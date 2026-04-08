Obwohl die spanische Presse große Zweifel an ihm äußerte! Manuel Neuer stellt im CL-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid neuen Rekord auf

Für den 40-Jährigen dürfte sein starker Auftritt besondere Genugtuung gewesen sein, schließlich hatte die spanische Presse zuvor noch massive Zweifel geäußert, ob die Bayern ihn aufgrund seiner zuletzt teilweise wackligen Vorstellungen überhaupt in die Startelf nehmen sollten.

So war der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters im Vorfeld des Aufeinandertreffens Thema eines Features in der spanischen Sportzeitung Marca mit dem Titel: "Neuer lässt in seiner Wachsamkeit nach". Dort hieß es unter anderem, dass der ehemalige Nationaltorhüter "mit vielen Fragezeichen im Gepäck nach Madrid" reise.

Auch beim letzten direkten Duell zwischen den Blancos und den Bayern hatte Neuer im Mittelpunkt gestanden. Damals war der FCB nach einem 2:2 im Hinspiel im Rückspiel dank starker Paraden des 40-Jährigen mit 1:0 in Führung gelegen, ehe er wenige Minuten vor Schluss einen eigentlich recht harmlosen Schuss von Vinicius Junior abprallen ließ. Real-Stürmer Joselu bedankte sich und schob zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Wenige Minuten später erzielte der Spanier dann sogar noch den Siegtreffer.