Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Obwohl er bei seinem alten Verein nur zweite Wahl war: AC Milan legt bis zu 90 Millionen Euro für neuen Stürmer hin

Italien Serie A
Transfers
Frankreich Ligue 1
AC Mailand
Paris Saint-Germain
G. Ramos

Der portugiesische WM-Stürmer Goncalo Ramos wechselt vom französischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum italienischen Traditionsklub AC Mailand.

Die Lombarden statteten den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 aus und geben so viel Geld aus wie für keinen Spieler zuvor in ihrer Vereinsgeschichte. Die Ablösesumme soll 74 Millionen Euro betragen und könnte mit Boni auf 90 Millionen steigen.

  • Goncalo Ramos war bei PSG nur zweite Wahl

    Ramos, der bei PSG in der hochkarätig besetzten Offensive um den Weltfußballer Ousmane Dembélé meist nur zweite Wahl war, kam in drei Jahren in Paris in 131 Pflichtspielen immerhin auf 45 Tore.

    Der 26-malige Nationalspieler stand bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bislang für Portugal nur sieben Minuten auf dem Feld. In Mailand gilt er als Wunschspieler seines Landsmannes Rúben Amorim, der Milan in der kommenden Saison trainiert.

    • Werbung
  • Goncalo Ramos PSGGetty Images

    Goncalo Ramos wechselt zu Milan: Seine Zahlen für PSG


    Einsätze

    131

    Tore

    45

    Assists

    10