Obwohl er nur 17-mal zum Einsatz kam! Kaufpflicht sorgt für neuen Rekordverkauf von Bundesligist

Röhl, der bisher 17 Pflichtspiele für den Klub aus der Premier League absolvierte und ein Tor erzielte, erhält bei den "Toffees" einen Vertrag bis 2029.

Medienberichten zufolge steigt Röhl mit einer Ablöse von 25 Millionen Euro zum Rekordtransfer der Breisgauer auf. 2023 hatte auch Kevin Schade Freiburg für 25 Millionen in Richtung England verlassen und sich dem FC Brentford angeschlossen.