Obwohl die Zahlen klar dagegen sprechen! Der FC Bayern könnte gegen PSG einen überraschenden Vorteil haben

Die Münchner stellten in Paris einmal mehr ihre beeindruckenden Nehmerqualitäten und ihren nicht minder beeindruckenden Fitnesszustand unter Beweis. Tatsächlich wäre in der Schlussphase sogar noch mehr möglich gewesen. "Hinten raus wirkte Paris müde, hatte Krämpfe, hat auf Zeit gespielt", analysierte Joshua Kimmich. "Es war schon das Gefühl da: Da geht noch was. Das 5:5 war drinnen."

Auch nach Ansicht des Chefexperten Lothar Matthäus war der FC Bayern "körperlich total überlegen". Insgesamt liefen die Münchner fast sechs Kilometer mehr als ihre Gegner, in deren Mündern Matthäus Alarmsignale beobachtete. "Auf dem Zahnfleisch" seien die Pariser dahergekommen, "mit heraushängender Zunge" hätten sie verteidigt.

Laut Matthäus werden Fitness und Frische im Rückspiel "das größte Plus" für den FC Bayern. Diese Ansicht ist ob der jüngsten Eindrücke nachvollziehbar, gleichermaßen aber auch einigermaßen sensationell. Denn eigentlich spricht alles dafür, dass sich die Lage genau umgekehrt darstellt. Die Pariser Topspieler sind in dieser Saison schließlich insgesamt deutlich weniger belastet als die Münchner, das belegen diverse Statistiken.