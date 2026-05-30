"Ob ich froh bin, dass Antonio Conte geht? - Für mich Ja!" – Kevin De Bruyne tritt gegen seinen Ex-Coach bei der SSC Neapel nach

Im Gespräch mit der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad sagte der Napoli-Spielmacher, warum es ihm in seinem ersten Jahr in der Serie A schwerfiel, seine gewohnte Top-Leistung zu zeigen. "Es war natürlich schwierig für mich, denn Conte hat eine ganz andere Vorstellung von Fußball als ich; da sollten wir nicht um den heißen Brei herumreden."

De Bruynes Hauptkritikpunkt betrifft die sehr defensive Spielweise des Trainers. Das System bevorzugte defensive Stabilität vor kreativem Spielaufbau und begrenzte seine individuellen Stärken. "Ich konnte nie wirklich auf meiner Position spielen. Es ist, wie es ist. Ich habe immer alles gegeben. Ich habe ziemlich viel gespielt, sogar nach meiner Verletzung, also ist für mich eigentlich alles in Ordnung."

Er fügte hinzu: "Wir spielen sehr defensiv. Wenn man in einem 5-4-1-System pro Spiel ein Tor schießt … Das ist nicht so toll. Zu Beginn des Jahres haben wir auch wirklich, wirklich tief gestanden. Unser Torschützenkönig hat 10 Tore, also ja, man weiß, dass die Statistiken nicht so gut sind, aber was das Niveau und den Fußball angeht, fand ich es ziemlich okay."

De Bruyne kam in allen Wettbewerben nur auf 21 Einsätze bei Napoli. Eine wiederkehrende Oberschenkelverletzung stoppte ihn zudem über längere Zeit. Trotz fünf Toren und vier Vorlagen empfand der Spielmacher die Saison als persönlich frustrierend.