Der FC Barcelona hat vor dem Duell in der Champions League gegen Atletico Madrid einen herben Rückschlag erlitten, nachdem die Oberschenkelverletzung von Raphinha bestätigt wurde. Der brasilianische Stürmer muss nach einer im Länderspieleinsatz erlittenen Verletzung voraussichtlich längere Zeit pausieren.
Oberschenkelverletzung! Star des FC Barcelona verpasst beide Duelle in der Champions League gegen Atletico Madrid
Raphinha-Verletzung ein herber Verlust für Blaugrana
Hansi Flicks taktische Pläne sind durcheinander geraten, nachdem Barcelona bestätigt hat, dass Raphinha mindestens fünf Wochen ausfallen wird. Der Brasilianer war in dieser Saison ein Eckpfeiler im System des deutschen Trainers und steuerte in 31 Spielen in allen Wettbewerben 19 Tore und acht Vorlagen bei.
Der 29-Jährige hatte sich die Verletzung während des Duells mit Frankreich zugezogen, wonach er auch von der brasilianischen Nationalmannschaft abreisen musste. Nach medizinischen Untersuchungen bei seiner Rückkehr nach Katalonien hat sich nun das schlimmste Szenario bestätigt.
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Raphinha-Ausfallzeit bestätigt
Barcelona veröffentlichte eine offizielle Erklärung, in der bestätigt wurde, dass der Brasilianer nun ein Reha-Programm beginnen wird. Aufgrund der voraussichtlichen Genesungszeit von fünf Wochen fällt er für das Hinspiel gegen Atletico am 8. April und das Rückspiel am 14. April aus.
"Raphinha hat sich eine Verletzung an der rechten Oberschenkelmuskulatur zugezogen, wie medizinische Untersuchungen des brasilianischen Fußballverbands (CBF) bestätigten, die nach den Beschwerden durchgeführt wurden, die er während des Spiels Brasilien gegen Frankreich am Donnerstag in Boston verspürte", hieß es in der Erklärung des Vereins.
"Der Spieler kehrt nach Barcelona zurück, um mit der entsprechenden Behandlung zu beginnen. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt fünf Wochen. Er musste in der Halbzeitpause des Freundschaftsspiels, das mit einer 1:2-Niederlage für die Südamerikaner endete, den Platz verlassen. Als Schlüsselspieler seiner Nationalmannschaft ist er für den FC Barcelona ebenso wichtig. In dieser Saison hat er insgesamt 31 Einsätze absolviert und 19 Tore erzielt, was ihn zum zweitbesten Torschützen des Vereins in dieser Spielzeit macht."
Raphinha im Duell gegen Frankreich verletzt
Die Verletzung ereignete sich am Donnerstag während der 1:2-Niederlage Brasiliens im Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Trotz eines vielversprechenden Starts in die Partie musste Raphinha zur Halbzeit ausgewechselt werden, was Fans und Trainerstab hinsichtlich seines Gesundheitszustands in Sorge versetzte. Selecao-Cheftrainer Carlo Ancelotti bezeichnete die Auswechslung zur Halbzeit zunächst als Vorsichtsmaßnahme, doch nachfolgende Untersuchungen haben ein schwerwiegenderes Problem ergeben.
Ancelotti erläuterte die Situation gegenüber der Presse und erklärte: "Ich finde, Raphinha hat sehr gut gespielt. Er hatte gegen Ende der ersten Halbzeit leichte Muskelbeschwerden, und wir mussten ihn auswechseln. Aber er hatte viele Chancen und zeigte sehr gute Laufwege ohne Ball. Und Vini gibt immer alles; er macht immer den Unterschied. Ein Stürmer kann nicht immer treffen, aber die Leistung beider Spieler war gut."
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Wie geht es weiter?
Raphinha wird Barca nicht nur in der Champions League, sondern auch in LaLiga fehlen, wo Barcelona derzeit einen Vorsprung von vier Punkten vor dem Rivalen Real Madrid hat. Flicks Mannschaft steht nach der Länderspielpause vor zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Atletico in LaLiga und der Champions League. Raphinha wird unterdessen seine Genesung fortsetzen und voraussichtlich erst Anfang Mai wieder einsatzbereit sein.