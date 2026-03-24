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NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

NXGN 2026: Die größten Talente der Welt - Lennart Karl und Luka Vuskovic vorne mit dabei

NXGN
L. Yamal
P. Cubarsi
Barcelona
Estevao
FC Chelsea
F. Mastantuono
Real Madrid
L. Karl
Bayern München
M. Dowman
E. Nwaneri
FC Arsenal
Manchester United
R. Ngumoha
Liverpool
Paris Saint-Germain
Tottenham
Premier League
Champions League
La Liga
Bundesliga
Italien Serie A
Frankreich Ligue 1
Hamburger SV
Lille
Sporting CP
Marseille
FC Porto
Atalanta Bergamo
Genk
Tijuana
Al-Hilal
River Plate
Ajax Amsterdam
AC Mailand
Lecce
AS Rom
Fulham
Brighton
Rangers
Hertha Berlin
Nantes
Anderlecht
Wolverhampton
RB Leipzig
Sunderland
Werder Bremen
Salzburg
FK Crvena Zvezda
Philadelphia Union
FEATURES
FC Kopenhagen
Botafogo RJ
Kairat Almaty
Borussia Dortmund
PSV Eindhoven
Leicester
Benfica
M. Bernal
L. Vuskovic
A. Bouaddi
G. Quenda
R. Mora
H. Ahanor
I. Mbaye
Dro Fernández
Q. Ndjantou
K. Karetsas
G. Mora
M. Meite
K. Paez
I. Subiabre
J. Mokio
S. Steur
J. Martinez
F. Camarda
R. Vaz
J. King
C. Kostoulas
M. Moore
K. Eichhorn
T. Tati
N. De Cat
Mateus Mané
A. Maksimovic
C. Rigg
K. Coulibaly
K. Alajbegovic
V. Kostov
C. Sullivan
V. Dadason
T. Pitarch
A. Montoro
D. Satpaev
S. Inacio
O. Pietuszewski
J. Monga
J. Simoes
A. Cabral
J. Gabriel
Österreich 1. Bundesliga
Brasilien 1
Niederlande Eredivisie
Liga Portugal
USA MLS
Mexiko Apertura/Clausura
1. Liga
Schottland Premier League
England Championship

NXGN ist zurück! GOAL listet auch 2026 die weltweit besten Nachwuchstalente im Männer- und Frauenfußball auf und kürt die Sieger. Sie treten in die Fußstapfen von früheren Gewinnern wie Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma und Vicky Lopez.

Mit Vertretern aus 21 verschiedenen Nationen und Vereinen aus 17 Ländern ist das NXGN-Ranking 2026 der Männer wahrhaft global. Mit dabei sind etablierte Nationalspieler, Titelgewinner sowie Namen, die dem Fußball in den kommenden Jahren ihren Stempel aufdrücken werden.

Also, ohne weitere Umschweife: Hier kommt die NXGN-Liste 2026 der 50 besten Nachwuchstalente, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren wurden.

  • JJ Gabriel NXGN 2026Getty/GOAL

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    Manchester United schlitterte während der missratenen Amtszeit Ruben Amorims in eine Art Existenzkrise, was die eigene Nachwuchsakademie betraf. Der Portugiese setzte kaum auf Talente aus der eigenen Jugend. Sein Nachfolger, wer auch immer das ab dem Sommer sein mag, täte jedoch gut daran, das Potenzial von JJ Gabriel in den nächsten Jahren auszuschöpfen.

    Obwohl erst 15 Jahre alt, hat er Stürmer bereits mehrfach mit Uniteds Profis trainiert. Gabriel, der Sohn des ehemaligen irischen Nationalspielers Joe O'Cearuill, trägt den Spitznamen "Kid Messi", seit ein Video, in dem er seine Skills zur Schau stellte, viral ging.

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  • Joao Simoes NXGN 2026Getty/GOAL

    49Joao Simoes (Sporting CP)

    Die berühmte Nachwuchsschmiede von Sporting CP produziert weiter Top-Talente. Joao Simoes ist aktuell das Kronjuwel des portugiesischen Spitzenvereins und der nächste Teenager, dem ein Multi-Millionen-Transfer zu einem europäischen Giganten prophezeit wird.

    Mit gerade einmal 19 Jahren hat sich Simoes in dieser Saison zu einer Schlüsselfigur im Mittelfeld Sportings entwickelt und Trainer Rui Borges scheut sich nicht, den Youngster sowohl in der portugiesischen Liga als auch in Champions-League-Spielen von Beginn an zu bringen. Berichten zufolge hat Manchester United Simoes im Blick. Seine Stärken kommen im defensiven Mittelfeld am besten zur Geltung. Als Kapitän portugiesischer Jugendnationalmannschaften bewies er zudem bereits Führungsqualitäten.

  • Anisio Cabral NXGN 2026Getty/GOAL

    48Anisio Cabral (Benfica)

    Klassische Torjäger sind mittlerweile schwer zu finden, doch Benfica scheint einen solchen Spieler entdeckt zu haben: Der 18 Jahre alte Anisio Cabral markierte in seinen ersten drei Einsätzen für den portugiesischen Spitzenklub zwei Treffer, was Cheftrainer Jose Mourinho dazu veranlasste, Cabral mit einem der besten Stürmer zu vergleichen, die er je trainiert hat: Didier Drogba.

    Cabral erzielte zudem das Siegtor für Portugal gegen die Schweiz beim Triumph bei der U17-Weltmeisterschaft 2025; insgesamt knipste er bei jener Endrunde siebenmal. Paris Saint-Germain und Manchester United sollen bereits Interesse bekundet haben, woraufhin Benfica im Februar reagierte und Cabral mit einem neuen Vertrag ausstattete. Dieser ist bis 2031 gültig und beinhaltet eine festgeschrieben Ablöse, die bei 80 Millionen Euro liegt.

  • Joan Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    Real Madrid steht vor einer Umgestaltung seiner Abwehr. Während Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Alvaro Carreras im vergangenen Sommer zum Verein stießen, bedeuten die mutmaßlich bevorstehenden Abgänge der Routiniers Dani Carvajal, Antonio Rüdiger und David Alaba (Verträge laufen allesamt aus), dass in der Abwehr der Blancos weitere Lücken zu füllen sind. Eine dieser Lücken könnte durchaus der aus der eigenen Jugend stammende Innenverteidiger Joan Martinez füllen. Um ihn entstand zuletzt ein Hype in der spanischen Hauptstadt.

    Martinez war zunächst Ex-Cheftrainer Carlo Ancelotti aufgefallen, bevor er sich im Sommer 2024 während der Saisonvorbereitung eine Kreuzbandverletzung zuzog. Der 18-Jährige ist inzwischen jedoch wieder einsatzbereit und gilt als große Nachwuchshoffnung. Sollte er weiter auf Bewährungschancen bei den Profis warten müssen, könnten Vereine wie Borussia Dortmund und Liverpool ihr angebliches Interesse an einem der vielversprechendsten Verteidiger Europas verstärken.

