Obwohl er eine völlig verkorkste Saison spielte: FC Bayern lehnt wohl Millionen-Offerte aus England ab

"Er ist sehr, sehr, sehr jung und braucht meiner Meinung nach noch mehr Anpassungszeit", sagte er damals und legte im November noch einmal in aller Deutlichkeit nach: "Als wir ihn verpflichteten, sahen wir natürlich gewisse Dinge in ihm. Er hat Fähigkeiten, die für einen Stürmer wichtig sind. Ich weiß, dass er von einem großen Klub kommt, aber er hat schlicht nicht genügend Erwachsenenfußball gespielt, bevor er zu uns kam."
Damals schien ein Verbleib des schwedischen Sturm-Schlaks (1,96 Meter) bei den Cottagers quasi ausgeschlossen. Nicht mal die üppige Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro für Kusi-Asare schien sich aus Sicht von Fulham gelohnt zu haben. Von Februar bis Ende April wurde er in der Premier League dann überhaupt nicht mehr in den Kader genommen und verbrachte stattdessen einige Zeit in der U21 von Fulham. Dort lief es dann auch wesentlich besser: In sechs Spielen schoss er fünf Tore, sammelte Spielzeit und Selbstvertrauen.
In der Folge durfte er im Saisonendspurt auch noch zweimal für die Profis ran, eine Torbeteiligung war ihm in den knapp 20 Minuten gegen Arsenal (0:3) und Bournemouth (0:1) aber nicht vergönnt. Womöglich aber hinterließ Kusi-Asare in der U21 einen derart guten Eindruck, dass trotz allem und wohl auch wegen des Weggangs von Marco Silva zu Benfica ein Verbleib vonseiten der Cottagers sogar erwünscht ist. Als neuer Trainer des Londoner Klubs ist laut The Athletic der bei Real Madrid gescheiterte Alvaro Arbeola im Gespräch.