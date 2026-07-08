Der Mittelfeldakteur von Paris Saint-Germain wartet beim laufenden Turnier weiterhin auf seinen ersten Einsatz. Nationalcoach Didier Deschamps berücksichtigte das Toptalent in den ersten fünf Begegnungen der Les Bleus vor dem anstehenden Viertelfinal-Duell gegen Marokko nicht für die Startformation, was bei dem 20-Jährigen angeblich Spuren hinterließ.

Wie es heißt, hat Zaire-Emery Schwierigkeiten, mit seiner Situation zurechtzukommen und ist zunehmend frustriert. Der junge Franzose ist jedoch nicht wütend, sondern verspürt vielmehr ein Gefühl der Verwirrung, zumal er gerade eine äußerst erfolgreiche Saison mit seinem Verein hinter sich hat. In der Ligue 1 gehörte Zaire-Emery bei PSG zu den absoluten Leistungsträgern und reiste mit entsprechenden Ambitionen zur Endrunde.