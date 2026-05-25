Nur Zlatan Ibrahimovic darf bleiben: AC Milan trennt sich von Coach Massimiliano Allegri und gesamter Klub-Führung

Nach dem verpassten Einzug in die Champions League hat der italienische Traditionsklub AC Mailand zum Rundumschlag ausgeholt und nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen.

Wie der Klub aus der Lombardei am Montag mitteilte, wurden neben dem Coach auch Geschäftsführer Giorgio Furlani (47), Sportdirektor Igli Tare (52) und der Technische Direktor Geoffrey Moncada (39) mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic (44) darf bleiben.