, neben der AS Rom blickten auch mehrere Klubs aus Deutschland auf Detourbet.
Detourbet bei Troyes: 51 Spiele, vier Tore
Detourbet spielte bislang achtmal für die französische U19-Nationalelf. Dabei gelangen ihm vier Tore. Sein Vertrag in Troyes lief noch bis 2028. Für die Profis absolvierte er insgesamt 51 Pflichtspiele. In diesen erzielte er vier Treffer, sieben weitere bereitete er vor.