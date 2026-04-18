Schiedsrichter Daniel Siebert hatte den Sinsheimern in der ersten Hälfte einen strittigen Strafstoß zugesprochen, nachdem Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle den Ball bei einem Schuss an die Hand bekommen hatte.
"Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht": Niko Kovac protestiert bei Niederlage des BVB gegen strittigen Elfmeterpfiff
Vorangegangen war allerdings eine offensichtlich schwerere Verletzung Süles. Nach einem Ausfallschritt, bei dem er sich das Knie verdrehte, konnte der 30-Jährige im Fallen seinen Arm nicht mehr schnell genug wegziehen und kam mit der Hand an die Kugel. Siebert wurde von VAR Benjamin Cortus an den Bildschirm gebeten und zeigte nach Sichtung der Zeitlupe auf den Punkt. Andrej Kramaric verwandelte zum zwischenzeitlichen 1:0.
"Bei der Situation verletzt sich unser Spieler. Dass man da dann Elfmeter gibt, das ist nicht im Sinne des Fußballs. Das ist ärgerlich für uns", meinte BVB-Trainer Kovac bei DAZN, der nach dem Spiel noch einmal das Gespräch mit Siebert suchte: "Wir haben gesprochen und letztlich hat er das nicht gesehen Der VAR hat ihn kontaktiert und dementsprechend ist er rausgegangen und hat das so bewertet, dass das Elfmeter beziehungsweise Handspiel war."
Dabei gab Kovac zu, dass er sich über einen Pfiff für sein Team auch gefreut hätte, "ob das aber im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Niki geht runter. Mit der einen Hand stützt er sich ab und die andere muss aufgrund der Schwerkraft auch irgendwann einmal runter kommen. Das ist unglaubliches Pech, aber laut den Regeln Elfmeter."
Serhou Guirassy erzielte zwar noch den Ausgleich für Dortmund, ehe Kramaric auch den zweiten Handelfmeter des Spiels - diesmal verursacht von Julian Ryerson - zum Hoffenheimer Sieg verwandelte. "Wir verlieren das Spiel aufgrund zweier Elfmeter-Situationen. Bei der zweiten ist die Sache klar. Er (Julian Ryerson; Anm.d.Red.) dreht sich weg und kriegt den Ball an die Hand", sagte Kovac.
- Getty Images
Krönen sich die Bayern am Sonntag zum deutschen Meister?
Durch die 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim verpasste es Borussia Dortmund, vorzeitig die Qualifikation für die Champions League perfekt zu machen. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf Platz fünf können die Schwarzgelben allerdings nur noch theoretisch von einem der vier ersten Plätze verdrängt werden.
Bei gleichzeitig zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern, können die Münchner am Sonntag wiederum bei ihrem Spiel gegen den VfB Stuttgart die Meisterschaft klar machen. Dabei reicht schon ein Zähler, um den Abstand auf uneinholbare 13 Zähler bei vier ausbleibenden Spielen anwachsen zu lassen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.