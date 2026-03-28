Oberschenkelverletzung! Star des FC Barcelona verpasst beide Duelle in der Champions League gegen Atletico Madrid

Barcelona veröffentlichte eine offizielle Erklärung, in der bestätigt wurde, dass der Brasilianer nun ein Reha-Programm beginnen wird. Aufgrund der voraussichtlichen Genesungszeit von fünf Wochen fällt er für das Hinspiel gegen Atletico am 8. April und das Rückspiel am 14. April aus.

"Raphinha hat sich eine Verletzung an der rechten Oberschenkelmuskulatur zugezogen, wie medizinische Untersuchungen des brasilianischen Fußballverbands (CBF) bestätigten, die nach den Beschwerden durchgeführt wurden, die er während des Spiels Brasilien gegen Frankreich am Donnerstag in Boston verspürte", hieß es in der Erklärung des Vereins.

"Der Spieler kehrt nach Barcelona zurück, um mit der entsprechenden Behandlung zu beginnen. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt fünf Wochen. Er musste in der Halbzeitpause des Freundschaftsspiels, das mit einer 1:2-Niederlage für die Südamerikaner endete, den Platz verlassen. Als Schlüsselspieler seiner Nationalmannschaft ist er für den FC Barcelona ebenso wichtig. In dieser Saison hat er insgesamt 31 Einsätze absolviert und 19 Tore erzielt, was ihn zum zweitbesten Torschützen des Vereins in dieser Spielzeit macht."