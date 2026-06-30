Obwohl er bei seinem alten Verein nur zweite Wahl war: AC Milan legt bis zu 90 Millionen Euro für neuen Stürmer hin

Ramos, der bei PSG in der hochkarätig besetzten Offensive um den Weltfußballer Ousmane Dembélé meist nur zweite Wahl war, kam in drei Jahren in Paris in 131 Pflichtspielen immerhin auf 45 Tore.

Der 26-malige Nationalspieler stand bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bislang für Portugal nur sieben Minuten auf dem Feld. In Mailand gilt er als Wunschspieler seines Landsmannes Rúben Amorim, der Milan in der kommenden Saison trainiert.