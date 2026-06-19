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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jonas Rütten

Obwohl er eine völlig verkorkste Saison spielte: FC Bayern lehnt wohl Millionen-Offerte aus England ab

Bundesliga
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Premier League
J. Kusi-Asare
Bayern München
Fulham
Deutschland

Der FC Bayern hat vier klare Verkaufskandidaten. Aber ein Top-Talent könnte dem deutschen Rekordmeister eine Millionensumme einbringen. Trotz einer völlig verkorksten Saison ist er offenbar heiß begehrt.

Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha: Die Liste der Streichkandidaten, die dem FC Bayern eine große Summe im Sommer einbringen soll, ist lang. Doch aktuell bewegt sich wenig. Anders liegt der Fall bei einem, der den FCB eigentlich gar nicht zwingend verlassen soll.

Dass der FC Fulham trotz einer auf den ersten Blick völlig verkorksten Leihe an einer festen Verpflichtung von Jonah Kusi-Asare interessiert sei, berichtete zuletzt schon Sky. Zwar besitzen die Cottagers für Kusi-Asare eine Kaufoption, diese ist dem Premier-League-Klub aber schlichtweg mit Blick auf die gezeigten Leistungen in seinem Leihjahr zu hoch.

  • Kusi AsareGetty Images

    FC Bayern reicht Fulham-Angebot nicht

    Dem Vernehmen nach liegt diese nämlich bei zwölf Millionen Euro. Nun soll Fulham nach Angaben der Bild ein erstes Angebot an den deutschen Rekordmeister für die Dienste von Kusi-Asare über drei Millionen Euro geschickt haben. Dies habe der FCB aber umgehend abgelehnt. Es wird erwartet, dass die Cottagers die Offerte noch einmal nachbessern wollen.

    Dabei hatte Kusi-Asare eigentlich bei Fulham kaum Eindruck hinterlassen und bei den Profis nur neun Kurzeinsätze und einen Startelf-Einsatz während der gesamten Saison absolviert. Am Ende kam der schwedische U21-Nationalspieler auf lediglich 122 Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Cottagers (keine Torbeteiligung). Bereits zum Winter stand gar ein Abbruch der Leihe im Raum. Zum Sinnbild für Kusi-Asares unglückliche Situation bei Fulham unter Trainer Marco Silva, der nun zu Benfica wechselt, wurde ein Spiel im Oktober gegen den AFC Bournemouth.

    Damals fielen in Raul Jimenez und Rodrigo Muniz die beiden von Silva bevorzugten Offensivoptionen aus, statt auf Kusi-Asare setzte Silva dann aber auf den 18-jährigen Mittelfeldspieler Josh King als falsche Neun. Selbst eine Einwechslung war ihm nicht vergönnt, was anschließend für Unverständnis bei den Fans sorgte.

    "Wir können nicht ohne Stürmer spielen, unabhängig von seiner Erfahrung", schrieb beispielsweise Fulham-Podcaster Drew Heatley in einem Beitrag für die BBC. "Es gibt ein Problem: Marco Silva scheint ihn einfach nicht zu schätzen." Silva selbst reagierte recht gelassen auf die aufkeimende Kritik in der Personalie Kusi-Asare. 

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  • Jonah Kusi-AsareGetty

    Kusi-Asare erlebt unglückliche Leih-Saison bei Fulham - fester Transfer dank Trainerwechsel?

    "Er ist sehr, sehr, sehr jung und braucht meiner Meinung nach noch mehr Anpassungszeit", sagte er damals und legte im November noch einmal in aller Deutlichkeit nach: "Als wir ihn verpflichteten, sahen wir natürlich gewisse Dinge in ihm. Er hat Fähigkeiten, die für einen Stürmer wichtig sind. Ich weiß, dass er von einem großen Klub kommt, aber er hat schlicht nicht genügend Erwachsenenfußball gespielt, bevor er zu uns kam."

    Damals schien ein Verbleib des schwedischen Sturm-Schlaks (1,96 Meter) bei den Cottagers quasi ausgeschlossen. Nicht mal die üppige Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro für Kusi-Asare schien sich aus Sicht von Fulham gelohnt zu haben. Von Februar bis Ende April wurde er in der Premier League dann überhaupt nicht mehr in den Kader genommen und verbrachte stattdessen einige Zeit in der U21 von Fulham. Dort lief es dann auch wesentlich besser: In sechs Spielen schoss er fünf Tore, sammelte Spielzeit und Selbstvertrauen.

    In der Folge durfte er im Saisonendspurt auch noch zweimal für die Profis ran, eine Torbeteiligung war ihm in den knapp 20 Minuten gegen Arsenal (0:3) und Bournemouth (0:1) aber nicht vergönnt. Womöglich aber hinterließ Kusi-Asare in der U21 einen derart guten Eindruck, dass trotz allem und wohl auch wegen des Weggangs von Marco Silva zu Benfica ein Verbleib vonseiten der Cottagers sogar erwünscht ist. Als neuer Trainer des Londoner Klubs ist laut The Athletic der bei Real Madrid gescheiterte Alvaro Arbeola im Gespräch.