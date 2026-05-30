Die Partnerschaft zwischen einem kreativen Spielmacher und einem defensiv denkenden Disziplinfanatiker läuft oft nicht reibungslos, und auch Kevin De Bruynes Zeit unter Antonio Conte hat das gezeigt. Der belgische Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2025 ablösefrei zu Napoli, nachdem er in zehn Jahren bei Manchester City alle wichtigen Titel gewonnen hatte, darunter sechs Premier-League-Titel und die Champions League.
"Ob ich froh bin, dass Antonio Conte geht? - Für mich Ja!" – Kevin De Bruyne tritt gegen seinen Ex-Coach bei der SSC Neapel nach
Im Gespräch mit der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad sagte der Napoli-Spielmacher, warum es ihm in seinem ersten Jahr in der Serie A schwerfiel, seine gewohnte Top-Leistung zu zeigen. "Es war natürlich schwierig für mich, denn Conte hat eine ganz andere Vorstellung von Fußball als ich; da sollten wir nicht um den heißen Brei herumreden."
De Bruynes Hauptkritikpunkt betrifft die sehr defensive Spielweise des Trainers. Das System bevorzugte defensive Stabilität vor kreativem Spielaufbau und begrenzte seine individuellen Stärken. "Ich konnte nie wirklich auf meiner Position spielen. Es ist, wie es ist. Ich habe immer alles gegeben. Ich habe ziemlich viel gespielt, sogar nach meiner Verletzung, also ist für mich eigentlich alles in Ordnung."
Er fügte hinzu: "Wir spielen sehr defensiv. Wenn man in einem 5-4-1-System pro Spiel ein Tor schießt … Das ist nicht so toll. Zu Beginn des Jahres haben wir auch wirklich, wirklich tief gestanden. Unser Torschützenkönig hat 10 Tore, also ja, man weiß, dass die Statistiken nicht so gut sind, aber was das Niveau und den Fußball angeht, fand ich es ziemlich okay."
De Bruyne kam in allen Wettbewerben nur auf 21 Einsätze bei Napoli. Eine wiederkehrende Oberschenkelverletzung stoppte ihn zudem über längere Zeit. Trotz fünf Toren und vier Vorlagen empfand der Spielmacher die Saison als persönlich frustrierend.
De Bruyne ist erleichtert über Contes Rücktritt
Conte, der Napoli auf Platz zwei geführt hat, verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. De Bruyne verheimlichte seine Gefühle zum Trainerwechsel nicht. Auf die direkte Frage, ob er froh sei, dass der Cheftrainer den Verein verlasse, gab De Bruyne eine klare Antwort: "Ob ich froh bin, dass Conte geht? Für mich Ja. Meiner Meinung nach musste er nicht bleiben."
De Bruynes Vertrag in Neapel läuft noch ein Jahr, in Stein gemeißelt ist sein Verbleib aber nicht. "Ob ich bleibe? Ich halte es für wichtig, ein Gespräch über den Spielstil zu führen", sagte er. "Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass mir der Spielstil ziemlich wichtig ist. Es muss auch Spaß machen, und das hat mir leider ein bisschen gefehlt. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber ich möchte ein Gespräch führen. Auch letztes Jahr wurde einiges gesagt. "Wir werden auf eine bestimmte Art und Weise spielen und wir werden dies und das tun", aber wenig ist dabei herausgekommen, und das ist natürlich schade."