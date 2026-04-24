Obwohl er die Vorwürfe vehement bestritt! UEFA verkündet drakonische Strafe nach Rassismus-Vorfall gegen Vinicius Junior

Ein Spiel Sperre hat Prestianni indes bereits verbüßt, da er im Rückspiel in Madrid hatte zusehen müssen. Das nun ausgesprochene Strafmaß, über das die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA entschied, bezieht sich auf Spiele in UEFA-Klubwettbewerben und auf Länderspiele, die von der UEFA organisiert werden.

Prestianni hatte Mitte Februar beim Playoff-Hinspiel Benficas in der Königsklasse gegen Real harsche Kritik auf sich gezogen, da er deren Starstürmer Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben soll, nachdem dieser nach dem Führungstor provokant gejubelt hatte.

Prestianni bestritt die Vorwürfe: "Ich war niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch", schrieb er nach dem Spiel bei Instagram.