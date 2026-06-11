Real Madrid steht offenbar kurz vor einem spektakulären Transfer, an dem wohl auch der Erzrivale FC Barcelona intensiv arbeitete.
Obwohl der FC Barcelona als sein Traumverein gilt! Weltstar entscheidet sich offenbar für Wechsel zu Real Madrid
Jose Mourinho lotst Bernardo Silva wohl zu Real Madrid
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Mittelfeldspieler Bernardo Silva den Königlichen anschließen. Der Portugiese käme ablösefrei, da sein Vertrag bei Manchester City mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen ist.
Transferjournalist Fabrizio Romano schreibt, dass sich Real in fortgeschrittenen Gesprächen mit Silva befinde. Ein offizielles Angebot sei bereits bei der Spielerseite eingereicht worden, allen voran Jose Mourinho soll sich für den Transfercoup stark machen. Noch ist das erneute Engagement Mourinhos bei den Madrilenen zwar nicht offiziell, doch spätestens seitdem Benfica in Marco Silva einen Nachfolger für The Special One verpflichtet hat, deutet alles daraufhin.
Dem portugiesischen Topklub zufolge, bei dem Mourinho eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, werde Real den Startrainer für 15 Millionen Euro Ablöse zurück ins Bernabeu holen. Bereits von 2010 bis 2013 hatte Mourinho den spanischen Spitzenklub trainiert.
Silva soll offenbar einer der Eckpfeiler von Reals Neuaufbau unter Mourinho sein. Die Königlichen seien zuversichtlich, die ebenfalls interessierten Barca und Atletico Madrid im Poker um den 31-Jährigen auszustechen, schreibt Romano.
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Wechselt Bernardo Silva doch nicht zu Traumverein Barca?
Fussballtransfers geht derweil noch einen Schritt weiter als Romano und berichtet von einer bereits bestehenden Einigung zwischen Real und Silva. Der portugiesische Nationalspieler, der sich aktuell mit seiner Landesauswahl auf den WM-Auftakt gegen DR Kongo kommenden Mittwoch vorbereitet, soll das Angebot aus Madrid demnach schon akzeptiert haben.
Auch bei Fussballtransfers wird Mourinho als treibende Kraft hinter dem spektakulären Wechsel bezeichnet. Da sowohl Silva als auch Mourinho von Starberater Jorge Mendes vertreten werden, sind die Wege entsprechend kurz.
Mit seinem Jugendklub Benfica Lissabon und Barcelona hatten sich zunächst eigentlich zwei andere Favoriten auf Silvas Verpflichtung herauskristallisiert, nachdem dessen ablösefreier Abschied von City nach neun Jahren in Manchester feststand. Barca galt dabei als Traumverein des Edeltechnikers, der sich nun ausgerechnet dem Erzrivalen der Katalanen anschließen könnte. Erst vor wenigen Tagen hatte der katalanische Radiosender RAC1noch von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Barcelona und Silva berichtet.
Der Linksfuß selbst meinte nach dem Testspiel mit Portugal gegen Chile (2:1) Anfang Juni, als er auf einen möglichen Wechsel nach Barcelona angesprochen wurde: "Darauf werde ich nicht antworten, weil ich nicht weiß, wo ich landen werde. Es ist eine Option, die ich habe, aber ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Wir wissen nicht, was passieren wird."
Real Madrid: Hilft Bernardo Silva beim Neuaufbau mit?
Real will nach zwei titellosen Spielzeiten am Stück nun mit Mourinho zurück zu altem Glanz. Vergangenen Sommer hatte Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso unter großen Hoffnungen übernommen, musste nach Unstimmigkeiten mit den Superstars um Vinicius Junior aber schon nach gut einem halben Jahr wieder gehen.
Auch Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa hielt es nicht lange auf dem königlichen Trainerstuhl, mit Saisonende war auch für ihn Schluss.
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Bernardo Silva: Seine Zahlen in 2025/26
Spiele
53
Tore
3
Assists
5