  • Jeremy Monga NXGN 2026Getty/GOAL

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    Leicester City befindet sich derzeit in einer prekären Lage: Der englische Meister von 2016 kämpft nach Jahren der finanziellen Misswirtschaft gegen den Abstieg in die dritte englische Liga. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Foxes diesen Sommer versuchen werden, Einnahmen durch Verkäufe zu generieren. Unabhängig davon, in welcher Liga sie spielen. Angreifer Jeremy Monga ist ein heißer, begehrter Kandidat.

    Als einer von nur drei 15-Jährigen, die nach ihrem Debüt im April 2025 in der Premier League gespielt haben, hat der Flügelspieler seitdem mehrere Rekorde gebrochen, darunter den des jüngsten Torschützen in der Geschichte der Championship. Er netzte für Leicester nur fünf Wochen nach seinem 16. Geburtstag und knackte so Jude Bellinghams Bestmarke. Manchester City, Chelsea, ManUnited und weitere Vereine gelten als interessiert. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis er wieder in der Premier League aufläuft.

  • Oskar Pietuszewski NXGN 2026Getty/GOAL

    45Oskar Pietuszewski (Porto)

    Da Robert Lewandowskis Laufbahn sich gen Ende neigt, sehnt sich der polnische Fußball nach einem neuen Helden. Hier kommt Oskar Pietuszewski ins Spiel. Bereits vor seinem fulminanten Start bei Porto nach seinem 10-Millionen-Euro-Wechsel im Januar tauchte er auf dem Radar zahlreicher europäischer Spitzenvereine auf. Als Produkt der Jugendakademie von Jagiellonia Białystok wurde Pietuszewski mit Arsenal, Manchester City und Bayern München in Verbindung gebracht, bevor er nach Portugal wechselte.

    Der 17-jährige Flügelspieler zeigt dort eindrucksvoll, warum er so begehrt war. Er glänzt regelmäßig als Torschütze und Assistlieferant, sein atemberaubendes Solo-Tor im Duell mit Benfica im März war ein Geniestreich. Inzwischen wurde er schon zur Nationalmannschaft eingeladen.

  • Samuele Inacio NXGN 2026Getty/GOAL

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Als Borussia Dortmund in der Play-off-Runde der diesjährigen Champions League auf Atalanta traf, herrschte zwischen den Verantwortlichen beide Vereine Eiszeit. Die Italiener sagten das traditionellen Mittagessen der Führungskräfte vor dem Spiel ab, sie sind nachhaltig verstimmt wegen der Umstände des Wechsels von Samuele Inacio zum BVB im Jahr 2024.

    Dortmund setzte sich damals gegen Teams wie Manchester City und Bayern München durch und holte Inacio aus Bergamo – ein Transfer, der nach Ansicht Atalanta  gegen die FIFA-Regeln verstieß. Es ist klar, warum der Serie-A-Klub so verärgert war, den 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler zu verlieren. Inacio, der Sohn des ehemaligen Stürmers von Atalanta und Napoli, Pia, gewann unter anderem den Goldenen Schuh bei der U17-Europameisterschaft 2025 (fünf Tore) und gilt im offensiven Mittelfeld als eines der größten Talente des Kontinents. In Dortmund prophezeit ihm unter anderem Geschäftsführer Lars Ricken eine große Zukunft.

  • Dastan Satpaev NXGN 2026Getty/GOAL

    43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)

    Dastan Satpaev gilt als DIE kasachische Nachwuchshoffnung. Im Sommer wechselt der 17-Jährige für rund 2,5 Millionen Euro von Kairat Almaty zum FC Chelsea.

    Nur Ansu Fati und Lamine Yamal haben in der Champions League in jüngerem Alter Tore erzielt als Satpaev. Dazu ist er ist er sowohl der jüngste Debütant als auch der jüngste Torschütze in der Geschichte der kasachischen Nationalmannschaft. Wegen seines körperlichen Profils und seiner Abschlussstärke wird er mit ManCity-Legende Sergio Agüero verglichen. In der Saison 2025 erzielte er 14 Tore und lieferte sieben Vorlagen.

  • Alvaro Montoro NXGN 2026Getty/GOAL

    42Alvaro Montoro (Botafogo)

    Velez Sarsfield verfügt traditionell über eine gute Nachwuchsarbeit. Einer, der von dort einen ungewöhnlichen Schritt ging, ist Alvaro Montoro. Er entschied sich gegen einen direkten Transfer nach Europa, sondern heuerte in Brasilien an. Barcelona und Borussia Dortmund sollen sich um ihn bemüht haben, bevor er sich im Juni entschied, beim damaligen brasilianischen Meister Botafogo zu unterschreiben. Er kostete eine Ablösesumme von knapp acht Millionen Euro und bislang läuft es für den 18-Jährigen gut.

    Montoro, der sowohl auf den Außenbahnen als auch als Nummer 10 spielen kann, hinterließ bei Velez vor allem in der Copa Libertadores den größten Eindruck, hat sich aber auch relativ problemlos an das Leben in der brasilianischen Serie A gewöhnt und in seinen ersten 19 Einsätzen acht Scorerpunkte gesammelt.

  • Viktor Dadason NXGN 2026Getty/GOAL

    41Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

    Stürmer, die ihr Handwerk in Dänemark, Schweden oder Norwegen gelernt haben, liegen derzeit voll im Trend, und der Isländer Viktor Dadason könnte durchaus der nächste sein, der aus Skandinavien in eine Top-Liga drängt. Jedenfalls hat er im Dress des FC Kopenhagen schon in der Champions League für Furore gesorgt.

    Mit seiner imposanten Größe von 1,93 Metern stellt Dadason seine Gegenspieler regelmäßig vor große Probleme. Der 17-Jährige erzielte in seinen ersten sechs Einsätzen in der Königsklasse drei Treffer. Darunter das Führungstor gegen Barcelona, mit dem er einen 67 Jahre alten Rekord brach und zum jüngsten Spieler wurde, der jemals im Camp Nou in einem Europapokalspiel netzte.

  • Thiago Pitarch NXGN 2026Getty/GOAL

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Damit Real Madrid einem aus der eigenen Jugend stammenden Teenager in einem entscheidenden Champions-League-Spiel einen Platz in der Startelf einräumt, muss dieser schon etwas Besonderes sein – Thiago Pitarch darf sich also bestätigt fühlen. Der Mittelfeldspieler brach Rauls Rekord als jüngster spanischer Spieler, der für die Königlichen in einem K.o.-Spiel der Königsklasse in der Startformation stand, als er überraschend im März gegen Manchester City auflief. Er machte seine Sache dabei ziemlich gut.

