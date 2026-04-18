"Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht": Niko Kovac protestiert bei Niederlage des BVB gegen strittigen Elfmeterpfiff

Vorangegangen war allerdings eine offensichtlich schwerere Verletzung Süles. Nach einem Ausfallschritt, bei dem er sich das Knie verdrehte, konnte der 30-Jährige im Fallen seinen Arm nicht mehr schnell genug wegziehen und kam mit der Hand an die Kugel. Siebert wurde von VAR Benjamin Cortus an den Bildschirm gebeten und zeigte nach Sichtung der Zeitlupe auf den Punkt. Andrej Kramaric verwandelte zum zwischenzeitlichen 1:0.

"Bei der Situation verletzt sich unser Spieler. Dass man da dann Elfmeter gibt, das ist nicht im Sinne des Fußballs. Das ist ärgerlich für uns", meinte BVB-Trainer Kovac bei DAZN, der nach dem Spiel noch einmal das Gespräch mit Siebert suchte: "Wir haben gesprochen und letztlich hat er das nicht gesehen Der VAR hat ihn kontaktiert und dementsprechend ist er rausgegangen und hat das so bewertet, dass das Elfmeter beziehungsweise Handspiel war."

Dabei gab Kovac zu, dass er sich über einen Pfiff für sein Team auch gefreut hätte, "ob das aber im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Niki geht runter. Mit der einen Hand stützt er sich ab und die andere muss aufgrund der Schwerkraft auch irgendwann einmal runter kommen. Das ist unglaubliches Pech, aber laut den Regeln Elfmeter."

Serhou Guirassy erzielte zwar noch den Ausgleich für Dortmund, ehe Kramaric auch den zweiten Handelfmeter des Spiels - diesmal verursacht von Julian Ryerson - zum Hoffenheimer Sieg verwandelte. "Wir verlieren das Spiel aufgrund zweier Elfmeter-Situationen. Bei der zweiten ist die Sache klar. Er (Julian Ryerson; Anm.d.Red.) dreht sich weg und kriegt den Ball an die Hand", sagte Kovac.