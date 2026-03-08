Obwohl er ihn in der Qualifikation zweimal nicht nominierte: Julian Nagelsmann stellt Offensivstar sicheres WM-Ticket in Aussicht

"Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", sagte der DFB-Chefcoach dem kicker: "Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein."

Nagelsmann hatte den ehemaligen Schalker und Münchner im November zurück in die Nationalmannschaft geholt, gleichzeitig aber betont, dass er nicht mehr viele Chancen bekommen werde. Damit setzte er offenbar die richtigen Reizpunkte. Beim 6:0 im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei hatte Sané zwei Tore erzielt und zwei weitere eingeleitet.