    Der 18-jährige Pitarch, ein Liebling von Interimscoach Alvaro Arbeloa aus dessen Zeit als Trainer bei Madrids Castilla, wird in einigen Kreisen wegen seiner Fähigkeit, das Spieltempo aus einer tieferen Position heraus zu bestimmen, mit Toni Kroos verglichen.

  • Cavan Sullivan NXGN 2026Getty/GOAL

    39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

    Zu Beginn der MLS-Saison 2025 herrschte die Erwartung, dass Cavan Sullivan, der vielleicht talentierteste Nachwuchsspieler, den der amerikanische Fußball je hervorgebracht hat, kurz vor einer Durchbruchssaison stand. Dass er für Philadelphia Union anschließend lediglich elf Ligaspiele bestritt, davon nur eines in der Startelf, war eine große Enttäuschung für die Fans.

    Man darf nicht vergessen, dass Sullivan erst 16 Jahre alt ist. Und der Druck, der auf dem Mittelfeldspieler lastet, seit er im Sommer 2027 einen Vertrag bei Manchester City unterschrieben hat, sollte nicht unterschätzt werden. Sein Potenzial ist jedenfalls riesig.

  • Karim Coulibaly NXGN 2026Getty/GOAL

    38Karim Coulibaly (Werder Bremen)

    Werder Bremen erlebt keine gute Saison in der Bundesliga und kämpft gegen den zweiten Abstieg. Einen Lichtblick gibt es im Weserstadion allerdings: Innenverteidiger Karim Coulibaly.

    Abgesehen von einer Sperre und einer kürzlichen Verletzung stand der 18-jährige Coulibaly in jedem Spiel in Werders Startelf, seit er im August bei seinem Startelfdebüt gegen Bayer Leverkusen in der Schlussphase den Ausgleichstreffer erzielte. Die Leistungen des deutschen Jugendnationalspielers weckten das Interesse von Vereinen in England, Italien und Portugal sowie von Teams, die in der Bundesligatabelle weiter oben stehen.

  • Chris Rigg NXGN 2026Getty/GOAL

    37Chris Rigg (Sunderland)

    Sunderland spielt in Jahr eins nach dem Wiederaufstieg in die Premier League eine gute Rolle und belegt einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Im Fokus stehen starke Transfers wie Granit Xhaka und Noah Sadiki, während die große Zukunftshoffnung weiter Aufstiegsheld Chris Rigg (18) ist.

    Als zweitjüngster Spieler und jüngster Torschütze in der Vereinsgeschichte Sunderlands machen das Passspiel und die unermüdliche Energie den Mittelfeldspieler zu einem echten Allrounder. Es ist kein Zufall, dass Vereine wie Manchester United und Real Madrid in der Vergangenheit bereits Interesse an Rigg gezeigt haben sollen.

  • Ian Subiabre NXGN 2026Getty/GOAL

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Mit Julian Alvarez, Enzo Fernandez und Franco Mastantuono als jüngste Erfolgsgeschichten hat die Nachwuchsakademie von River Plate in den letzten Jahren eine beeindruckende Serie hingelegt. Der nächste Hochkaräter in dieser Serie ist Ian Subiabre.

    Der 19-Jährige, der sowohl als Mittelstürmer als auch auf dem rechten Flügel einsetzbar ist, wurde in der Vergangenheit bereits mit Vereinen wie Manchester United, Manchester City und Liverpool in Verbindung gebracht. Sollte Subiabre den Platz verteidigen, den er sich in letzter Zeit in der Startelf River Plates erarbeitet hat, dürfte ein Wechsel nach Europa nicht mehr lange auf sich warten lassen.

  • Quentin Ndjantou NXGN 2026Getty/GOAL

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain gelingt es in der jüngeren Vergangenheit immer besser, seine talentierten Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft zu integrieren. Quentin Ndjantou ist einer, an dem das ablesbar ist.

    Ndjantou ist ein vielseitiger Angreifer, der als Mittelstürmer, auf den Außenbahnen und auch als Nummer 10 eingesetzt werden kann. Groß wurde er auf den Bolzplätzen der französischen Hauptstadt. Der 18-Jährige gab zu Beginn dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft von Luis Enrique und erzielte im Dezember sogar sein erstes Tor. Aktuell muss er nach einer Operation am Oberschenkel pausieren.

  • Vasilije Kostov NXGN 2026Getty/GOAL

    34Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad)

    Vor einem Jahr um diese Zeit wartete Vasilije Kostov noch auf sein Profidebüt bei Roter Stern Belgrad. Zwölf Monate später sorgt Kostov europaweit für Aufsehen – mit Leistungen, die ihm bereits sein erstes Länderspiel für die serbische A-Nationalmannschaft eingebracht haben.

    Arsenal, Bayern München und Barcelona gehören zu den Vereinen, die die Entwicklung des 17-Jährigen mit großem Interesse verfolgen. Kostov hat in der laufenden Spielzeit bereits zweistellig genetzt und ist auch bei den Vorlagen auf dem besten Weg, diese Marke zu erreichen. Kostov, der wahlweise die Spitznamen "Balkan-Barella" und "serbischer Pedri" trägt, spielt in der Regel etwas weiter vorne als die Mittelfeldspieler von Inter oder Barcelona, verfügt aber zweifellos über die gleiche Klasse und das gleiche Gespür für den Pass, wenn er den Ball am Fuß hat.

  • Kerim Alajbegovic NXGN 2026Getty/GOAL

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)

    Nachdem Red Bull Salzburg in den letzten beiden Spielzeiten im Titelrennen der österreichischen Bundesliga jeweils scheiterte, darf sich der einstige Abonnement-Champion aktuell berechtigte Hoffnungen machen, die Meisterschaft zurückzuerobern – nicht zuletzt dank Flügelspieler Karim Alajbegovic. Der 18-Jährige, der im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde, ist Leistungsträger und bringt es bereits auf eine zweistellige Torausbeute.

    Sechs A-Länderspiele hat Alajbegovic für Bosnien-Herzegowina bestritten und avancierte im September sowohl zum jüngsten Debütanten als auch jüngsten Torschützen seines Landes.

  • Sean Steur NXGN 2026Getty/GOAL

    32Sean Steur (Ajax)

    In den letzten Jahren lief es für Ajax nicht besonders gut. Von Spielabbrüchen aufgrund von Ausschreitungen bis hin zum traumatischen Titelverlust im Jahr 2025 – der niederländische Spitzenklub ist von seinem einstigen Status als europäisches Schwergewicht entfernt. Die Fans in Amsterdam können sich jedoch mit dem Wissen trösten, dass aus der renommierten Nachwuchsakademie des Vereins nach wie vor jede Menge Talente hervorgehen. Zum Beispiel der neue Mittelfeldmotor Sean Steur.

