Warren Zaire-Emery schiebt bei der Nationalmannschaft Frankreichs trotz einer starken Saison bei Paris Saint-Germain Frust, wie ein Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe enthüllt. Die französische Nationalmannschaft marschiert bei der Weltmeisterschaft in Richtung erneute Endspielteilnahme, doch hinter den Kulissen der Equipe Tricolore brodelt es offenbar. Im Fokus der teaminternen Debatten steht laut des Berichts Zaire-Emery.
Obwohl er im Klub absoluter Leistungsträger ist! Star von PSG schiebt bei Frankreich wohl mächtig Frust wegen Reservistenrolle
Der Mittelfeldakteur von Paris Saint-Germain wartet beim laufenden Turnier weiterhin auf seinen ersten Einsatz. Nationalcoach Didier Deschamps berücksichtigte das Toptalent in den ersten fünf Begegnungen der Les Bleus vor dem anstehenden Viertelfinal-Duell gegen Marokko nicht für die Startformation, was bei dem 20-Jährigen angeblich Spuren hinterließ.
Wie es heißt, hat Zaire-Emery Schwierigkeiten, mit seiner Situation zurechtzukommen und ist zunehmend frustriert. Der junge Franzose ist jedoch nicht wütend, sondern verspürt vielmehr ein Gefühl der Verwirrung, zumal er gerade eine äußerst erfolgreiche Saison mit seinem Verein hinter sich hat. In der Ligue 1 gehörte Zaire-Emery bei PSG zu den absoluten Leistungsträgern und reiste mit entsprechenden Ambitionen zur Endrunde.
- AFP
Warren Zaire-Emery spielte bereits bei der EM nicht
Die Degradierung im Nationalteam führte nun zu internen Dissonanzen. Im Gespräch mit dem Trainerstab der französischen Nationalmannschaft hatte Zaire-Emery dennoch die Gelegenheit, seine Frustration zum Ausdruck zu bringen, wie er es zuvor bereits gegenüber seinen engen Freunden und seiner Familie getan haben soll.
Für Zaire-Emery gleicht die aktuelle Situation einem sportlichen Deja-vu, das Erinnerungen an seine ersten Schritte im Nationaldress weckt. Umso mehr, da sich eine Wiederholung dessen abzeichnet, was vor zwei Jahren bei der EM 2024 geschah, bei der er bereits ohne eine einzige Spielminute auf der Bank gesessen hatte.
Zaire-Emery winkt erster Einsatz gegen Marokko
Unter Deschamps hat der Mittelfeldakteur auch aktuell einen schweren Stand und muss sich in der internen Hierarchie hinten anstellen. Nun gilt er als vierte oder sogar fünfte Wahl im Mittelfeld und nicht als potenzieller Ersatz für Jules Kounde auf der rechten Außenverteidigerposition.
Doch er könnte nun von einer möglichen Verletzung von Aurelien Tchouameni profitieren. Eine Resignation kommt für den Pariser trotz der schwierigen Ausgangslage laut des Berichts nicht infrage. Auf einen plötzlichen Einsatz im weiteren Verlauf der K.-o.-Phase arbeitet das PSG-Eigengewächs intensiv hin, heißt es.
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Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".