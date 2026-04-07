Obwohl der Transfer schon offiziell ist: Macht Eintracht Frankfurt dem FC Bayern München einen Strich durch die Rechnung?

Demnach zeigen die Hessen großes Interesse an dem Mittelfeld-Talent und würden diesen als potenziellen Ersatz für Hugo Larrsson und/oder Mahmoud Dahoud ansehen, deren Zukunft beim ambitionierten Bundesligisten offen ist.

Der deutsche Rekordmeister hatte Mitte März verkündet, dass er die Rückkaufoption für das noch bis Saisonende an die Niedersachsen ausgeliehenen Mittelfeld-Juwel gezogen hat. Dem Vernehmen nach zog Hannover zuvor eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, ehe die Bayern von der zuvor vereinbarten Klausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch machten - unter dem Strich wandern also 1,5 Millionen Euro von München zu den 96ern.