    Der 18-jährige Steur lief in der vergangenen Spielzeit erstmals bei den Profis auf und entwickelte hat sich in der zweiten Hälfte der laufenden Saison zur Stammkraft. Eines seiner besten Spiele absolvierte er ausgerechnet im Dezember gegen Erzrivale Feyenoord. Vereine aus der Premier League und der Bundesliga soll sich um ihn bemüht haben. Steur aber verlängerte bei Ajax bis 2028.

  • Andrija Maksimovic NXGN 2026Getty/GOAL

    31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

    An Selbstvertrauen mangelt es Andrija Maksimovic nicht. Vor dem Aufeinandertreffen von Roter Stern Belgrad mit Barcelona in der Champions League der vergangenen Saison behauptete der serbische Teenager, er sei besser als Barcas Wunderkind Lamine Yamal. Eine forsche Ansage, die für das Selbstvertrauen des dribbelstarken Angreifers spricht.

    Maksimovic, der wegen seiner Spielweise in der Kindheit mit Lionel Messi verglichen wurde, brach bei Roter Stern unzählige Rekorde, darunter den des jüngsten Torschützen in der Geschichte des Ewigen Derbys gegen Partizan und den des jüngsten Spielers, der Serbien in einem Pflichtspiel vertrat. Der 18-Jährige wechselte im Sommer 2025 zu RB Leipzig, wo er an seinem Durchbruch arbeitet.

  • Mateus Mane NXGN 2026Getty/GOAL

    30Mateus Mane (Wolves)

    Trotz des jüngsten Aufwärtstrends ist es nach wie vor äußerst wahrscheinlich, dass die Wolves am Ende dieser Saison in die Championship absteigen werden. Ein Spieler im Kader, der es verdient hätte, in der Premier League zu bleiben, und daher möglicherweise gezwungen sein könnte, Molineux zu verlassen, ist der junge Stürmer Mateus Mane.

    Der 18-Jährige beeindruckt die Zuschauer seit seinem Durchbruch in Rob Edwards' Stammelf um die Jahreswende mit seiner Unerschrockenheit und seinem direkten Spielstil, was Berichten zufolge unter anderem das Interesse von Manchester United und Liverpool geweckt hat. Was Manes Zukunft als Nationalspieler angeht, gab es ein Tauziehen zwischen seinem Geburtsland Portugal und England. In diesem Monat entschied er sich dafür, die Einladung von Portugals U21 anzunehmen, nachdem er zuvor für England aufgelaufen war.

  • Nathan De Cat NXGN 2026Getty/GOAL

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    Die Zeit von Belgiens berühmter Goldener Generation mag zwar abgelaufen sein, doch den Roten Teufeln steht nach wie vor eine Fülle talentierter Spieler zur Auswahl. Ein ganz heißes Eisen ist dabei Nathan De Cat. In Anderlecht ist der zentrale Mittelfeldmann längst Stammspieler und wird "belgischer Busquets" genannt. Er wurde schon für die Nationalmannschaft nominiert. 

    Bayern München, Borussia Dortmund und Tottenham gehören zu den Vereinen, die seit Monaten mit  De Cat in Verbindung gebracht werden. Es wäre keine Überraschung, wenn er seinen Jugendverein am Ende der Saison verließe.

  • Tylel Tati NXGN 2026Getty/GOAL

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati hatte vor dem ersten Spieltag der Ligue-1-Saison noch nie in der ersten Mannschaft gespielt, doch seit seinem Debüt für Nantes gegen PSG im August ist er kaum aus der Startelf wegzudenken und war Gegenstand eines 30-Millionen-Euro-Angebots von Chelsea gegen Ende der Transferperiode im Januar.

    Zweifellos gibt es eine wachsende Liste von Vereinen, die Schlange stehen, um den 18-jährigen Tati zu verpflichten, darunter Manchester United, PSG und Real Madrid. Seine hervorragenden körperlichen Voraussetzungen und seine Ballsicherheit, die er aus seiner früheren Zeit als Mittelfeldspieler mitbringt, zeichnen ihn als potenziellen Star der Zukunft aus.

  • Kennet Eichhorn NXGN 2026Getty/GOAL

    27Kennet Eichhorn (Hertha Berlin)

    Dass die Creme de la Creme Europas Schlange steht, um einen Spieler aus der zweiten Liga zu verpflichten, passiert nicht häufig. Aber Kennet Eichhorn ist eben auch kein gewöhnlicher Fußballer. Als jüngster Spieler, der jemals in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, hat Eichhorn im Laufe der Saison begeisterte Kritiken geerntet, obwohl er erst 16 Jahre alt ist.

    Der jüngste Torschütze in der Geschichte von Hertha BSC brach im Dezember zudem Jude Bellinghams Rekord als jüngster Spieler, der im DFB-Pokal ein Tor erzielte. In seiner Spielweise erinnert der passstarke Mittelfeldmann an Ex-Nationalspieler Toni Kroos. Bayern München, Real Madrid, Manchester United und Arsenal sind nur einige der Vereine, die angeblich an Eichhorn Interesse zeigen sollen.

  • Mikey Moore NXGN 2026Getty/GOAL

    26Mikey Moore (Tottenham – ausgeliehen an die Rangers)

    "Ich dachte, wir hätten Neymar auf dem linken Flügel!" – James Maddison adelte Mikey Moore im Oktober 2024 nach Tottenhams Sieg in der Europa League gegen AZ Alkmaar mit diesem besonderen Vergleich. Furchtlosigkeit, Technik und der Kreativität kennzeichnen das Spiel des Talents. Wie sehr hätten die Spurs all das in dieser Saison gebraucht! Moore ist allerdings derzeit an die Rangers ausgeliehen, wo er trotz einiger Turbulenzen im Klub eine beeindruckende Saison hinlegt.

    Der 18-Jährige hält nach wie vor eine Reihe von Rekorden, darunter den des jüngsten Premier-League-Spielers in der Geschichte der Spurs und des jüngsten Engländers, der in einem großen europäischen Wettbewerb ein Tor erzielte. In der grauen Tottenham-Gegenwart ist Moore in Lichtblick für die Zukunft.

  • Charalampos Kostoulas NXGN 2026Getty/GOAL

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Angesichts des Rufs, den sich Brighton seit seinem Aufstieg in die Premier League damit aufgebaut hat, talentierte Spieler aus relativ unerschlossenen Märkten zu entdecken, wird der Verpflichtung wenig bekannter Nachwuchsspieler fast immer besondere Aufmerksamkeit zuteil. Und wenn der Verein dafür fast 35 Millionen Euro Ablöse zahlt, wie es im vergangenen Sommer bei Charalampos Kostoulas der Fall war, wird diese Faszination noch größer.

    Der 18-jährige Stürmer mit dem ausgeprägten Torinstinkt hatte mit sieben Treffern in seiner Debütsaison bei Olympiakos Brightons Interesse geweckt. In der Premier League setzte er auch schon Duftmarken, vor allem mit einem Traumtor per Fallrückzieher gegen Bournemouth im Januar.

