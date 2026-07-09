Für die Bayern-Legende war wegen der TV-bedingten Abwesenheit im Vorfeld lediglich eine Rolle als Edeljoker vorgesehen. Als Müller zur zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1 den Rasen betrat, lieferte er sofort ab: In der 62. Spielminute erzielte der Routinier die viel umjubelte Führung für die Kanadier.

Das Intermezzo war jedoch von kurzer Dauer. Da der Fitnesszustand nach den intensiven Reisestrapazen für die vollen 45 Minuten des zweiten Durchgangs schlichtweg noch nicht ausreichte, folgte bereits in der 72. Minute die Auswechslung.

Obwohl Vancouver die Partie im Anschluss souverän mit 4:1 für sich entschied und damit eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am 14. Juli schuf, wirft der kuriose Kurzeinsatz Fragen auf. Zumal der eigentliche Saisonstart in der Major League Soccer unmittelbar bevorsteht.