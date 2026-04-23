Obwohl er erst im März seinen Vertrag verlängert hat! Schlüsselspieler könnte den FC Liverpool in Richtung Juventus Turin verlassen

Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass Alisson bereits eine mündliche Einigung mit Juventus Turin erzielt habe.

Ein Abschied des Brasilianers käme insofern überraschend, da er erst Mitte März seinen auslaufenden Vertrag in Liverpool um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert hatte. Medienberichten zufolge besaß der englische Spitzenklub eine entsprechende Option, die aktiviert wurde.

Laut Moretto werde Liverpool seine Situation auf der Torhüterposition in den kommenden Wochen analysieren und schließlich eine Entscheidung darüber treffen, ob man Alisson ziehen lässt. Auch Fabrizio Romano bringt den 33-Jährigen mit Juve in Verbindung: Ihm zufolge wollen die Bianconeri im Sommer einen Top-Keeper verpflichten und Alisson soll dabei der Wunschkandidat sein. Dem brasilianischen Nationaltorwart gefalle die Idee einer Rückkehr nach Italien, wo er von 2016 bis 2018 schon für die AS Rom spielte.

Aus Respekt vor seinem langjährigen Klub Liverpool wolle er sich aber zuvor die Pläne der Reds für die nahe Zukunft genauestens anhören. Laut Romano stehen zeitnah Gespräche zwischen allen Parteien an, ob Liverpool ab kommender Saison eher mit Alisson oder mit dessen Ersatzmann Giorgi Mamardashvili im Tor plane.

Den 25-jährigen Georgier hatten die Reds 2024 als langfristigen Nachfolger Alissons verpflichtet, nach einer einjährigen Leihe zurück zum FC Valencia stieß Mamardashvili schließlich vergangenen Sommer zum Team.