  • Josh King NXGN 2026Getty/GOAL

    24Josh King (Fulham)

    Die Erwartungen an Josh King waren hoch vor dieser Saison, er übertraf sie trotzdem. Trainer Marco Silva beorderte das Eigengewächs direkt in 11 der ersten 13 Partien in Fulhams Startelf.

    Der 19-Jährige kann sowohl als tief stehender Spielmacher, als Box-to-Box-Mittelfeldspieler oder als offensiver Spielmacher hinter einem Stürmer agieren. Fun Fact: Er trägt die Rückennummer 24, da dies die Summe der Zahlen 6, 8 und 10 ist. King muss noch an seiner Konstanz arbeiten, gilt auf der Insel aber als angehender englischer Nationalspieler.

  • Robinio Vaz NXGN 2026Getty/GOAL

    23Robinio Vaz (Roma)

    Anpassungsprobleme beim Sprung vom Junioren- zum Profifußball kannte Robinio Vaz nicht: In der ersten Saisonhälfte erzielte er vier Tore für Olympique Marseille in der Ligue 1 und beeindruckte vor allem mit seiner enormen Schnelligkeit und ständigen Läufen hinter die gegnerische Kette.

    Vaz' Anlagen überzeugten die Roma, 25 Millionen Euro Ablöse für ihn hinzublättern und den 19-Jährigen im Januar in die italienische Hauptstadt zu holen. Dort erzielte er Ende März seinen ersten Treffer.

  • Francesco Camarda NXGN 2026Getty/GOAL

    22Francesco Camarda (AC Mailand – ausgeliehen an Lecce)

    Francesco Camarda debütierte als 15-Jähriger bei der AC Mailand und wurde zum jüngsten Spieler der jemals in der Serie A auflief. In der Jugend war eine absolute Tormaschine. Neben mehreren 100 Treffern wurde er 2024 auch als bester Spieler der U17-Europameisterschaft ausgezeichnet. Italien gewann damals den Titel.

    In den letzten zwölf Monaten lief es für Camarda nicht ganz nach Plan: Der mittlerweile 18-Jährige ist aktuell an Lecce ausgeliehen, wo er sich schwer tut, im Kampf um den Klassenerhalt zu glänzen.

  • Jorthy Mokio NXGN 2026Getty/GOAL

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    Nicht viele Teenager widerstehen Avancen des FC Barcelona. Jorthy Mokio tickt da anders. Kurz nach seinem Durchbruch in der ersten Mannschaft von Gent, unterschrieb er 2024 nicht bei Barca sondern bei Ajax. Der schlaksige Mittelfeldspieler, der auch als linker Außenverteidiger aushelfen kann, hat diesen Schritt seitdem nicht bereut, denn er wurde zum jüngsten nicht-niederländischen Spieler, der jemals für den Amsterdamer Spitzenklub auflief.

    Nur der legendäre Clarence Seedorf war in einer Ajax-Startelf überhaupt jünger. Mittlerweile hat Mokio auch bereits ein A-Länderspiel für Belgien absolviert. Noch ist nicht ganz klar, ob der 18-Jährige als Mittelfeldspieler für Furore sorgen wird, oder ob seine Zukunft doch eher in der Innenverteidigung liegt.

  • Kendry Paez NXGN 2026Getty/GOAL

    20Kendry Paez (Chelsea – ausgeliehen an River Plate)

    Satte zehn Millionen Euro zahlte Chelsea 2023 für Spielmacher Kendry Paez an Independiente del Valle. Er gilt als einer der begabtesten offensiven Mittelfeldspieler Südamerikas.

    Der 18-Jährige wurde zu Beginn der laufenden Saison an Chelseas Partnerverein Straßburg ausgeliehen und startete in Frankreich vielversprechend, doch sein Aufenthalt fand ein vorzeitiges Ende, da einige interne Personalrochaden dazu führten, dass kein Platz mehr für ihn im Kader war. Paez wechselte daraufhin auf Leihbasis zu River Plate. Dort wurde seine Entwicklung durch eine Schulterverletzung gebremst.

  • Mohamed Kader Meite NXGN 2026Getty/GOAL

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Viele große Namen zog es in den letzten Jahren nach Saudi-Arabien. Es gab allerdings auch mehrere Top-Talente, für die jede Menge Geld ausgegeben wurde. So holte Al-Hilal im Januar für satte 30 Millionen Euro Mohamed Kader Meite von Stade Rennes.

    Meite stammt aus jeder Akademie, die unter anderem bereits Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga und Desire Doue hervorbrachte. In Rennes' Profiteam gelangen ihm schnell fünf Tore. Der 18-Jährige ist groß, kraftvoll und verfügt über eine ausgeprägte Abschlussstärke.

  • Dro Fernandez NXGN 2026Getty/GOAL

    18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

    Der finanziell gebeutelte FC Barcelona wurde in den letzten fünf Jahren sportlich zu einem wesentlichen Teil von den Talenten aus der eigenen Jugend am Leben erhalten. Wenn also eine vielversprechende Nachwuchskraft beschließt, den Verein zu verlassen – und das noch dazu unter Marktwert –, ist der Ärger in Katalonien verständlich. Der Weggang von Dro Fernandez im Januar brachte Barca-Präsident Joan Laporta zur Weißglut auch Hansi Flick äußerte sich kritisch.

    Deutlich besser war die Laune bei Paris Saint-Germain, denn der französische Meister zahlte nur acht Millionen Euro, um Dro in den Parc des Princes zu holen. Der 18-Jährige weckte als offensiver Mittelfeldspieler Erinnerungen an Andres Iniesta und unter Luis Enrique sammelte er bei PSG schnell Einsatzminuten.

  • Marc Bernal NXGN 2026Getty/GOAL

    17Marc Bernal (Barcelona)

    Wenn Pedri und Gavi die moderne Barcelona-Version von Xavi und Andres Iniesta werden sollen, dann brauchen sie noch einen Nebenmann vom Typ Sergio Busquets an ihrer Seite. Hier kommt Marc Bernal ins Spiel: Der 18-Jährige hat sich von einer schweren Knieverletzung erholt, die seine Saison 2024/25 ruiniert hatte und kämpft ich gerade an Flicks Startelf heran.

    Zu Bernals Vorzügen gehören eine überragende Spielintelligenz, Ballsicherheit, Laufstärke und Torgefahr.

  • Gilberto Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Während Mexiko sich darauf vorbereitet, die Weltmeisterschaft 2026 mit auszurichten, sucht das Land nach einem neuen Fußballhelden, der El Tri in den nächsten  Jahren anführen soll. Gilberto Mora ist dafür der aussichtsreichste Kandidat.

