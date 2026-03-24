NXGN 2026: Die größten Talente der Welt - Lennart Karl und Luka Vuskovic vorne mit dabei

Wann ist Dir zum ersten Mal klar geworden, dass Lamine Yamal etwas Besonderes ist?

War es, als er im April 2023 als 15-Jähriger sein Debüt für Barcelona gab und damit zum jüngsten Spieler wurde, der seit über einem Jahrhundert für den spanischen Spitzenklub auflief? Oder war es, als er einige Monate später in einem Vorbereitungsspiel Tottenham vorführte, was dazu führte, dass er dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft von Barca befördert wurde?

War es, als er nach seiner Glanzleistung gegen Villarreal bei seinem erst zweiten Start in LaLiga zum Spieler des Spiels gewählt wurde? Oder war es, als er bei seinem Debüt für Spanien im September 2023 ein atemberaubendes Tor erzielte und damit am selben Abend zum jüngsten Spieler und Torschützen in der Geschichte der La Roja wurde? Oder vielleicht, als er einen Monat später zum jüngsten Spieler wurde, der jemals in einem Champions-League-Spiel in der Startelf stand?

War es später in derselben Woche, als Yamal zum jüngsten Torschützen in der Geschichte LaLiga avancierte? Oder vier Monate später, als er bei einer beeindruckenden Leistung gegen Granada zum jüngsten Spieler wurde, der in der höchsten spanischen Spielklasse einen Doppelpack schnürte?

Vielleicht war es, als er bei der EM 2024 auftauchte und einige der besten Außenverteidiger des Kontinents in Angst und Schrecken versetzte? Oder erst, als er im Halbfinale gegen Frankreich eines der Tore des Turniers erzielte und damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs wurde? War es, als er den EM-Pokal in die Höhe reckte und damit zum bis dahin jüngsten Spieler wurde, der jemals ein großes internationales Turnier gewonnen hatte?

Ging Dir erst ein Licht auf, als Yamal zum jüngsten Spieler wurde, der jemals für den Ballon d'Or nominiert wurde? Falls nicht, dauerte es bis zu seiner Meisterleistung in der Champions League gegen Benfica im März 2025? Oder gehörst Du zu denen, die erst vom Hype mitgerissen wurden, nachdem Yamal Federico Dimarco im epischen Halbfinale zwischen Barca und Inter schwindelig gespielt hatte?

Selbst wenn Du warten musstest, bis Yamal mit einer weiteren spielentscheidenden Leistung gegen den Lokalrivalen Espanyol den LaLiga-Titel 2024/25 sicherte oder bis er später in jenem Jahr Zweiter bei der Ballon-d'Or-Wahl wurde – letztendlich hat sich jeder Fußballfan daran gewöhnt, dass der beste Spieler der Welt vielleicht ein 18-Jähriger aus Katalonien ist.

Der vielleicht größte Teenager-Fußballer, den der Sport je gesehen hat, ist die Nummer eins bei NXGN 2026 und nun dreifacher Gewinner des Awards: Lamine Yamal.