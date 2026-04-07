Eintracht Frankfurt hat offenbar Mittelfeldspieler Noel Aseko ins Visier genommen, der im Sommer von Hannover 96 zum FC Bayern München zurückkehren wird. Das berichtet Sky.
Obwohl der Transfer schon offiziell ist: Macht Eintracht Frankfurt dem FC Bayern München einen Strich durch die Rechnung?
Aseko kehrt dank einer Klausel zum FC Bayern zurück
Demnach zeigen die Hessen großes Interesse an dem Mittelfeld-Talent und würden diesen als potenziellen Ersatz für Hugo Larrsson und/oder Mahmoud Dahoud ansehen, deren Zukunft beim ambitionierten Bundesligisten offen ist.
Der deutsche Rekordmeister hatte Mitte März verkündet, dass er die Rückkaufoption für das noch bis Saisonende an die Niedersachsen ausgeliehenen Mittelfeld-Juwel gezogen hat. Dem Vernehmen nach zog Hannover zuvor eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, ehe die Bayern von der zuvor vereinbarten Klausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch machten - unter dem Strich wandern also 1,5 Millionen Euro von München zu den 96ern.
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Aseko könnte Goretzka beim FC Bayern beerben
Aseko werden derweil gute Chancen ausgerechnet, den Kaderplatz von Leon Goretzka einzunehmen. Der deutsche Nationalspieler verlässt die Münchner im Sommer bekanntlich ablösefrei. Die Rückkehr des 20-Jährigen könnte im Umkehrschluss dafür sorgen, dass kein externer Ersatz verpflichtet wird.
Trainer Vincent Kompany gilt zudem als Fan von Aseko, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2028 datiert ist. Für Hannover kam er in der laufenden Spielzeit 28-mal zum Einsatz und hat mit neun Torbeteiligungen (drei Treffer, sechs Assists) entscheidenden Anteil an dessen Aufstiegschancen.
Dennoch ist die Zukunft von Aseko bei den Bayern laut Sky aktuell noch nicht geklärt, weshalb sich Frankfurt in Lauerstellung befinden würde.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München im Überblick
Datum Uhrzeit Begegnung Dienstag, 7. April 21 Uhr Real Madrid - FC Bayern (Champions League) Samstag, 11. April 18.30 Uhr FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 15. April 21 Uhr FC Bayern - Real Madrid (Champions League)