In der 58. Spielminute kassierte der FC Bayern im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain das 2:5. Der Prinzenpark vibrierte, die Münchner schienen geschlagen und die PSG-Spieler haben sich "abgeklatscht, als wären sie durch", beobachtete Sportvorstand Max Eberl. Aber nix da: Mit einem beeindruckenden Kraftakt kämpfte sich der FC Bayern doch noch auf 4:5 heran, vor dem Rückspiel am Mittwoch ist nun alles offen.
Obwohl die Zahlen klar dagegen sprechen! Der FC Bayern könnte gegen PSG einen überraschenden Vorteil haben
Die Münchner stellten in Paris einmal mehr ihre beeindruckenden Nehmerqualitäten und ihren nicht minder beeindruckenden Fitnesszustand unter Beweis. Tatsächlich wäre in der Schlussphase sogar noch mehr möglich gewesen. "Hinten raus wirkte Paris müde, hatte Krämpfe, hat auf Zeit gespielt", analysierte Joshua Kimmich. "Es war schon das Gefühl da: Da geht noch was. Das 5:5 war drinnen."
Auch nach Ansicht des Chefexperten Lothar Matthäus war der FC Bayern "körperlich total überlegen". Insgesamt liefen die Münchner fast sechs Kilometer mehr als ihre Gegner, in deren Mündern Matthäus Alarmsignale beobachtete. "Auf dem Zahnfleisch" seien die Pariser dahergekommen, "mit heraushängender Zunge" hätten sie verteidigt.
Laut Matthäus werden Fitness und Frische im Rückspiel "das größte Plus" für den FC Bayern. Diese Ansicht ist ob der jüngsten Eindrücke nachvollziehbar, gleichermaßen aber auch einigermaßen sensationell. Denn eigentlich spricht alles dafür, dass sich die Lage genau umgekehrt darstellt. Die Pariser Topspieler sind in dieser Saison schließlich insgesamt deutlich weniger belastet als die Münchner, das belegen diverse Statistiken.
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Michael Diaz, Luis Olise und Harry Kane spielen beim FC Bayern fast immer
Die elf Spieler, die beim FC Bayern am Mittwoch vermutlich beginnen werden, absolvierten zusammengerechnet schon 34.153 Minuten. Ihre Gegenüber von PSG bei der gleichen Anzahl an Pflichtspielen nur 29.463. Zehn Münchner standen in dieser Saison schon über über 2800 Minuten auf dem Platz, aber nur drei Pariser.
Frappierend ist der Unterschied vor allem in der Offensive: Die beiden Münchner mit den meisten Einsatzminuten sind die Flügelstürmer Luis Diaz (3760) und Michael Olise (3716), hinter Kimmich folgt auf Platz vier schon Torjäger Harry Kane (3690). Überspielt wirken die drei Stürmer aber nicht, sie treffen und treffen und treffen einfach immer weiter. Im Vergleich dazu stand das Pariser Angriffstrio bestehend aus Khvicha Kvaratskhelia (2576), Desire Doue (2235) und Ousmane Dembele (1913) bedeutend weniger auf dem Platz.
FC Bayern vs. PSG: Die bisherigen Einsatzminuten der voraussichtlichen Starter
FC Bayern Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3060 Minuten) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2861) Warren Zaire-Emery (4051) Dayot Upamecano (3031) Marquinhos (2294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) Joao Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doue (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembele (1913) Luis Diaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
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Luis Enrique hat mehr Rotationsoptionen als Vincent Kompany
Dembele und Doue fehlten zwar beide phasenweise verletzt. Auch bei bester Fitness schonte PSG-Trainer Luis Enrique seine Topspieler insgesamt aber bewusster als Vincent Kompany. Dabei profitierte er selbstredend vom etwas breiteren Kader.
Weil neben dem gesetzten Serge Gnabry zuletzt auch noch die Rotationsspieler Lennart Karl, Tom Bischof und Raphael Guerreiro ausfielen, gingen Kompany vor allem in der Offensive die Alternativen aus. Am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim war Nicolas Jackson vorne die einzige fitte Rotationsoption. Insofern bildeten Konrad Laimer und Aleksandar Pavlovic eine etwas kuriose (und nicht funktionale) Aushilfs-Flügelzange. Nach einem hochkarätigen Vierfachwechsel inklusive Olise, Diaz und Kane zur Pause erkämpften sich die Münchner immerhin noch ein 3:3. Der nächste Kraftakt nach dem 4:3 gegen den FSV Mainz 05 vergangenen Woche und dem Hinspiel gegen PSG. Am Mittwoch dürften immerhin wieder Bischof und Karl einsatzbereit sein.