    Mora war erst 15 Jahre alt, als er als jüngster Torschütze in der Geschichte der Liga MX sein erstes Tor für den Club Tijuana erzielte. Der mittlerweile 17-Jährige hält zudem den Rekord als jüngster Debütant in der Geschichte der mexikanischen Nationalmannschaft und als jüngster Spieler, der einen großen internationalen Titel gewann, womit er Lamine Yamals Rekord brach, als er 2025 den CONCACAF Gold Cup in die Höhe reckte. Barcelona, Real Madrid und die Top-Klubs der Premier League verfolgen seinen Werdegang aufmerksam.

  • Rio Ngumoha NXGN 2026Getty/GOAL

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    Liverpools Saison verläuft nicht nach Plan: Der bald entthronte Premier-League-Meister kämpft aktuell um die Qualifikation für die Königsklasse der nächsten Saison. Ein Lichtblick ist jedoch der Durchbruch von Rio Ngumoha, auch wenn Arne Slot dem furchtlosen Flügelspieler nicht so viele Einsatzminuten anvertraut hat, wie es sich die Mehrheit der Reds-Fans gewünscht hätte.

    Ngumoha knüpft an einen fulminanten Saisonstart an, bei dem er im August gegen Newcastle in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielte und damit zum jüngsten Torschützen in der Vereinsgeschichte der Reds avancierte. Seitdem hat der 17-jährige Ex-Chelsea-Spieler bei nahezu jedem seiner Einsätze beeindruckt.

  • Konstantinos Karetsas NXGN 2026Getty/GOAL

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    In der Jupiler League tummeln sich traditionell viele Hochbegabte. Der beste von ihnen ist aktuell wohl Genks Spielmacher Konstantinos Karetsas. Der 18-Jährige nähert sich in dieser Saison der Marke von 20 Vorlagen in allen Wettbewerben und wird dabei oft mit Arsenals Kapitän Martin Odegaard verglichen.

    Chelsea, Manchester City und Arsenal wurden in den letzten zwölf Monaten allesamt mit Karetsas in Verbindung gebracht, und ein Wechsel in die höhere Liga scheint für den jüngsten Torschützen in der Geschichte der griechischen Nationalmannschaft nur noch eine Frage der Zeit.

  • Ibrahim Mbaye NXGN 2026Getty/GOAL

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    Für Ibrahim Mbaye war es eine ereignisreiche Saison. Obwohl er vor Beginn der Spielzeit noch nie in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen war, wurde der Stürmer am ersten Spieltag der Ligue 1 in die Startelf von PSG berufen und war damit der jüngste Spieler, der jemals für den Verein in der Startelf stand. Seitdem spielt er regelmäßig in der Mannschaft von Luis Enrique und erzielte im Dezember sein erstes Tor für den französischen Meister.

    Mbaye, der für die französische Jugendnationalmannschaft spielte, wechselte im November die Nationalmannschaft und spielte eine wichtige Rolle als Einwechselspieler beim vermeintlichen Triumph Senegals beim Afrika-Cup, wo er in Marokko mit Ausnahme einer Partie in allen Begegnungen zum Einsatz kam. Nächstes Ziel des 18-Jährigen: die Weltmeisterschaft im Sommer.

  • Honest Ahanor NXGN 2026Getty/GOAL

    12Honest Ahanor (Atalanta)

    Honest Ahanor durchlief die Jugendakademie Genoas, bevor er im Sommer 2025 zu Atalanta wechselte – ein Transfer, der bei Erfüllung bestimmter Klauseln einen Wert von satten 20 Millionen Euro erreichen könnte. Bislang hat er in Bergamo mit seinem selbstbewussten Auftreten und starken Leistungen gezeigt, dass er die hohe Summe durchaus wert sein kann. 

    Ahanor ist Stammspieler und besticht unter anderem mit seiner Vielseitigkeit. Sie ermöglicht es ihm, als Innenverteidiger, Linksverteidiger oder im Mittelfeld zu spielen. Arsenal und Manchester City haben angeblich ein Auge auf ihn geworfen.

  • Rodrigo Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    11Rodrigo Mora (Porto)

    Rodrigo Mora kam erst Ende Dezember 2024 zu seinem ersten Einsatz in der Startelf von Porto. Dass er in seiner ersten Saison in der Liga Portugal – und das im Alter von gerade einmal 17 Jahren – trotzdem noch zehn Tore schoss und vier Vorlagen lieferte, machte den offensiven Mittelfeldspieler zu einem echten Star der Zukunft. Der saudische Verein Al-Ittihad war bereit, Moras Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zu zahlen, doch der Teenager lehnte das Angebot ab.

    Der mittlerweile 18-Jährige hat ein Formtief hinter sich, das seine Chancen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Portugals Nationalmannschaft verringerte. Vor knapp 12 Monaten war er immerhin noch Teil des Teams, das die Nations League gewann, mittlerweile wurde er auch wieder nominiert. Seine Schnelligkeit und seine herausragende Gelassenheit am Ball sind Moras große Stärken.

  • Ethan Nwaneri NXGN 2026Getty/GOAL

    10Ethan Nwaneri (Arsenal – ausgeliehen an Marseille)

    Nur Wayne Rooney und Michael Owen haben in der Premier League vor ihrem 18. Geburtstag mehr Tore erzielt als Ethan Nwaneri (8). Der aus der Gunners-Jugend stammende Angreifer war letzte Saison teilweise Stammspieler bei Arsenal und vertrat den verletzten Bukayo Saka auf der rechten Außenbahn glänzend. 

    In dieser Spielzeit kam er dagegen in Mikel Artetas Starensemble nur selten zum Einsatz und wurde für mehr Spielpraxis an Olympique Marseille verliehen. Ein Tor bei seinem Debüt erinnerte alle daran, warum Nwaneri im September 2022 als 15-Jähriger zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Premier League wurde. Der Trainerwechsel im Stade Velodrome hat allerdings dazu geführt, dass auch seine Zeit in der Ligue 1 nicht mehr nach Plan verläuft.

    Nwaneri ist trotzdem weiter eines der beeindruckendsten Teenager-Talente der letzten Dekade, das mit enger Ballführung, Schnelligkeit und einem brandgefährlichen linken Fuß besticht.

  • Geovany Quenda NXGN 2026Getty/GOAL

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Die Chelsea-Fans haben sich daran gewöhnt, dass ihr Verein seit der Übernahme durch BlueCo-Clearlake so gut wie jeden Sommer einen vielversprechenden jungen Flügelspieler (oder zwei oder drei…) verpflichtet, und die Anhänger an der Stamford Bridge wissen bereits, dass 2026 mit Geovany Quenda ein weiterer talentierter Flügelspieler auf dem Weg ist.

    Die Blues gaben vor zwölf Monaten bekannt, dass sie sich auf einen 40-Millionen-Euro-Deal mit Sporting CP geeinigt hatten. Quenda war da bereits jüngster Torschütze der Sporting-Historie, hatte seine erste Berufung in die portugiesische A-Nationalmannschaft erhalten und war zum Nachwuchsspieler des Jahres der Liga Portugal gekürt worden.

