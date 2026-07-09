Nach seinem Ausflug als WM-Experte feierte Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps ein völlig skurriles Pflichtspiel-Comeback. Erst am Dienstagabend saß der Weltmeister von 2014 noch beim dramatischen Achtelfinal-Krimi der WM zwischen der Schweiz und Kolumbien (4:3 i.E.) im Stadion. Die Partie fand praktischerweise direkt in Müllers sportlicher Wahlheimat Vancouver statt. Weil er aufgrund seiner Verpflichtungen vor der Kamera bei Magenta TV weite Teile der Vorbereitung verpasste, reichte es im Viertelfinal-Hinspiel der Canadian Championship gegen den Cavalry FC aber erwartungsgemäß nicht für die Startformation.
Obwohl er aktuell als WM-Experte arbeitet! Thomas Müller kommt bei Vancouver zu einem total skurrilen Saisondebüt
Für die Bayern-Legende war wegen der TV-bedingten Abwesenheit im Vorfeld lediglich eine Rolle als Edeljoker vorgesehen. Als Müller zur zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1 den Rasen betrat, lieferte er sofort ab: In der 62. Spielminute erzielte der Routinier die viel umjubelte Führung für die Kanadier.
Das Intermezzo war jedoch von kurzer Dauer. Da der Fitnesszustand nach den intensiven Reisestrapazen für die vollen 45 Minuten des zweiten Durchgangs schlichtweg noch nicht ausreichte, folgte bereits in der 72. Minute die Auswechslung.
Obwohl Vancouver die Partie im Anschluss souverän mit 4:1 für sich entschied und damit eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am 14. Juli schuf, wirft der kuriose Kurzeinsatz Fragen auf. Zumal der eigentliche Saisonstart in der Major League Soccer unmittelbar bevorsteht.
- Getty Images Sport
Auf Müller wartet ein Duell mit Lewandowski
Am 17. Juli treffen die Whitecaps im ersten Ligaspiel auf Chicago Fire. Ein Prestigeduell, bei dem Müller ausgerechnet auf seinen langjährigen Münchner Teamkollegen Robert Lewandowski treffen wird.
Müller gab sich dennoch optimistisch und betonte den inneren Antrieb, der ihn nach wie vor auf das Feld zieht: "Ich hab's schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an."
Müller: Zwischen TV-Experte und Fußballprofi
Zuvor hatten die Fernsehzuschauer in Deutschland den Angreifer als festen Bestandteil der WM-Berichterstattung bei Magenta TV abgespeichert. An der Seite von Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und Moderator Johannes B. Kerner analysierte er gewohnt meinungsstark das Geschehen, suchte am Spielfeldrand das lockere Gespräch mit den Protagonisten und klatschte zwischendurch gar Argentiniens Superstar Lionel Messi ab.
Ein endgültiger Abschied von den Fernsehbildschirmen ist trotz des MLS-Auftakts zudem nicht in Sicht. Die logistische Herausforderung geht für den 36-Jährigen zeitnah in die nächste Runde: Für das große WM-Finale am 19. Juli in New York/New Jersey ist Müller bereits wieder fest vor Ort an der Ostküste eingeplant.
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Häufig gestellte Fragen
- Am 11. Dezember 1973 wurde offiziell die Gründung der Vancouver Whitecaps verkündet.
Die Vancouver Whitecaps befinden sich im Besitz einer vierköpfigen Investorengruppe: Greg Kerfoot, Steve Luczo, Jeff Mallett und der ehemaligen NBA-Legende Steve Nash.
- Der BC Place ist die Heimstätte von den Vancouver Whitecaps.
Das Stadion der Vancouver Whitecaps hat eine Gesamtkapazität von rund 54.500 Zuschauern.
Den Titel im kanadischen Pokalwettbewerb konnte der Club insgesamt fünfmal gewinnen (2015, 2022, 2023, 2024 und 2025). In der Major League Soccer (MLS) warten die Whitecaps hingegen noch auf ihren ersten großen Triumph. Ihr bislang bedeutendster Erfolg war das Erreichen des MLS Cup Finals 2025, in dem sie sich jedoch Inter Miami geschlagen geben mussten. Historisch betrachtet blickt der Verein zudem auf Titel in der ehemaligen NASL (1979) sowie der USL First Division (2006, 2008) zurück.
Die Vancouver Whitecaps haben in ihrer Geschichte bisher eine bedeutende nationale Meisterschaft gewonnen, nämlich den Soccer Bowl der NASL im Jahr 1979, während sie in der MLS noch auf ihren ersten Meistertitel warten.
Mit insgesamt 301 Pflichtspielen ist der langjährige Mittelfeldakteur Russell Teibert der absolute Rekordspieler der Vancouver Whitecaps, bevor er im Jahr 2024 seine aktive Karriere beendete.
Der Top-Torjäger in der Geschichte der Vancouver Whitecaps ist Brian White.
Der absolute Top-Star im aktuellen Kader der Vancouver Whitecaps ist natürlich Thomas Müller. Das bekannteste Eigengewächs ist Alphonso Davies, der hier seine Karriere startete, bevor er nach München wechselte. Zu den prägenden Figuren zählen zudem der aktuelle Rekordtorschütze Brian White, der Schotte Kenny Miller sowie der ehemalige südkoreanische Nationalspieler Lee Young-pyo.
Die Vancouver Whitecaps werden oft schlicht „The Caps“ genannt.