Obwohl er eine völlig verkorkste Saison spielte: FC Bayern lehnt wohl Millionen-Offerte aus England ab

Dem Vernehmen nach liegt diese nämlich bei zwölf Millionen Euro. Nun soll Fulham nach Angaben der Bild ein erstes Angebot an den deutschen Rekordmeister für die Dienste von Kusi-Asare über drei Millionen Euro geschickt haben. Dies habe der FCB aber umgehend abgelehnt. Es wird erwartet, dass die Cottagers die Offerte noch einmal nachbessern wollen.

Dabei hatte Kusi-Asare eigentlich bei Fulham kaum Eindruck hinterlassen und bei den Profis nur neun Kurzeinsätze und einen Startelf-Einsatz während der gesamten Saison absolviert. Am Ende kam der schwedische U21-Nationalspieler auf lediglich 122 Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Cottagers (keine Torbeteiligung). Bereits zum Winter stand gar ein Abbruch der Leihe im Raum. Zum Sinnbild für Kusi-Asares unglückliche Situation bei Fulham unter Trainer Marco Silva, der nun zu Benfica wechselt, wurde ein Spiel im Oktober gegen den AFC Bournemouth.

Damals fielen in Raul Jimenez und Rodrigo Muniz die beiden von Silva bevorzugten Offensivoptionen aus, statt auf Kusi-Asare setzte Silva dann aber auf den 18-jährigen Mittelfeldspieler Josh King als falsche Neun. Selbst eine Einwechslung war ihm nicht vergönnt, was anschließend für Unverständnis bei den Fans sorgte.

"Wir können nicht ohne Stürmer spielen, unabhängig von seiner Erfahrung", schrieb beispielsweise Fulham-Podcaster Drew Heatley in einem Beitrag für die BBC. "Es gibt ein Problem: Marco Silva scheint ihn einfach nicht zu schätzen." Silva selbst reagierte recht gelassen auf die aufkeimende Kritik in der Personalie Kusi-Asare.