    Verletzungen haben Quendas Entwicklung in dieser Saison etwas gebremst, und er hat während seiner Genesung einige Zeit im Trainingszentrum von Chelsea in Cobham verbracht, um sich auf seinen Start in England vorzubereiten. Der 18-Jährige, der auf beiden Seiten spielen kann und sowohl als Außenverteidiger als auch als reiner Flügelspieler Erfahrung mitbringt, wird es dennoch nicht leicht haben, sich zunächst einen Platz in der ersten Mannschaft zu erkämpfen, da der Konkurrenzkampf um die Außenpositionen bei Chelsea groß ist. Doch wenn Quenda das, was er in seiner Heimat gezeigt hat, in die Premier League übertragen kann, dann haben die Blues einen echten Star der Zukunft in ihren Reihen.

  • Ayyoub Bouaddi NXGN 2026Getty/GOAL

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Seit Eden Hazard 2012 den Verein verlassen hat, wartet Lille darauf, dass ein ähnlich hochkarätiges Talent aus der eigenen Nachwuchsakademie hervorgeht. Ayyoub Bouaddi ist dieser potenzielle Weltklassespieler, der im Sommer zu einem Spitzenverein wechseln könnte.

    Bouaddi machte erstmals vor 18 Monaten auf sich aufmerksam, als er in der Champions League gegen Real Madrid eine überragende Leistung zeigte und wenige Wochen später für seine Vorstellung beim Sieg von LOSC gegen Juventus Turin zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Seitdem wurden Vereine wie PSG, Arsenal und Manchester United mit einer Verpflichtung des 18-Jährigen in Verbindung gebracht, während der neue Vertrag, den Bouaddi im Dezember unterzeichnete, wahrscheinlich nur dazu dienen wird, seine Ablösesumme in die Höhe zu treiben, anstatt ihn über das Ende der aktuellen Saison hinaus im Stade Pierre-Mauroy zu halten.

    Der großgewachsene Mittelfeldspieler agiert in der Regel vor der Abwehr, strukturiert das Spiel seiner Mannschaft und ist ein exzellenter Ballgewinner. Sollte er den Verein, bei dem er den Rekord als jüngster Debütant der Geschichte hält, in den kommenden Monaten verlassen, wird Bouaddi dies mit fast 100 Einsätzen tun. Eine beachtliche Zahl für einen derart jungen Spieler.

  • Luka Vuskovic NXGN 2026Getty/GOAL

    7Luka Vuskovic (Tottenham – ausgeliehen an Hamburg)

    Die Fans von Tottenham brauchen gerade jetzt gute Nachrichten, und sicherlich hat die Form des ausgeliehenen Innenverteidigers Luka Vuskovic einigen im Norden Londons ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die sich fragen, warum der 19-Jährige überhaupt nach Hamburg wechseln durfte, angesichts der Schwierigkeiten, die die Spurs in den letzten beiden Spielzeiten in der Abwehr hatten.

    Vuskovic wechselte 2025 für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split zu Tottenham. Es folgte die direkte Leihe zum HSV. Beim Aufsteiger etablierte er sich flott als einer der besten Verteidiger im deutschen Oberhaus.

    Barcelona hatte bereits vor seinem Wechsel zu Tottenham großes Interesse an Vuskovic gezeigt, und die Katalanen schnüffeln erneut in der Hoffnung, dass sie den Youngster im Falle eines Abstiegs der Spurs aus England weglocken könnten. Die Rothosen setzen derweil darauf, dass Vuskovic noch eine weitere Saison in Hamburg verbringen möchte, wo er an der Seite seines Bruders Mario spielen könnte.

  • Max Dowman NXGN 2026Getty/GOAL

    6Max Dowman (Arsenal)

    Falls es noch Premier-League-Fans gab, die Max Dowman vor dem Aufeinandertreffen Arsenals mit dem FC Everton (2:0) am 14. März nicht kannten, hat sich das spätestens jetzt erledigt. Dowman war an der Vorbereitung des ersten Treffers der Gunners durch Viktor Gyökeres maßgeblich beteiligt, bevor er sich nach einem atemberaubenden Solo zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Premier League aufschwang.

    Das ist nur der jüngste Rekord, der nun Dowman gehört, neben denen für den jüngsten Spieler, der in der Champions League zum Einsatz kam, Arsenals jüngsten Startelfspieler der Geschichte und den jüngsten Torschützen in der UEFA Youth League – letzteres erreichte Dowman, als er erst 14 Jahre alt war.

    Dowman spielt seit seinem sechsten Lebensjahr in Arsenals Jugend und hat die Jahrgänge in rasendem Tempo durchlaufen. Früh eilte ihm der Ruf voraus, ein ganz besonderes Talent zu sein. Der Linksfuß kann als offensiver Mittelfeldspieler und auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Seine Stärken hat er eindeutig im Dribbling und es gibt auch bei ihm gar Vergleiche mit Lionel Messi.

  • Lennart Karl NXGN 2026Getty/GOAL

    5Lennart Karl (Bayern München)

    Der FC Bayern München verfügt in dieser Saison über den dynamischsten Sturm im europäischen Fußball. Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz zeigten sich allesamt in sensationeller Form für die Mannschaft von Vincent Kompany, die wieder vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft steht und realistische Chancen auf den Champions-League-Gewinn hat. Hinter diesen namhaften Platzhirschen ist Lennart Karl die große Entdeckung der Saison bei den Roten.

    Nachdem er sein Debüt in der ersten Mannschaft während der Klub-Weltmeisterschaft gegeben hatte, hat sich Karl in der Allianz Arena fest etabliert, obwohl er erst im Februar 18 Jahre alt geworden ist. Mit der Rückennummer 42, die vor fünf Jahren Jamal Musialas Aufstieg zum Superstar zierte, scheint Karl bei den Bayern einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

    Er liefert im Durchschnitt alle 120 Minuten, die er in der Bundesliga und der Champions League auf dem Platz steht, ein Tor oder eine Vorlage und brach im November Kylian Mbappes Rekord als jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen ein Tor erzielte. Karl, der sowohl im Offensivzentrum als auch auf den Außenbahnen spielen kann, ist allerdings kein Stürmer vom Typ Mbappe; stattdessen werden Vergleiche unter anderem mit seinem Teamkollegen Olise gezogen.

    Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für das DFB-Team nominiert - und hat deshalb gute WM-Chancen.

  • Franco Mastantuono NXGN 2026Getty/GOAL

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Wenn Real Madrid beschließt, einen Spieler zu verpflichten – insbesondere einen Teenager aus Südamerika –, tun alle Konkurrenten gut daran, sich aus dem Staub zu machen. Genau dazu war PSG im Sommer 2025 gezwungen, gerade als der frisch gekürte CL-Sieger glaubte, den Deal mit River-Plate-Juwel Franco Mastantuono unter Dach und Fach zu haben. Doch Madrid schaltete sich ein und verstärkte seinen ohnehin schon stark besetzten Angriff mit Mastantuono.