PSG-Trainer Enrique, der in München auf den verletzten Achraf Hakimi verzichten muss, konnte beim 2:2 gegen den FC Lorient derweil deutlich problemloser rotieren. Am krassesten erscheint der Flügel-Vergleich: Dort begannen gegen Lorient mit Bradley Barcola und Ibrahim Mbaye zwei hochtalentierte Experten. Zwischen den Königsklassen-Duelle mit dem FC Chelsea im Achtelfinale und dem FC Liverpool im Viertelfinale musste sich Enrique derartige Rotationsgedanken übrigens gar nicht erst machen. Da verschob der nationale Verband kurzerhand die jeweiligen Meisterschaftsspiele.
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Marquinhos spielte nur in einer der vergangenen zehn Ligue-1-Partien
Interessant ist auch ein Blick auf die jeweils elf Spieler der beiden Klubs mit den meisten Einsatzminuten in den nationalen Meisterschaften. Beim FC Bayern sind darunter acht Profis, die beim Spektakel von Paris auf dem Platz standen. Im Rückspiel könnten es sogar neun sein, sofern Laimer erwartungsgemäß in die Startelf zurückkehrt. Bei PSG begannen im Hinspiel lediglich fünf der elf in der Ligue 1 am meisten eingesetzten Spieler.
Die zweitmeisten Minuten in der Liga sammelte bei PSG beispielsweise der ukrainische Innenverteidiger Ilya Zabarnyi, in der Champions League stand er im Kalenderjahr 2026 noch keine einzige Sekunde auf dem Platz. Kapitän und Abwehrchef Marquinhos kam in den vergangenen zehn Ligaspielen dafür überhaupt nur einmal zum Einsatz.
In der Champions League spielen die Pariser Stammspieler um Marquinhos weitestgehend durch. Willian Pacho (verpasste als einziger Spieler noch keine Sekunde), Vitinha, Warren Zaire-Emery und Nuno Mendes sind die vier Akteure mit den meisten Einsatzminuten aller Spieler überhaupt in der Königsklasse. Erster Münchner ist Aleksandar Pavlovic auf Platz 17.
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Spektakel von Paris: Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist nur bedingt beeindruckt
Der Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und PSG trifft im Finale entweder auf den FC Arsenal oder Atletico Madrid. Arsenal-Trainer Mikel Arteta schwärmte selbstverständlich auch vom spektakulären Hinspiel in Paris. Möglich sei das seiner Meinung nach aber nur deshalb gewesen, weil der FC Bayern und PSG zu ihrem eigenen Glück nicht in England ansässig und somit nicht den dortigen Belastungen ausgesetzt sind.
"Wenn ich mir die Anzahl der Spielminuten und die Frische dieser Spieler anschaue, dann überrascht mich das nicht", sagte Arteta. "Der Unterschied zwischen den Ligen und der Art und Weise, wie dort gespielt wird, ist wie Tag und Nacht. Wir vergleichen hier zwei völlig unterschiedliche Welten."
Ja, in England gibt es mit dem League Cup einen zusätzlichen Wettbewerb, die Premier League ist um zwei Klubs größer als die Bundesliga und die Ligue 1 und ja, Arsenal hat in dieser Saison somit bis dato sieben Spiele mehr bestritten als der FC Bayern und PSG. Zumindest im Vergleich zu den Münchnern kann bei der Belastung aber nur bedingt von "unterschiedlichen Welten" die Rede sein.
Zwar bestritten fünf Arsenal-Spieler mehr Minuten als der Münchner Dauerbrenner Diaz, dahinter gleicht sich das Niveau aber schnell an. Stanisic, der Münchner mit der zehntlängsten Einsatzzeit (2861 Minuten), hat beispielsweise klar mehr gespielt als sein Arsenal-Pendant auf Platz zehn, Leandro Trossard (2577). Diaz, Kane und Olise standen zudem allesamt länger auf dem Platz als Viktor Gyökeres, Arsenals am meisten eingesetzter Offensivspieler.