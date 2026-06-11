Obwohl der FC Barcelona als sein Traumverein gilt! Weltstar entscheidet sich offenbar für Wechsel zu Real Madrid

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Mittelfeldspieler Bernardo Silva den Königlichen anschließen. Der Portugiese käme ablösefrei, da sein Vertrag bei Manchester City mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen ist.

Transferjournalist Fabrizio Romano schreibt, dass sich Real in fortgeschrittenen Gesprächen mit Silva befinde. Ein offizielles Angebot sei bereits bei der Spielerseite eingereicht worden, allen voran Jose Mourinho soll sich für den Transfercoup stark machen. Noch ist das erneute Engagement Mourinhos bei den Madrilenen zwar nicht offiziell, doch spätestens seitdem Benfica in Marco Silva einen Nachfolger für The Special One verpflichtet hat, deutet alles daraufhin.

Dem portugiesischen Topklub zufolge, bei dem Mourinho eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, werde Real den Startrainer für 15 Millionen Euro Ablöse zurück ins Bernabeu holen. Bereits von 2010 bis 2013 hatte Mourinho den spanischen Spitzenklub trainiert.

Silva soll offenbar einer der Eckpfeiler von Reals Neuaufbau unter Mourinho sein. Die Königlichen seien zuversichtlich, die ebenfalls interessierten Barca und Atletico Madrid im Poker um den 31-Jährigen auszustechen, schreibt Romano.