    Die Blancos zahlten 45 Millionen Euro Ablöse und Mastantuono hat bereits Glanzmomente gesetzt, die darauf hindeuten, dass er im Bernabeu über Kurz oder Lang zu einer festen Größe wird. Ex-Trainer Xabi Alonso bemerkte zum Beispiel schnell, dass der 18-Jährige "das Real-Madrid-Gen" besitze.

    Der Stürmer hat bereits den Rekord als jüngster Spieler gebrochen, der für Madrid in der Champions League in der Startelf stand, nachdem er während seiner Zeit bei River zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Superclasico avanciert war, als er gegen Boca Juniors einen herrlichen Freistoß aus 30 Metern verwandelte. Er ist zudem der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für Argentinien auflief, und hofft, sich einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer zu sichern. Wenngleich das Alonso-Aus auch Mastantuonos Entwicklung erstmal gebremst hat.

  • Pau Cubarsi NXGN 2026Getty/GOAL

    3Pau Cubarsi (Barcelona)

    Als Spanien seinen Kader für die EM 2024 bekanntgab, herrschte allgemeine Überraschung darüber, dass Luis de la Fuente darauf verzichtete, Pau Cubarsi zu nominieren. Natürlich lief für den späteren Titelgewinner alles nach Plan, doch die Tatsache, dass Cubarsis Abwesenheit für so viel Aufsehen sorgte, zeigte, wie beeindruckend der damals 17-Jährige seit seinem Durchbruch in die erste Mannschaft von Barcelona einige Monate zuvor gewesen war.

    Mit mittlerweile 19 Jahren wird Cubarsi mit ziemlicher Sicherheit im Flugzeug nach Nordamerika sitzen, wenn die Europameister um den Weltmeistertitel kämpfen. Und zwar bereits als Routinier mit fast 150 Einsätzen für einen der größten Vereine der Welt. Dass er dies als Innenverteidiger geschafft hat, macht es doppelt beeindruckend.

    Trotz der Herausforderungen, die das Spielen in der von Barca-Trainer Hansi Flick bevorzugten hohen Abwehrlinie mit sich bringt, hat Cubarsi alle an ihn gestellten Anforderungen erfüllt – sein Spielverständnis ist ebenso beeindruckend wie seine Ruhe am Ball. Er ist zudem technisch gut ausgebildet, glänzend in der Spieleröffnung und weckt so Vergleiche mit Gerard Pique.

  • Estevao NXGN 2026Getty/GOAL

    2Estevao (Chelsea)

    Er mag den Spitznamen "Messinho", den man ihm als Kind bei Palmeiras gegeben hatte, vielleicht abgestreift haben, doch Estevao hat in seiner ersten Saison bei Chelsea eindrucksvoll gezeigt, warum man ihn mit dem größten Spieler der Geschichte verglichen hat. Spielentscheidende Momente gegen Liverpool und Barcelona prägten die Saison des 18-Jährigen geprägt, der für 45 Millionen Euro Ablöse gekommen war.

    Chelsea setzte sich im Estevao-Werben gegen die starke Konkurrenz zahlreicher europäischer Spitzenklubs durch und sicherte sich Estevaos Unterschrift inmitten einer Durchbruchsaison, in der er in nur 31 Erstligaspielen für seinen Jugendverein 13 Ligatore erzielte und neun Vorlagen lieferte.

    Estevao ist mittlerweile neben Kylian Mbappe und Erling Haaland erst der dritte Teenager, der in jedem seiner ersten drei Champions-League-Starts ein Tor erzielte. Die Welt wird Estevao diesen Sommer noch näher kennenlernen, wenn ihm der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti bei der WM mit ziemlicher Sicherheit eine Schlüsselrolle in der Selecao übertragen wird. 

  • Lamine Yamal NXGN 2026Getty/GOAL

    1Lamine Yamal (Barcelona)

    Wann ist Dir zum ersten Mal klar geworden, dass Lamine Yamal etwas Besonderes ist?

    War es, als er im April 2023 als 15-Jähriger sein Debüt für Barcelona gab und damit zum jüngsten Spieler wurde, der seit über einem Jahrhundert für den spanischen Spitzenklub auflief? Oder war es, als er einige Monate später in einem Vorbereitungsspiel Tottenham vorführte, was dazu führte, dass er dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft von Barca befördert wurde?

    War es, als er nach seiner Glanzleistung gegen Villarreal bei seinem erst zweiten Start in LaLiga zum Spieler des Spiels gewählt wurde? Oder war es, als er bei seinem Debüt für Spanien im September 2023 ein atemberaubendes Tor erzielte und damit am selben Abend zum jüngsten Spieler und Torschützen in der Geschichte der La Roja wurde? Oder vielleicht, als er einen Monat später zum jüngsten Spieler wurde, der jemals in einem Champions-League-Spiel in der Startelf stand?

    War es später in derselben Woche, als Yamal zum jüngsten Torschützen in der Geschichte LaLiga avancierte? Oder vier Monate später, als er bei einer beeindruckenden Leistung gegen Granada zum jüngsten Spieler wurde, der in der höchsten spanischen Spielklasse einen Doppelpack schnürte?

    Vielleicht war es, als er bei der EM 2024 auftauchte und einige der besten Außenverteidiger des Kontinents in Angst und Schrecken versetzte? Oder erst, als er im Halbfinale gegen Frankreich eines der Tore des Turniers erzielte und damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs wurde? War es, als er den EM-Pokal in die Höhe reckte und damit zum bis dahin jüngsten Spieler wurde, der jemals ein großes internationales Turnier gewonnen hatte?

    Ging Dir erst ein Licht auf, als Yamal zum jüngsten Spieler wurde, der jemals für den Ballon d'Or nominiert wurde? Falls nicht, dauerte es bis zu seiner Meisterleistung in der Champions League gegen Benfica im März 2025? Oder gehörst Du zu denen, die erst vom Hype mitgerissen wurden, nachdem Yamal Federico Dimarco im epischen Halbfinale zwischen Barca und Inter schwindelig gespielt hatte?

    Selbst wenn Du warten musstest, bis Yamal mit einer weiteren spielentscheidenden Leistung gegen den Lokalrivalen Espanyol den LaLiga-Titel 2024/25 sicherte oder bis er später in jenem Jahr Zweiter bei der Ballon-d'Or-Wahl wurde – letztendlich hat sich jeder Fußballfan daran gewöhnt, dass der beste Spieler der Welt vielleicht ein 18-Jähriger aus Katalonien ist.

    Der vielleicht größte Teenager-Fußballer, den der Sport je gesehen hat, ist die Nummer eins bei NXGN 2026 und nun dreifacher Gewinner des Awards: Lamine Yamal.