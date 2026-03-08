Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Leroy Sane Hoffnungen für die WM in Nordamerika.
Obwohl er ihn in der Qualifikation zweimal nicht nominierte: Julian Nagelsmann stellt Offensivstar sicheres WM-Ticket in Aussicht
Leroy Sane kehrte im November ins DFB-Team zurück
"Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", sagte der DFB-Chefcoach dem kicker: "Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein."
Nagelsmann hatte den ehemaligen Schalker und Münchner im November zurück in die Nationalmannschaft geholt, gleichzeitig aber betont, dass er nicht mehr viele Chancen bekommen werde. Damit setzte er offenbar die richtigen Reizpunkte. Beim 6:0 im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei hatte Sané zwei Tore erzielt und zwei weitere eingeleitet.
- Getty Images
Nagelsmann betont "super Verhältnis" zu Sane
"Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut", sagte Nagelsmann über den 30-Jährigen, der nach schwierigem Beginn beim türkischen Rekordmeister in Istanbul besser in Fahrt gekommen ist.
Sane sei allerdings, betonte der Bundestrainer, eine Wundertüte. "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt", sagte er. Nagelsmann stellte aber klar, dass er den 72-maligen Nationalspieler für die Testspiele gegen die Schweiz in Basel (27. März) und gegen Ghana in Stuttgart (31. März) erneut berufen werde. Damit hat Sane beste Aussichten auf einen Platz im WM-Kader für das Mammutturnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli).
DFB-Team: Die Testspiele vor der WM
- 27. März: Schweiz vs. Deutschland
- 30. März: Deutschland vs. Ghana
- 31. Mai: Deutschland vs. Finnland
- 6. Juni: USA vs. Deutschland