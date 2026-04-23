Bei Torhüter Alisson vom FC Liverpool könnte sich offenbar ein ziemlich überraschender Sommertransfer anbahnen.
Obwohl er erst im März seinen Vertrag verlängert hat! Schlüsselspieler könnte den FC Liverpool in Richtung Juventus Turin verlassen
Alisson flirtet mit Juventus Turin
Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass Alisson bereits eine mündliche Einigung mit Juventus Turin erzielt habe.
Ein Abschied des Brasilianers käme insofern überraschend, da er erst Mitte März seinen auslaufenden Vertrag in Liverpool um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert hatte. Medienberichten zufolge besaß der englische Spitzenklub eine entsprechende Option, die aktiviert wurde.
Laut Moretto werde Liverpool seine Situation auf der Torhüterposition in den kommenden Wochen analysieren und schließlich eine Entscheidung darüber treffen, ob man Alisson ziehen lässt. Auch Fabrizio Romano bringt den 33-Jährigen mit Juve in Verbindung: Ihm zufolge wollen die Bianconeri im Sommer einen Top-Keeper verpflichten und Alisson soll dabei der Wunschkandidat sein. Dem brasilianischen Nationaltorwart gefalle die Idee einer Rückkehr nach Italien, wo er von 2016 bis 2018 schon für die AS Rom spielte.
Aus Respekt vor seinem langjährigen Klub Liverpool wolle er sich aber zuvor die Pläne der Reds für die nahe Zukunft genauestens anhören. Laut Romano stehen zeitnah Gespräche zwischen allen Parteien an, ob Liverpool ab kommender Saison eher mit Alisson oder mit dessen Ersatzmann Giorgi Mamardashvili im Tor plane.
Den 25-jährigen Georgier hatten die Reds 2024 als langfristigen Nachfolger Alissons verpflichtet, nach einer einjährigen Leihe zurück zum FC Valencia stieß Mamardashvili schließlich vergangenen Sommer zum Team.
- Getty Images Sport
Löst Alisson das Torwartproblem bei Juventus Turin?
Alisson blieb die Nummer eins, musste allerdings im Verlauf dieser Saison schon häufiger verletzungsbedingt aussetzen. Auch aktuell fehlt er wegen einer Oberschenkelverletzung. Daher kam Mamardashvili schon in dieser Spielzeit zu einigen Einsätzen.
Liverpool hatte 2018 eine Ablöse in Höhe von 72,5 Millionen Euro für Alisson an die Roma überwiesen. Der Keeper war ein wichtiger Baustein großer Erfolge der darauffolgenden Jahre, wie dem Champions-League-Triumph 2019 oder den beiden englischen Meistertiteln 2020 und 2025. Zudem etablierte er sich als einer der besten Torhüter der Welt, für Liverpool lief er bisher insgesamt 332-mal auf.
Bei Juventus war nach dem Ende der Ära des legendären Gianluigi Buffon zunächst Wojciech Szczesny über mehrere Jahre hinweg die Nummer eins. Der Pole hatte 2024 zunächst seine Karriere beendet, ehe er nur wenig später doch noch einmal weiter machte und beim FC Barcelona anheuerte.
In Szczesnys Fußstapfen bei Juve sollte Michele Di Gregorio treten, der allerdings nicht zu den absoluten Top-Keepern zählt und auch bisher nicht restlos überzeugen konnte. Diese Saison erhielt vereinzelt auch die eigentliche Nummer zwei Mattia Perin den Vorzug vor Di Gregorio.
Wechselt er zu Juventus Turin? Die bisherigen Profistationen von Alisson
Zeitraum
Verein
Spiele
2013 bis 2016
Internacional
101
2016 bis 2018
AS Rom
64
seit 2018
FC Liverpool
332
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.